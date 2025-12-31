Koniec z umowami śmieciowymi? PIP zapowiada wzmożone kontrole w firmach. Posypią się kary. Jeśli pracujesz na B2B lub zleceniu, od jutra możesz zostać przymusowo „uetatowiony”

31 grudnia 2025 22:27 | Autor: Michał Wierzbicki

Czy rok 2026 będzie końcem ery „optymalizacji podatkowej” na rynku pracy? Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) otrzymała zielone światło i rekordowy budżet na walkę z ukrywaniem stosunku pracy. Skończył się czas przymykania oka na grafików, którzy wystawiają jedną fakturę miesięcznie swojemu „szefowi”, czy na magazynierów zatrudnionych na umowę zlecenie w systemie zmianowym. Od 1 stycznia inspektorzy ruszają w teren z nowym orężem – nakazem administracyjnym zmiany umowy na etat. Co to oznacza w praktyce? Dla pracownika – ochronę i płatny urlop, ale też niższą pensję netto. Dla pracodawcy – gigantyczny domiar ZUS do 5 lat wstecz, który może doprowadzić firmę do bankructwa. Kto powinien się bać kontroli?

Fot. Warszawa w Pigułce

Polski rynek pracy od lat był podzielony na dwie prędkości. Z jednej strony „etatowcy” z pełną ochroną kodeksową, ale wysokimi podatkami. Z drugiej – armia ludzi na umowach cywilnoprawnych (zlecenia, dzieła) oraz na samozatrudnieniu (B2B), ciesząca się wyższymi zarobkami „na rękę”, ale pozbawiona bezpieczeństwa socjalnego. Rok 2026 ma ten podział zasypać, a narzędziem do tego jest wdrożenie unijnej dyrektywy o pracy platformowej oraz zaostrzenie krajowych przepisów o domniemaniu stosunku pracy.

Rząd, szukając wpływów do ZUS i NFZ, postanowił uderzyć w tzw. fikcyjne samozatrudnienie. Szacuje się, że w Polsce setki tysięcy osób pracuje na B2B w warunkach, które w świetle prawa są etatem. Do tej pory udowodnienie tego wymagało długotrwałego procesu sądowego. Teraz procedura ma być błyskawiczna. Jeśli Twoja „współpraca” z firmą spełnia określone kryteria, inspektor PIP nie będzie prosił o zmianę umowy – on ją po prostu nakaże decyzją administracyjną.

Trzy grzechy główne: Kierownictwo, Miejsce, Czas

Na czym polega „test przedsiębiorcy”, który inspektorzy będą przeprowadzać w firmach? Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy, zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy JEST zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nazwa „Umowa o współpracę B2B” nie ma znaczenia, jeśli rzeczywistość wygląda inaczej.

W 2026 roku kontrole skupiają się na trzech filarach. Jeśli spełniasz te warunki, a nie masz etatu, masz problem:

  1. Podporządkowanie kierownicze: Masz szefa, który wydaje Ci bieżące polecenia, mówi co i jak masz robić. Prawdziwy przedsiębiorca (B2B) odpowiada za efekt, a nie za sposób wykonania zadania pod dyktando.
  2. Wyznaczone miejsce pracy: Musisz przychodzić do biura firmy, korzystasz z jej biurka, komputera i oprogramowania. Nie masz swobody wyboru miejsca świadczenia usług.
  3. Sztywne godziny pracy: Musisz logować się o 8:00 i wylogowywać o 16:00, podpisywać listę obecności lub tłumaczyć się z wyjścia do lekarza.

Jeśli inspektor stwierdzi występowanie tych cech, uzna, że Twoja działalność gospodarcza lub umowa zlecenie to fikcja mająca na celu ominięcie prawa pracy i podatków.

Dramat „Programisty 15k” i lekarzy kontraktowych

Największy strach padł na branżę IT oraz ochronę zdrowia. To tam model B2B jest standardem. Programista zarabiający 20 tys. zł na fakturze, płacący ryczałt 12% i niski ZUS, po przymusowym przejściu na etat (i wpadnięciu w drugi próg podatkowy 32%) straci miesięcznie kilka tysięcy złotych „na rękę”.

W szpitalach sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Lekarze i pielęgniarki na kontraktach pracują po 300 godzin miesięcznie. Przejście na etat oznacza limit 160 godzin plus nadgodziny, co drastycznie obniży ich zarobki i sparaliżuje dyżury w szpitalach. Mimo to, PIP zapowiada, że prawo jest równe dla wszystkich i „wypychanie” medyków na kontrakty w ramach jednego szpitala będzie tępione.

Decyzja administracyjna PIP – broń atomowa urzędników

To nowość, która zmienia układ sił. Wcześniej inspektor mógł jedynie wystąpić do sądu o ustalenie stosunku pracy. Proces trwał lata. W 2026 roku, zgodnie z nowymi uprawnieniami, inspektor pracy może wydać nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.

Nakaz ten jest natychmiast wykonalny (choć przysługuje od niego odwołanie do sądu). Co to oznacza? Że od dnia kontroli stajesz się pracownikiem ze wszystkimi tego skutkami: okresem wypowiedzenia, prawem do urlopu, ale też… innym sposobem liczenia pensji.

Finansowe trzęsienie ziemi: ZUS 5 lat wstecz

Przekształcenie umowy „na bieżąco” to najmniejszy wymiar kary. Prawdziwy dramat zaczyna się, gdy ZUS upomni się o zaległe składki. Jeśli kontrola wykaże, że fikcyjne samozatrudnienie trwało np. przez ostatnie 3 lata, ZUS dokona przeliczenia.

