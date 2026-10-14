MEN rozsyła pilne instrukcje do szkół! Mundurowi przed wejściami i specjalne procedury antykryzysowe
W cieniu ostatnich incydentów w placówkach oświatowych na Mazowszu Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło rygorystyczne wytyczne bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół otrzymali oficjalne procedury postępowania na wypadek pojawienia się osoby z niebezpiecznym narzędziem, opracowane wspólnie z MSWiA, RCB oraz ABW. Przed gmachami stanęły patrole policji, a w klasach ruszyły warsztaty psychologiczne. Sprawdź szczegóły zaleceń i kluczowe numery alarmowe.
Instrukcje antyterrorystyczne w szkołach. Nowe wytyczne MEN, RCB i ABW
Seria agresywnych incydentów oraz gróźb w placówkach na Mazowszu wywołała natychmiastową reakcję rządu. Po kryzysowej naradzie premiera Donalda Tuska z szefami resortów spraw wewnętrznych i edukacji, szkoły w całym kraju objęto wzmożonym nadzorem policyjnym. Funkcjonariusze prowadzą stałe patrole w sąsiedztwie budynków oświatowych, eliminując potencjalne zagrożenia oraz zatrzymując nieletnich posiadających niebezpieczne przedmioty lub nawołujących do przemocy w sieci.
Równolegle z działaniami prewencyjnymi na ulicach Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dyrektorom oficjalny podręcznik procedur: „Postępowanie nauczyciela w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot”. Dokument, wypracowany we współpracy ze służbami specjalnymi (ABW), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz MSWiA, instruuje pedagogów, jak reagować w momentach krytycznych. Minister Barbara Nowacka zaapelowała do grona pedagogicznego o intensywny dialog z rodzicami oraz organizację warsztatów z psychologami na temat agresji rówieśniczej i ryzykownych internetowych wyzwań (tzw. challenge’ów).
Wzmożona czujność i zajęcia profilaktyczne na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Wprowadzenie nowych wytycznych ma kluczowe znaczenie w stołecznych szkołach, gdzie skupisko placówek edukacyjnych jest największe. W rejonie szkół podstawowych i liceów zlokalizowanych na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa patrole mundurowe na stałe wpisały się w poranny krajobraz.
W placówkach na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu dyrekcje natychmiast wdrożyły wytyczne dotyczące kontroli osób wchodzących na teren budynków oraz zorganizowały doraźne lekcje wychowawcze ze specjalistami do spraw zdrowia psychicznego. Rodzice ze stołecznych dzielnic otrzymali konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach w sieci, a nauczyciele przeszli instruktaż natychmiastowego alarmowania służb bez czekania na eskalację agresji.
Ważne telefony wsparcia i numery alarmowe
Resort edukacji przypomina, że szybka reakcja ratuje życie, a wsparcie jest dostępne całodobowo – zarówno przy bezpośrednim zagrożeniu, jak i w kryzysie emocjonalnym:
- 112 – Ogólnopolski numer alarmowy – bezpośredni kontakt w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (zgłoszenia może dokonać uczeń bez pośrednictwa dorosłych),
- 116 111 – Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – bezpłatna pomoc psychologiczna przez 7 dni w tygodniu,
- 800 12 12 12 – Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – bezpłatna, anonimowa i całodobowa linia wsparcia,
- 116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych – pomoc dla rodziców i nauczycieli zmagających się z kryzysem,
- 800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym – bezpłatna linia pomocowa dostępna 24/7.
Jak krok po kroku wyglądają nowe procedury bezpieczeństwa w szkołach
Zobacz zestaw kluczowych działań podejmowanych przez służby i placówki oświatowe:
- Oficjalny podręcznik antykryzysowy – wdrożenie instrukcji postępowania w razie ataku z niebezpiecznym narzędziem.
- Współpraca MEN z ABW, RCB i MSWiA – zintegrowane procedury operacyjne dla kadry nauczycielskiej.
- Policja przed placówkami do odwołania – patrole prewencyjne zabezpieczające uczniów i wejścia do szkół.
- Zajęcia psychologiczne o zagrożeniach w sieci – profilaktyka dotycząca niebezpiecznych trendów internetowych.
- Ścisły nadzór na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczny system edukacji w pełnej gotowości prewencyjnej.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.