Koniec swobodnego dostępu do gotówki? Banki nakładają ograniczenia zarówno przy wypłatach, jak i przelewach
Twoje środki są na koncie, widzisz je w aplikacji, ale nagle okazuje się, że nie możesz ich wypłacić ani przelać. Problem dotyczy milionów Polaków, którzy nie zdają sobie sprawy z drastycznych ograniczeń narzucanych przez banki.
Euronet pokazuje prawdziwe oblicze ograniczeń
Bankomaty odmawiają transakcji, aplikacje mobilne blokują przelewy, a klienci stoją bezradni przed urządzeniami. To nie awaria systemu – to celowa polityka banków, związana z przepisami, które mają zapobiec wyłudzeniom oraz nielegalnym działaniom. Rzeczywistość jest brutalna: choć środki należą do ciebie, bank może skutecznie uniemożliwić ci ich wykorzystanie. Skala różnic między operatorami bankomatów może szokować. W sieci Euronet – jednego z największych operatorów bankomatów w Polsce – maksymalna jednorazowa wypłata to zaledwie 800 złotych. Kwota, która w dzisiejszych czasach ledwo wystarcza na podstawowe zakupy spożywcze dla rodziny.
Planet Cash oferuje niewiele więcej – limit jednorazowej wypłaty wynosi 1000 złotych. W praktyce oznacza to, że nawet posiadając dziesiątki tysięcy złotych na koncie, nie wypłacisz więcej niż tysiąc złotych za jednym razem z większości bankomatów w Polsce.
Bankomaty mają dodatkowe techniczne ograniczenia – pojedyncze urządzenie wypłaci maksymalnie 30-40 banknotów podczas jednej transakcji. Jeśli bankomat ma tylko banknoty 50-złotowe, maksymalna wypłata wyniesie zaledwie 2000 złotych, niezależnie od limitów banku. Ponadto, jeżeli chcesz wypłacić np. 150 zł, bankomat może nie dysponować odpowiednimi banknotami i gotówki również nie da się wypłacić.
PKO BP obniża limity
PKO Bank Polski – największy bank w Polsce – wprowadził rewolucyjne zmiany, które mogą zaskoczyć miliony klientów. Od maja 2025 roku bank obniżył domyślne dzienne limity przelewów w aplikacji mobilnej średnio o połowę. Domyślny limit dzienny dla przelewów internetowych wynosi teraz 10 tysięcy złotych.
Maksymalne limity przelewów zależą od metody autoryzacji. Klienci korzystający z kodów SMS mogą przelać maksymalnie 50 tysięcy złotych dziennie. Posiadacze aplikacji IKO z dodatkowym zabezpieczeniem logowania mogą zwiększyć limit do 300 tysięcy złotych dziennie, ale wymaga to spełnienia szeregu warunków technicznych.
PKO BP wyjaśnia, że zmiany mają na celu „wzmocnienie systemów i pomoc klientom w obronie przed cyberprzestępcami”.
Santander i Pekao – dwa światy limitów
Różnice między bankami mogą przyprawić o zawrót głowy. Santander Bank Polska ustala limit jednorazowej wypłaty z bankomatu na 1000 złotych, ale dzienny limit może sięgać 19 800 tysięcy złotych. W przypadku przelewów internetowych limit może wzrosnąć nawet do 400 tysięcy złotych dziennie.
Pekao oferuje znacznie więcej swobody w wypłatach gotówki. Właściciele standardowych kart mogą wypłacić jednorazowo 6 tysięcy złotych, a posiadacze złotych kart debetowych – nawet 15 tysięcy złotych. W przypadku przelewów bank umożliwia transakcje do wysokości salda na koncie.
Najliberalniejsze podejście prezentuje mBank, gdzie klienci z mobilną autoryzacją mogą przelewać nawet 500 tysięcy złotych dziennie. W aplikacji mobilnej obowiązują niższe limity – często tylko 10 tysięcy złotych dziennie.
BLIK najczęściej dużo niższy
Banki wprowadzają dodatkowe ograniczenia, o których klienci dowiadują się dopiero w momencie próby wykonania transakcji. Niektóre banki stosują niższe limity w godzinach nocnych.
