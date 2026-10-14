Koniec monopolu pelletu! Polacy ogrzewają domy różnymi rodzajami biomasy
Drogie paliwo drzewne zmusza właścicieli domów do poszukiwania radykalnych oszczędności na sezon grzewczy. Nowym hitem w kotłowniach staje się brykiet z łuski słonecznika, kosztujący nawet o połowę mniej niż tradycyjny opał, a także wysuszone ziarna kukurydzy czy pestki wiśni. Eksperci ostrzegają jednak: niewłaściwie dobrana biomasa może zniszczyć kocioł i zatruć okolicę. Sprawdź, jak bezpiecznie obniżyć rachunki za ciepło!
Odpady zamiast drogiego drewna. Łuska słonecznika i pestki owoców podbijają rynek
Przez ostatnie lata pellet drzewny uchodził za ekologiczną i dofinansowywaną przez państwo receptę na walkę ze smogiem. W efekcie już około pół miliona polskich gospodarstw ogrzewa swoje domy biomasą. Szybujące w górę ceny opału oraz obecność na rynku zanieczyszczonych partii z dodatkiem odpadów meblowych sprawiły jednak, że Polacy zaczęli masowo poszukiwać tańszych alternatyw rolniczych. Prawdziwym fenomenem staje się brykiet z łuski słonecznika – odpad z przemysłu spożywczego, który po wysuszeniu i sprasowaniu pod wysokim ciśnieniem zyskuje świetne parametry opałowe bez użycia grama kleju.
Cena tony brykietu słonecznikowego waha się w granicach 510–1000 zł, podczas gdy spalenie jednej tony takiego opału daje ilość energii odpowiadającą ok. 1,6 tony tradycyjnego drewna. Jeszcze bardziej nietypowe rozwiązania stosowane są w rejonach sadowniczych, gdzie do pieców trafiają suszone pestki wiśni (w cenie 400–1000 zł za tonę i kaloryczności 16–17 MJ/kg) lub suche ziarno kukurydzy (800–1200 zł za tonę). W dobie zaciskania pasa tego typu biomasa rolnicza pozwala ściąć roczne rachunki o kilkadziesiąt procent.
Pułapka w palniku. Dlaczego tańsze paliwo może zrujnować kocioł?
Eksperci od technologii grzewczych, w tym specjaliści z Instytutu Technologii Paliw i Energii, studzą jednak entuzjazm użytkowników. Spalanie biomasy rolniczej diametralnie różni się od pracy na certyfikowanym pellecie drzewnym czy węglu. Łuski, pestki oraz zboża palą się gwałtownie, dając wysoki, silny płomień, co w przypadku niedostosowanego kotła może prowadzić do przegrzania instalacji, zapchania podajnika lub powstania szkodliwych spieków.
Wrzucenie do automatycznego podajnika niesprawdzonego paliwa grozi utratą gwarancji oraz kosztowną awarią palnika. Do spalania pestek czy kukurydzy niezbędne są specjalistyczne urządzenia z certyfikowanym dopuszczeniem producenta bądź montaż dedykowanych palników do biomasy. Ponadto opał rolniczy ma charakter ściśle sezonowy, co wymusza zgromadzenie zapasów w suchym magazynie na długo przed pierwszymi przymrozkami.
Normy emisyjne i debata antysmogowa na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Kwestia spalania paliw alternatywnych i biomasy budzi ogromne emocje także w stolicy, gdzie restrykcyjne przepisy antysmogowe eliminują z użytku niskiej jakości źródła ogrzewania. Mieszkańcy enklaw domów jednorodzinnych oraz ostatnich budynków z indywidualnymi kotłowniami zlokalizowanych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu muszą zachować podwójną czujność.
Stacje monitoringu powietrza na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu bezlitośnie wyłapują wzrost stężenia pyłów zawieszonych generowanych przez domowe instalacje. Urzędnicy i strażnicy miejscy przestrzegają, że stosowanie niecertyfikowanego opału rolniczego o podwyższonej wilgotności lub nieznanym składzie w granicach miasta nie tylko pogarsza jakość powietrza, ale może skutkować surowymi mandatami podczas rutynowych kontroli kotłowni.
Najważniejsze parametry i zasady stosowania alternatywnej biomasy
Zobacz zestaw kluczowych faktów dotyczących tańszych zamienników pelletu:
- Brykiet ze słonecznika od 510 zł za tonę – wysoka kaloryczność i popiół doskonały jako nawóz ogrodowy.
- Pestki wiśni i ziarno kukurydzy – efektywne paliwa z odpadów spożywczych o wartości opałowej 15–17 MJ/kg.
- Wymóg dostosowanego palnika – spalanie biomasy rolniczej wymaga aprobaty producenta kotła.
- Ryzyko uszkodzenia instalacji – gwałtowny płomień i spieki mogą doprowadzić do zniszczenia podajnika.
- Rygorystyczne kontrole na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – zakaz spalania wilgotnego i zanieczyszczonego opału.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.