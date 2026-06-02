Koniec tej sieci w Polsce. Telefony stracą możliwość dzwonienia bez tej opcji
W pewnych sytuacjach nawet nowszy smartfon potrafi mieć kłopot z zestawieniem rozmowy. Wszystko przez wyłączanie starej sieci i brak opcji w niektórych modelach telefonów. Trzech operatorów już to zrobiło albo kończy, a czwarty właśnie wyznaczył termin. Wraz z nim domyka się era, która zaczęła się w Polsce w 2005 roku.
Plus zamyka stawkę, więc wyłączanie 3G obejmuje już całą czwórkę
Przełom nastąpił wiosną 2026 roku. Polkomtel, operator sieci Plus, oficjalnie potwierdził, że rozpocznie wyłączanie 3G w grudniu 2026 r. Tym samym ostatni z dużych operatorów dołączył do procesu, który pozostali zaczęli wcześniej. Sam proces nie będzie błyskawiczny, bo Plus zapowiada wygaszanie rozłożone na kolejne miesiące, równolegle z modernizacją stacji bazowych i budową 5G.
Na tym tle reszta rynku jest już daleko. T-Mobile zakończył wyłączanie 3G jeszcze w 2023 r., a Orange sfinalizował ten proces w listopadzie 2025 r. Play wygasza sieć od 2025 r. i planuje zakończyć do końca 2027 r. Innymi słowy ten, kto liczył, że 3G zostanie z nami na lata, nie ma już na co czekać.
|Operator
|Status wyłączania 3G
|Termin
|T-Mobile
|zakończone
|2023 r.
|Orange
|zakończone
|listopad 2025 r.
|Play
|w trakcie
|do końca 2027 r.
|Plus (Polkomtel)
|start zapowiedziany
|od grudnia 2026 r.
Najważniejsza pułapka, o której prawie nikt nie mówi. Ta opcja to teraz must-have
Tu jest sedno, które odróżnia ten temat od prostego hasła wymień stary telefon. Bo to może nie wystarczyć. Połączenia głosowe, które dziś realizujesz, w wielu starszych aparatach idą po sieci 3G. Gdy operator ją wyłączy, telefon musi gdzieś przenieść rozmowę. Nowoczesne urządzenia robią to przez VoLTE, czyli technologię prowadzenia rozmów w sieci 4G. Urządzenie bez VoLTE po wyłączeniu 3G może nadal dzwonić przez 2G, o ile dany operator utrzymuje tę sieć i jest jej zasięg.
Problem zaczyna się wtedy, gdy telefon nie obsługuje rozmów przez LTE, a jednocześnie nie ma dostępnego 2G albo urządzenie nie potrafi poprawnie zestawić połączenia w dostępnej sieci. W takim scenariuszu zagrożone mogą być również połączenia z numerem alarmowym 112. Nie chodzi więc o to, że brak VoLTE automatycznie odcina od pomocy, lecz o to, że w określonych warunkach może to utrudnić lub uniemożliwić połączenie alarmowe. Problem nie jest przy tym wymyślony. Europejskie instytucje branżowe i regulacyjne zwracają na niego uwagę: BEREC wskazywał, że wyłączanie 2G i 3G wpływa na komunikację głosową, w tym alarmową, a przy braku awaryjnego przełączenia część starszych urządzeń może przestać działać poprawnie. Organizacja EENA, zajmująca się numerem 112, ostrzegała z kolei, że starsze telefony bez VoLTE mogą stracić możliwość kontaktu ze służbami po wygaszeniu starszych sieci.
Dlatego sama obsługa 4G nie wystarcza. To, że telefon pokazuje LTE przy korzystaniu z internetu, nie znaczy jeszcze, że poradzi sobie z rozmową po zniknięciu 3G. Pierwszą rzeczą do sprawdzenia nie jest więc to, czy masz 4G, lecz czy Twój aparat obsługuje i ma włączone VoLTE.
Które telefony są na liście ryzyka
Najbardziej narażeni są właściciele urządzeń sprzed mniej więcej 2013 roku oraz wszystkich aparatów, które do rozmów używają tylko starszych sieci. W praktyce w grupie ryzyka znajdują się modele i kategorie zebrane poniżej.