Przedsiębiorca (Twój szef) będzie musiał zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od pełnej kwoty wynagrodzenia, wraz z odsetkami. Kwoty te mogą iść w setki tysięcy złotych. Często kończy się to upadłością małych firm, które „optymalizowały” koszty, zatrudniając cały zespół na B2B.

A co z pracownikiem? Tu sprawa jest skomplikowana. Teoretycznie składki w części pracownika również powinny zostać uregulowane. W praktyce pracodawca ma roszczenie regresowe do pracownika o zwrot zapłaconych za niego składek. Może się więc okazać, że „uetatowiony” programista dostanie wezwanie do zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych swojemu pracodawcy.

Koniec „śmieciówek” a pełne ozusowanie zleceń

Równolegle do kontroli PIP, w 2026 roku wchodzi w życie pełne „ozusowanie” umów zleceń. Do tej pory, jeśli ktoś miał kilka umów zleceń, płacił składki tylko od pierwszej (do wysokości minimalnej krajowej), a od reszty tylko zdrowotną. To pozwalało „zbierać” składki z taniej umowy, a zarabiać na drugiej.

Od 1 stycznia każda umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Dla studentów do 26. roku życia (którzy są zwolnieni z ZUS) nic się nie zmienia, ale dla milionów dorosłych Polaków dorabiających na zleceniach oznacza to spadek wynagrodzenia netto o blisko 30%. Zlecenie przestaje być „tanią” alternatywą dla etatu, co naturalnie wymusza przechodzenie na umowy o pracę.

Sygnaliści w akcji – donos z wewnątrz firmy

Skąd PIP wie, kogo kontrolować? W 2026 roku inspekcja nie działa po omacku. Korzysta z wdrożonej ustawy o ochronie sygnalistów. Pracownicy, którzy czują się pokrzywdzeni (np. nie dostali urlopu, bo są na B2B, albo zostali zwolnieni z dnia na dzień bez odprawy), masowo zgłaszają naruszenia.

Zgłoszenie jest anonimowe (dla pracodawcy), a sygnalista chroniony przed zwolnieniem. Wystarczy jeden niezadowolony „kontrahent” w firmie, by sprowadzić kontrolę na całą strukturę zatrudnienia.

Co z umowami o dzieło? Ostatni bastion wolności?

Umowy o dzieło wciąż pozostają nieoskładkowane (płaci się tylko podatek), ale są pod ścisłym monitoringiem. Każda umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS (rejestr RUD). Jeśli inspektorzy zauważą, że firma masowo zawiera umowy o dzieło na czynności powtarzalne (np. obsługa recepcji, sprzątanie, regularne pisanie kodu), natychmiast je zakwestionują.

Dzieło musi mieć zindywidualizowany rezultat (np. namalowanie konkretnego obrazu, napisanie konkretnego artykułu). Praca „od 8 do 16” nigdy nie jest dziełem. W 2026 roku tłumaczenie się „swobodą twórczą” przy pracy zmianowej na magazynie budzi u kontrolerów jedynie uśmiech politowania – i skutkuje mandatem.

Co to oznacza dla Ciebie? – Sprawdź, na czym stoisz

Zmiany mają na celu ochronę pracowników, ale paradoksalnie wielu z nich wcale tej ochrony nie chce, woląc wyższą gotówkę. Niezależnie od Twoich preferencji, prawo jest nieubłagane.

Oto co musisz wiedzieć, by nie wpaść w kłopoty:

  • Przeanalizuj swoją umowę B2B: Czy masz wpisane płatne dni wolne od świadczenia usług? Czy masz wpisane godziny dostępności? Jeśli tak – to są zapisy typowe dla etatu. W razie kontroli są „dowodem zbrodni”. Bezpieczna umowa B2B to taka, która mówi o rezultacie, a nie o czasie pracy.
  • Zdywersyfikuj przychody: Największym ryzykiem jest wystawianie 1 faktury miesięcznie jednemu kontrahentowi przez lata. Spróbuj pozyskać innych klientów, by wykazać, że jesteś realnym przedsiębiorcą działającym na rynku, a nie „ukrytym pracownikiem”.
  • Przygotuj się na niższą pensję: Jeśli pracujesz na zleceniu i nie jesteś studentem, Twoja wypłata netto spadnie przez pełne oskładkowanie. Porozmawiaj z szefem o podwyżce brutto, by wyrównać stratę („ubruttowienie”), choć w realiach 2026 roku może to być trudne.
  • Nie bój się etatu: Jeśli szef proponuje Ci przejście na UoP ze względu na ryzyko kontroli – rozważ to. Tracisz trochę netto, ale zyskujesz płatny urlop, chorobowe, zdolność kredytową i ochronę przed zwolnieniem. W niepewnych czasach to wartości nie do przecenienia.
  • Uważaj na „przymusowe” samozatrudnienie: Jeśli szef mówi: „Albo zakładasz firmę, albo wylatujesz”, to jest to szantaż. Masz prawo zgłosić to do PIP. Pamiętaj jednak, że wojna z pracodawcą to ostateczność.

Rok 2026 to koniec „wolnej amerykanki” w zatrudnieniu. Państwo uszczelnia system, by ratować finanse publiczne. Dla wielu firm i pracowników oznacza to konieczność redefinicji modelu biznesowego i… pogodzenia się z tym, że podatki i składki są nieuchronne.

