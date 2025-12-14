Koniec zamrażania cen prądu i ważny komunikat. Senat interweniuje, musisz wiedzieć, do kiedy masz czas
Polacy w szoku, nie wiedzą co się dzieje. Z jednej strony minister zlikwidował tarczę i odpowiada na interpelację poselską pisząc, że tarczy nie przedłuży. Z drugiej jednak Senat uchwala przepisy dotyczące tarczy dla 50 tys. Polaków. Wyjaśniamy co się dzieje i kogo dotyczą uchwalone przepisy.
Minister energii uzasadnia decyzję o braku mrożenia cen stabilizacją na rynkach hurtowych oraz niższymi taryfami zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Według ministerialnych prognoz, ceny w taryfach na 2026 rok mają być zbliżone do poziomu 500 złotych za megawatogodzinę netto. Dla porównania, średnia cena sprzedaży prądu zatwierdzona przez URE dla czwartego kwartału 2025 roku wyniosła około 572 złotych za megawatogodzinę. Oznacza to, że od stycznia 2026 roku gospodarstwa domowe wrócą do standardowych taryf rynkowych po dwóch latach zamrożenia cen na poziomie 500 złotych za megawatogodzinę.
Co się zmienia od stycznia 2026 roku
Dla gospodarstw domowych kończy się mechanizm ceny maksymalnej, który funkcjonował do 31 grudnia 2025 roku. Zamrożenie cen na poziomie 500 złotych za megawatogodzinę netto przestanie obowiązywać. W praktyce oznacza to, że od pierwszego stycznia ceny energii będą ustalane według taryf zatwierdzanych przez URE. Minister energii zapowiada, że taryfy te będą zbliżone do obecnego poziomu mrożenia, jednak ostateczna wysokość rachunków będzie zależeć również od kosztów dystrybucji i opłat dodatkowych, które nie były objęte zamrożeniem.
Dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ustawa senacka przedłuża do 30 czerwca 2026 roku termin na przekazanie sprzedawcom energii informacji o wartości pomocy otrzymanej w drugiej połowie 2024 roku. Pierwotny termin upłynął 30 czerwca 2025 roku. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli tej informacji lub złożyli ją z błędami, ryzykują konieczność zwrotu całej otrzymanej pomocy publicznej. Według wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego, problem dotyczy około 50 tysięcy małych i średnich przedsiębiorców.
Zmianie ulegają również zasady przyznawania bonu ciepłowniczego. Ustawa obliguje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do niezwłocznego publikowania informacji, jeśli w gminie nie ma systemu ciepłowniczego lub ceny ciepła netto nie przekraczają 170 złotych za gigadżul. Wnioski złożone w takich gminach będą pozostawiane bez rozpoznania. Dodatkowo zmieniono termin publikacji cen ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne z 30 kwietnia na 31 maja 2026 roku.
Ratunek dla przedsiębiorców
Rządowa ustawa uchwalona przez Senat 11 grudnia 2025 roku ma charakter ratunkowy dla przedsiębiorców. Małe i średnie firmy korzystały w drugiej połowie 2024 roku z cen maksymalnych energii elektrycznej na podstawie ustawy o środkach nadzwyczajnych z października 2022 roku. Pomoc ta miała charakter pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Przepisy unijne wymagają od przedsiębiorców złożenia informacji o wartości otrzymanej pomocy, aby sprzedawcy energii mogli zweryfikować, czy nie przekroczono dopuszczalnych limitów.
Termin pierwotnie określono na 28 lutego 2025 roku, następnie przedłużono do 30 czerwca 2025 roku. Jak się okazało, ten czas również okazał się niewystarczający dla znacznej grupy przedsiębiorców. Ustawa wprowadza także możliwość złożenia korekty informacji o pomocy do 30 czerwca 2026 roku, jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że wcześniej złożona zawierała błędy formalne. W związku z przedłużeniem terminu dla firm, przesunięto również termin dla Zarządcy Rozliczeń na przekazanie ministrowi energii zbiorczego rozliczenia środków z 31 grudnia 2026 roku na 31 marca 2027 roku.