Szczególnie frustrujące są limity dla przelewów na telefon przez BLIK. W Pekao i VeloBank maksymalny limit dla pojedynczej transakcji wynosi zaledwie 500 złotych dziennie. W mBank można wykonać tylko 5 przelewów na telefon dziennie, niezależnie od kwoty.
Dodatkowym problemem są limity ilościowe. Niektóre banki ograniczają nie tylko kwotę, ale też liczbę transakcji. W praktyce możesz mieć środki na koncie, ale zostać zablokowany po wykonaniu określonej liczby przelewów.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz większe wydatki wymagające gotówki – kupno używanego samochodu, opłacenie remontu czy inne znaczące transakcje – musisz przygotować się z kilkudniowym wyprzedzeniem. W nagłych sytuacjach jedynym rozwiązaniem może być wizyta w kilku różnych bankomatach lub w oddziale banku.
Większe wypłaty gotówki w kasie często wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Bank Pekao pozwala na wypłatę do 20 tysięcy złotych bez uprzedzenia, ale wyższe kwoty trzeba zgłosić z wyprzedzeniem. Santander Bank Polska ma podobny limit – 20 tysięcy złotych bez wcześniejszej deklaracji.
Właściciele firm są w szczególnie trudnej sytuacji. Klienci segmentu biznes w Banku Millennium mogą wypłacić maksymalnie 20 tysięcy złotych dziennie, podczas gdy klienci bankowości prywatnej – nawet 50 tysięcy złotych. Ta dyskryminacja może sparaliżować działalność małych przedsiębiorstw.
Przelewy ekspresowe – nie na każdą kwotę
Banki reklamują przelewy natychmiastowe jako przełom w bankowości, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Maksymalna kwota przelewu ekspresowego w PKO BP wynosi zaledwie 3 tysiące złotych jednorazowo. To oznacza, że pilny przelew na większą kwotę jest praktycznie niemożliwy.
Podobne ograniczenia dotyczą innych banków. Przelewy natychmiastowe sprawdzą się przy opłaceniu rachunku w restauracji czy kupnie drobnego przedmiotu, ale w przypadku większych transakcji biznesowych są bezużyteczne.
Niektóre banki nie pozwalają na ekspresowe przelewy do Urzędu Skarbowego czy ZUS. W praktyce oznacza to, że nawet pilne opłacenie podatków może wymagać tradycyjnego przelewu z kilkugodzinnym opóźnieniem.
Aplikacje mobilne mają swoje własne ograniczenia
Banki intensywnie promują aplikacje mobilne jako wygodną alternatywę dla bankowości internetowej, ale w praktyce nakładają na nie jeszcze większe ograniczenia. PKO BP obniżyło domyślne limity w aplikacji IKO – dla przelewów na telefon do 1,5 tysiąca złotych, a dla transakcji zbliżeniowych BLIK do 3 tysięcy złotych dziennie.
Santander ogranicza przelewy z aplikacji mobilnej do 10 tysięcy złotych dziennie. Jeśli potrzebujesz przelać więcej, musisz skorzystać z bankowości internetowej. To dodatkowe utrudnienie, które może sparaliżować dostęp do pieniędzy w sytuacjach awaryjnych.
mBank stosuje jeszcze bardziej restrykcyjne podejście. Klienci mogą wykonać maksymalnie 5 przelewów na telefon dziennie, niezależnie od kwoty. Po przekroczeniu tego limitu trzeba czekać do następnego dnia lub korzystać z innych form płatności.
Praktyczne sposoby na ominięcie limitów
Rozważ posiadanie kont w kilku różnych bankach – dzięki temu możesz wykorzystać limity każdego z nich, zwiększając dostępność do gotówki. Konta w różnych bankach pozwalają też na wybór najkorzystniejszych warunków dla konkretnych transakcji.
Planuj większe wypłaty z wyprzedzeniem. Zawsze sprawdzaj limity przed planowaniem większych wydatków. Niektóre banki pozwalają na tymczasowe, a nawet trwałe podniesienie limitów przez aplikację, ale proces może potrwać nawet kilka dni roboczych.
W przypadku pilnej potrzeby większej sumy gotówki skorzystaj z funkcji cashback w sklepach. Wiele sieci handlowych pozwala na wypłatę dodatkowych środków podczas płacenia kartą – zazwyczaj do 200-500 złotych za transakcję. To może być obejście limitów bankomatów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.