|Kategoria urządzenia
|Przykłady
|Co się stanie po wyłączeniu 3G
|Starsze iPhone’y
|iPhone 5s i wcześniejsze
|utrata internetu, rozmowy zależne od dostępności 2G
|Wczesne smartfony z Androidem
|Samsung Galaxy S5 i starsze, Android 4.x
|brak mobilnego internetu, rozmowy tylko na 2G
|Klasyczne telefony z klawiszami
|starsze Nokie, HTC, Sony Ericsson, feature phony bez 4G
|działanie zależne od utrzymania 2G przez operatora
|Telefony z 4G, ale bez VoLTE
|część modeli z lat 2014-2016
|internet działa, rozmowy spadają na 2G lub znikają
|Modemy, tablety i routery tylko z 3G
|starsze tablety LTE bez VoLTE, modemy 3G
|utrata transmisji danych
Druga, ukryta pułapka to stara karta SIM
Można mieć nowoczesny telefon i wciąż wpaść w kłopot, jeśli karta SIM ma kilkanaście lat. Operatorzy przez lata wydawali karty wspierające wyłącznie 2G i 3G. Taka karta w nowym aparacie potrafi blokować poprawne korzystanie z LTE i VoLTE. Rozwiązanie jest banalne i zwykle bezpłatne: wystarczy wymienić kartę na nową, obsługującą LTE, w salonie operatora za okazaniem dowodu. Warto to zrobić nawet wtedy, gdy rzadko korzystasz z internetu, bo chodzi o pewność połączeń głosowych.
2G zostaje jako rezerwa, ale to nie jest pełne zabezpieczenie
Wbrew intuicji pierwsza pod nóż idzie nie najstarsza sieć 2G, lecz nowsza 3G. Powód jest praktyczny: 2G jest proste, energooszczędne i nadaje się na awaryjną rezerwę dla rozmów oraz SMS. T-Mobile jako jedyny wpisał wprost do regulaminu, że gwarantuje 2G do 31 grudnia 2027 r., a dopiero od 2028 r. może je ograniczać.
Problem w tym, że rezerwa ma swoje granice. Po wyłączeniu 3G cały ruch głosowy starszych telefonów spadnie na 2G, która może się zapychać, a jakość rozmów bywa wtedy gorsza.
Warszawa wyłączy 3G niezauważalnie, ale seniorzy i tak są w grupie ryzyka
W stolicy techniczna strona zmiany przejdzie gładko. Warszawa ma najgęstszą w kraju sieć nadajników 4G i 5G, więc po wyłączeniu 3G nikt nie powinien stracić zasięgu danych, a większość mieszkańców w ogóle nie zauważy różnicy, bo od dawna korzysta z LTE i 5G. Ryzyko nie leży tu w infrastrukturze, lecz w konkretnych grupach użytkowników.
Najbardziej dotyczy to starszych mieszkańców, którzy często korzystają z prostych telefonów z dużymi klawiszami kupionych wiele lat temu, oraz urządzeń, o których łatwo zapomnieć: bankomatów, terminali, systemów alarmowych w mieszkaniach, lokalizatorów GPS czy opasek SOS dla seniorów, które komunikują się przez stary modem. W mieście, w którym mieszka blisko milion osób w blokach, a wiele starszych osób mieszka samotnie, opaska SOS, która nagle przestaje dzwonić po pomoc, to realne zagrożenie. To są rzeczy, które trzeba sprawdzić u operatora lub producenta, zanim łączność po prostu zniknie.
Sprawdź VoLTE, kartę i numer alarmowy. Sprawdź opaski i urządzenia u seniorów
Wymiana telefonu nie zawsze jest konieczna, ale sprawdzenie kilku rzeczy już tak. Przejdź tę listę:
- Sprawdź, czy masz włączone VoLTE. W iPhonie wejdź w Ustawienia, dalej Sieć komórkowa i opcje danych, i upewnij się, że VoLTE jest aktywne. W Androidzie szukaj przełącznika VoLTE w ustawieniach sieci lub karty SIM. Brak tej opcji oznacza, że telefon może wymagać wymiany.
- Ustal wiek telefonu. Aparat wyprodukowany przed 2013 r. albo bez obsługi LTE to mocny sygnał, że po wyłączeniu 3G stracisz funkcje, łącznie z połączeniami.
- Wymień starą kartę SIM. Jeśli karta ma kilkanaście lat, idź do salonu operatora po nową, obsługującą LTE. To zwykle darmowa i szybka procedura za okazaniem dowodu.
- Wyślij bezpłatny SMS sprawdzający lub zajrzyj na stronę operatora. Każdy z operatorów udostępnia informacje i sposób weryfikacji, czy Twoje urządzenie jest gotowe na zmianę.
- Sprawdź urządzenia inne niż telefon. Opaski SOS dla seniorów, lokalizatory GPS, domowe systemy alarmowe i terminale potrafią działać na starym module 3G. Upewnij się u producenta, czy przetrwają wyłączenie.
- Kupując nowy telefon, wybierz model z 4G i VoLTE, najlepiej z 5G. Najtańsze sprawne smartfony zaczynają się dziś od około 200 do 300 zł, a wybór 5G i VoLTE uchroni przed kolejną wymianą za kilka lat.
Operatorzy nie przewidują żadnych rekompensat za utratę funkcjonalności starego sprzętu, więc cały ciężar przygotowania spoczywa na użytkowniku. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków wystarczy włączyć jedną opcję i wymienić kartę. Zła jest taka, że jeśli tego nie sprawdzisz, możesz się o problemie dowiedzieć dopiero wtedy, gdy będziesz chciał gdzieś zadzwonić.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.