Decyzja ministra energii o braku mrożenia cen w 2026 roku wynika z ustabilizowania sytuacji na rynkach hurtowych energii. W odpowiedzi na interpelację minister Motyka podkreślił, że sytuacja na rynkach hurtowych pozostaje stabilna od dwóch lat, co sukcesywnie przekłada się na niższe ceny w taryfach. Zrekalkulowane taryfy na czwarty kwartał 2025 roku wpisują się w długotrwały trend obniżki cen, co daje podstawy do przewidywania, że taryfy na 2026 rok będą jeszcze niższe.
Co to oznacza dla Ciebie? Dwa kluczowe terminy i rachunki!
Gospodarstwa domowe powinny przygotować się na powrót do standardowych mechanizmów rynkowych od stycznia 2026 roku. Oznacza to konieczność weryfikacji umowy z dostawcą energii i porównania dostępnych ofert. Chociaż minister energii zapowiada ceny zbliżone do 500 złotych za megawatogodzinę, ostateczne rachunki mogą być wyższe ze względu na opłaty dystrybucyjne, które systematycznie rosną i nie były objęte mrożeniem. Warto sprawdzić, czy obecny sprzedawca energii oferuje konkurencyjne warunki i czy nie opłaca się zmienić dostawcy.
Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy korzystali z zamrożonych cen energii w drugiej połowie 2024 roku, muszą bezwzględnie zweryfikować, czy złożyli wymaganą informację o pomocy u swojego sprzedawcy energii. Nowy termin – 30 czerwca 2026 roku – daje czas na uzupełnienie brakujących dokumentów lub skorygowanie tych, które zawierały błędy. Jest to ostateczny termin niepodlegający dalszemu przedłużeniu. Brak działania skutkuje koniecznością zwrotu całej otrzymanej pomocy, co dla wielu małych firm może oznaczać poważne problemy finansowe lub nawet upadłość.
Osoby planujące ubiegać się o bon ciepłowniczy w 2026 roku powinny przed złożeniem wniosku sprawdzić stronę internetową swojej gminy. Jeśli gmina opublikuje informację o braku systemu ciepłowniczego lub o cenach ciepła poniżej 170 złotych za gigadżul, składanie wniosku nie ma sensu – zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. Wnioski o bon ciepłowniczy za okres od stycznia do grudnia 2026 roku będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Wysokość bonu wyniesie od 1000 do 3500 złotych w zależności od ceny ciepła w danym systemie ciepłowniczym.
Najbliższe miesiące to czas kluczowych zmian w finansach energetycznych i formalnościach. Musisz podjąć konkretne kroki.
1. Firmy MŚP: Natychmiastowa Weryfikacja (Do 30.06.2026 r.)
Jeśli Twoja firma korzystała z zamrożonych cen w II połowie 2024 r., musisz bezwzględnie upewnić się, że informacja o pomocy została złożona poprawnie u sprzedawcy energii. Nowy termin, 30 czerwca 2026 r., daje Ci czas na korektę, ale nie na zwłokę. To jest termin życia lub śmierci finansowej dla 50 tys. podmiotów.
2. Gospodarstwa Domowe: Audyt Cen Prądu
Wraz z końcem mrożenia cen, musisz być gotów na powrót do pełnego rynku. Zweryfikuj swoją umowę i kalkuluj, ile zapłacisz przy cenie 500 zł/MWh. Rozważ, czy oferta Twojego obecnego sprzedawcy będzie konkurencyjna po 1 stycznia 2026 r. To jest czas na negocjacje lub zmianę dostawcy!
3. Bon Ciepłowniczy: Sprawdź Gminę!
Jeśli planujesz ubiegać się o bon ciepłowniczy w przyszłym roku, zanim złożysz wniosek (od 1 lipca 2026 r.), wejdź na stronę internetową swojej gminy. Jeśli opublikują informację o braku przesłanek, oszczędź sobie czasu na składanie wniosku, który i tak zostanie odrzucony.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.