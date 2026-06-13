Koniec drożyzny w lodówkach! Kostka popularnego produktu tak tania nie była od lat

Cenowa huśtawka zatrzymana. Ponad 2,50 zł różnicy na jednej kostce

Jeszcze nie tak dawno Polacy z zapartym tchem śledzili rosnące z tygodnia na tydzień stawki za podstawowe produkty tłuszczowe, kiedy w krytycznych momentach cena za kostkę dobijała do psychologicznej granicy 10 złotych. Najnowsze dane rynkowe przynoszą jednak ogromną ulgę dla portfeli. Odczyty za maj 2026 roku pokazują, że standardowa, 200-gramowa kostka masła kosztowała średnio 4,92 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku za ten sam produkt trzeba było zapłacić aż 7,62 zł.

Analitycy z UCE Research przypominają, jak gwałtownym zawirowaniom podlegał ten rynek w ostatnich latach: