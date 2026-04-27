Koniec z pracą do 65 roku życia. Prace nad nowymi przepisami już się toczą
Kobiety po 35, mężczyźni po 40 latach pracy – i koniec z czekaniem na ustawowy wiek emerytalny. Taki scenariusz znów trafił do rządowej agendy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi uzgodnienia międzyresortowe nad projektem stanowiska rządu w sprawie emerytur stażowych. Przepisów nie ma jednak ani na papierze, ani na horyzoncie – a eksperci ostrzegają, że „stażówka” może oznaczać świadczenie niższe o 20-30 proc. od tego, które dostałoby się, czekając do końca.
Co leży na stole: 35 i 40 lat pracy zamiast 60. i 65. roku życia
Idea jest prosta. Dziś prawo do emerytury zależy wyłącznie od wieku – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, zgodnie z reformą przywróconą w październiku 2017 roku. Emerytury stażowe odwróciłyby tę logikę: liczyłby się czas opłacania składek, a nie data urodzenia.
Projekt obywatelski NSZZ „Solidarność” (druk sejmowy nr 27, złożony 30 września 2021 roku, skierowany do komisji 8 lutego 2024 roku) zakłada: kobiety – 35 lat, mężczyźni – 40 lat stażu składkowego i nieskładkowego. W grę wchodzą wyłącznie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, czyli objęte nowym systemem emerytalnym. Równolegle w Sejmie procedowany jest projekt poselski z tymi samymi progami stażowymi, złożony 30 stycznia 2024 roku.
W praktyce, dla kogoś kto zaczął pracę tuż po osiągnięciu pełnoletności, oznacza to emeryturę w wieku 53 lat dla kobiety i 58 lat dla mężczyzny – nawet 7 lat przed ustawowym terminem. Dla większości pracowników, zaczynających karierę po studiach lub nieco później, różnica wyniosłaby 4-5 lat.
„Solidarność” sygnalizuje też gotowość do kompromisu. Związkowcy dopuszczają podniesienie wymaganego stażu – odpowiednio do 38 lat dla kobiet i 43 lat dla mężczyzn – oraz przyjęcie warunku, że zgromadzony kapitał zapewniałby świadczenie na poziomie 120-150 proc. minimalnej emerytury.
Gdzie są przepisy: rząd w trybie uzgodnień, Sejm w trybie czekania
Oba projekty utknęły w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Powodem był brak oficjalnego stanowiska rządu – bez niego głosowanie jest niemożliwe. Ten pat powoli się rozwiązuje, choć wolniej niż oczekiwano.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, że MRPiPS przygotowało projekt stanowiska Rady Ministrów i przekazało go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Ten zobowiązał resort do przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych. Trwają też analizy skutków finansowych. Konkretnej daty wejścia przepisów w życie nie ma.
Hamulcowym pozostaje Ministerstwo Finansów. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała publicznie, że resort finansów zgłaszał wątpliwości dotyczące kosztów reformy. Zadeklarowała jednocześnie gotowość do rozmów nad rozwiązaniem, które nie będzie „znacznym obciążeniem dla finansów publicznych”. Szacunki mówią o koszcie rzędu 14,5 mld zł rocznie – i to przy założeniu, że w pierwszym roku z emerytury stażowej skorzysta 120-150 tys. osób. W kolejnych latach liczba ta miałaby rosnąć.
Haczyk, który niszczy marzenia o wcześniejszym odpoczynku
Emerytura stażowa nie jest darmowym biletem na wcześniejszy odpoczynek. System ZUS działa według nieubłaganej matematyki: zgromadzony kapitał podzielony przez prognozowaną długość życia (tablice GUS). Im wcześniej ktoś przejdzie na emeryturę, tym mniej składek zdążył odłożyć i tym większa liczba miesięcy w mianowniku tego działania. Efekt podwójny: mniejszy licznik i większy mianownik.
Eksperci szacują, że emerytura stażowa może być o 20-30 proc. niższa od tej, którą dostałoby się, pracując do ustawowego wieku. Dla osoby z perspektywą świadczenia 3 500 zł po przejściu w „normalnym” trybie oznacza to realną stratę rzędu 700-1 050 zł miesięcznie – na całe życie.
