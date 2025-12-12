Koniec domysłów w sprawie opaski Grzegorza Brauna. Polityk ujawnił dlaczego ją nosi
Charakterystyczna czarna przysłona na lewym okularze Grzegorza Brauna od kilku tygodni przyciąga wzrok i rodzi pytania. Polityk postanowił uciąć spekulacje i szczerze opowiedział o swoich problemach zdrowotnych. Okazuje się, że przeszedł zabieg, który niestety nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.
W ostatnim czasie Grzegorz Braun widywany jest publicznie z zasłoniętym lewym okiem. Czarna opaska, przymocowana bezpośrednio do okularów, nie jest elementem stylizacji, lecz koniecznością wynikającą z poważnych komplikacji okulistycznych. Europoseł Konfederacji otworzył się na ten temat w podcaście „Sprawki Okiem Katolika”.
„Po prostu się czasem tak weźmie i oderwie”
W rozmowie z Dawidem Mysiorem polityk wyznał, że zdiagnozowano u niego odwarstwienie siatkówki. To groźne schorzenie, polegające na oddzieleniu się światłoczułej błony od podłoża, co w konsekwencji może prowadzić do trwałych ubytków w polu widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku.
Braun opisał swoją sytuację bez ogródek, tłumacząc specyfikę choroby. Niestety, w jego przypadku leczenie okazało się bardziej skomplikowane, niż początkowo zakładano.
Nieudana operacja i powikłania
Polityk przyznał, że poddał się zabiegowi chirurgicznemu, który miał przywrócić sprawność oka. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te plany.
„Operacja miała tę rzecz jakoś tam naprawić. Nie naprawiła, więc trzeba się oswajać ze stanem, który zaistniał” – powiedział szczerze Braun.
Obecnie europoseł musi radzić sobie z utrudnionym funkcjonowaniem. Jak zdradził, ma problemy z czytaniem i na nowo uczy się wykonywania codziennych czynności przy ograniczonym polu widzenia.
Mimo niepowodzenia pierwszej interwencji medycznej, Grzegorz Braun nie zamierza się poddawać. Zadeklarował, że aktywnie szuka innych metod leczenia i specjalistów, którzy pomogliby mu odzyskać pełną sprawność w lewym oku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.