Warunkiem koniecznym dostępu do „stażówki” jest też spełnienie progu kapitałowego: zgromadzone składki muszą wystarczyć na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury. Od 1 marca 2026 roku, po marcowej waloryzacji o 5,3 proc., minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Dla osób zarabiających przez lata minimalną krajową lub pracujących na umowach o dzieło – bez odprowadzania składek ZUS – ta bariera może być nie do przejścia, nawet jeśli staż pracy spełnia wymogi.
Nowe tablice GUS od 1 kwietnia 2026: czas przejścia na emeryturę robi teraz różnicę w setkach złotych
Niezależnie od prac nad emeryturami stażowymi, od 1 kwietnia 2026 roku ZUS stosuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia opublikowane przez GUS. Polacy statystycznie żyją dłużej – dla 60-latki wzrost oczekiwanej długości życia wyniósł 2,5 miesiąca, dla 65-latka – 1,9 miesiąca. To z pozoru niewielka zmiana, ale wprost przekłada się na wysokość świadczenia.
Według wyliczeń ZUS przekazanych PAP, 60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł, która przeszła na emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku, dostaje 1859,43 zł – o około 17 zł mniej niż przed zmianą tablic. Przy kapitale 700 tys. zł różnica wynosi ok. 24 zł miesięcznie, czyli prawie 290 zł rocznie. Dla 65-latka z 500 tys. zł kapitału strata to ok. 19 zł miesięcznie.
ZUS i eksperci zwracają uwagę, że osoby planujące przejście na emeryturę mogą ograniczyć straty, czekając do lipca 2026 roku. W czerwcu przeprowadzana jest roczna waloryzacja składek, której wskaźnik ma wynieść w tym roku ok. 9,1 proc. Emerytura liczona od wyższej podstawy może z nawiązką pokryć stratę wynikającą z nowych tablic.
Waloryzacja podniosła świadczenia o 5,3 proc. – ale to nie koniec rachunków
Równolegle do dyskusji o emeryturach stażowych, od 1 marca 2026 roku miliony świadczeniobiorców odczuły skutki tegorocznej waloryzacji. Wskaźnik 5,3 proc. przełożył się na konkretne podwyżki – minimalna emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto. Dla porównania: rok wcześniej, po waloryzacji o 5,5 proc., najniższe świadczenie wynosiło 1878,91 zł.
Przykładowe kwoty po waloryzacji 2026 roku: świadczenie w wysokości 2000 zł wzrosło do 2106 zł, 3000 zł – do 3159 zł, 5000 zł – do 5265 zł, a 10 000 zł – do 10 530 zł brutto. Koszt waloryzacji dla finansów publicznych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szacuje się na kilkadziesiąt miliardów złotych – same emerytury to ok. 22 mld zł rocznie przy planowanym wskaźniku 4,9 proc., a faktyczna stawka 5,3 proc. podwyższa tę kwotę.
Statystyki ZUS pokazują, że przeciętna emerytura w Polsce wynosiła w 2025 roku 3780 zł brutto. Po waloryzacji to ok. 3980 zł brutto – wzrost o niemal 200 zł miesięcznie, czyli ponad 2400 zł rocznie. Dane te warto mieć na uwadze, planując, kiedy złożyć wniosek o świadczenie: wyższe bieżące wypłaty mogą być dla niektórych mocnym argumentem, by nie odkładać decyzji na zbyt długo.
Warszawa: duże zarobki, wyższy kapitał – i wyjątkowe napięcie na rynku pracy
W kontekście debaty o emeryturach stażowych Warszawa zajmuje szczególną pozycję – i to z kilku powodów jednocześnie.
Po pierwsze, stołeczni pracownicy zarabiają statystycznie więcej niż średnia krajowa, co oznacza wyższe składki odprowadzane do ZUS i łatwiejsze spełnienie progu kapitałowego. Ktoś, kto przez 35-40 lat pracował w Warszawie na umowie o pracę z wynagrodzeniem wyraźnie powyżej minimalnej krajowej, ma realną szansę zgromadzić kapitał pozwalający na świadczenie przekraczające próg 1978,49 zł brutto.
Po drugie, Warszawa skupia ogromną liczbę pracowników z długim stażem w administracji publicznej, finansach, handlu i usługach – branżach, które od lat 90. intensywnie rozwijały się w stolicy. Osoby zatrudnione w nich od początku kariery mają dziś często 30-35 lat nieprzerwanych składek. Dla tej grupy emerytura stażowa, jeśli wejdzie w życie, stanie się realną opcją do rozważenia w najbliższych kilku latach.
Po trzecie – i to jest element, o którym mówi się najmniej – odpływ doświadczonych pracowników z warszawskiego rynku pracy może uderzyć w konkretne sektory. Sektor publiczny, ochrona zdrowia, edukacja czy bankowość to branże, gdzie utrata osób z 35-40-letnim doświadczeniem jest trudna do szybkiego odrobienia. Firmy operujące w Warszawie już teraz powinny analizować, ile osób w ich strukturach zbliża się do progu stażowego – i co zrobią, gdy te osoby postanowią skorzystać z ewentualnej nowej opcji.
ZUS Oddział Warszawa obsługuje jeden z największych w Polsce portfeli ubezpieczonych. Samo wdrożenie emerytur stażowych dla mieszkańców stolicy i województwa mazowieckiego oznaczałoby tysiące dodatkowych wniosków i postępowań w pierwszych miesiącach obowiązywania przepisów – co warto wziąć pod uwagę, planując złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Co to oznacza dla Ciebie? Policz swój staż i sprawdź, kiedy naprawdę Ci się opłaca
1. Sprawdź swój staż już teraz. Wejdź na konto na platformie PUE ZUS (eZUS.pl) i pobierz historię ubezpieczenia. Zsumuj okresy składkowe i nieskładkowe. „35 lub 40 lat” to brzmi prosto, ale ZUS liczy precyzyjnie – urlopy wychowawcze, studia, okresy bezrobocia z rejestracją mają określone zasady zaliczenia. Sprawdź, czy twój realny staż odpowiada temu, co zakładasz.
2. Oblicz potencjalną wysokość stażówki vs emerytura w ustawowym wieku. Kapitał ÷ prognozowana długość życia. Każdy rok wcześniejszej emerytury to mniej składek w liczniku i więcej miesięcy w mianowniku. Strata 20-30 proc. świadczenia przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat życia na emeryturze może sumarycznie oznaczać dziesiątki tysięcy złotych mniej niż przy pracy do 60. lub 65. roku życia.
3. Nie składaj wniosku o emeryturę między 1 kwietnia a końcem czerwca 2026 roku. Nowe tablice GUS obowiązujące od 1 kwietnia obniżają świadczenia. Jeśli masz wybór, poczekaj do lipca. W czerwcu ZUS waloryzuje roczne składki o prognozowany wskaźnik ok. 9,1 proc., co może podnieść twoje świadczenie o kilka procent.
4. Sprawdź, czy spełnisz próg kapitałowy. Emerytura stażowa zostanie przyznana wyłącznie wtedy, gdy ZUS wyliczy świadczenie równe co najmniej 1978,49 zł brutto (minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku). Jeśli przez lata pracowałeś na niskich umowach lub przerwy w zatrudnieniu były długie – twój kapitał może nie sięgać tego progu, mimo spełnienia wymogu stażowego.
5. Nie reaguj na projekt – reaguj na ustawę. Emerytury stażowe są na etapie uzgodnień międzyresortowych. Brak daty wejścia w życie. Nie warto teraz podejmować żadnych wiążących decyzji zawodowych w oparciu o tę reformę. Śledź informacje z MRPiPS i strony sejmowej komisji polityki społecznej, gdzie dostępne są druki nr 27 oraz projekt poselski z 30 stycznia 2024 roku.
6. Jeśli zbliżasz się do progu stażowego – skonsultuj się z doradcą emerytalnym ZUS. Oddziały ZUS oferują bezpłatne konsultacje dotyczące wysokości prognozowanego świadczenia. To jedyna miarodajna odpowiedź na pytanie, czy „stażówka” się opłaca akurat w twoim przypadku.
