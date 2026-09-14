Koniec ze zbiorową odpowiedzialnością w blokach. Nowy system szybko wyłapie, kto nie segreguje śmieci
Gospodarka odpadami w budynkach wielorodzinnych wkracza w zupełnie nowy etap. Przez lata największą zmorą miejskich systemów gospodarowania odpadami była anonimowość w osiedlowych altanach śmietnikowych. Gdy w zbiorczym kontenerze lądowały nieposegregowane śmieci, podwyższone opłaty karne ponosili wszyscy mieszkańcy danego bloku lub spółdzielni. Samorządy – na czele z nowatorskimi rozwiązaniami wdrażanymi w Ostrołęce wprowadzają cyfrowe technologie, które trwale likwidują odpowiedzialność zbiorową i precyzyjnie przypisują śmieci do konkretnego lokalu mieszkalnego.
Odpowiedzialność przypisana do lokalu. Przepisy ustawy o czystości w gminach
Dotychczasowa kontrola poprawności selektywnej zbiórki odpadów była utrudniona ze względu na ogólnodostępny charakter pojemników obsługujących całe budynki. Systemy indywidualnej identyfikacji odpadów opierają się na kodach kreskowych, mikrochipach RFID lub zbliżeniowych kartach dostępu do tzw. smart-pojemników. Podczas wrzucania worka ze śmieciami system rejestruje wagę oraz tożsamość gospodarstwa domowego, eliminując anonimowość i pozwalając służbom miejskim na dokładną weryfikację strumienia odpadów z pojedynczych mieszkań.
Zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekwowania braku segregacji regulują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.). Nowe technologie pozwalają urzędnikom nakładać decyzje o podwyższonej opłacie (stanowiącej od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej) wyłącznie na te osoby, które zignorowały obowiązek selektywnej zbiórki.
Koniec z wyższymi opłatami dla uczciwych lokatorów
Głównym celem uszczelnienia systemu jest sprawiedliwsze rozłożenie ciężaru finansowego utrzymania gospodarki komunalnej. W dotychczasowym modelu lokatorzy skrupulatnie dzielący odpady na pięć frakcji byli karani finansowo za niedbalstwo sąsiadów. Indywidualna identyfikacja sprawia, że ocena poprawności segregowania przestaje opierać się na uśrednionych statystykach całego bloku.
Spółdzielnie i zarządcy nieruchomości w Warszawie coraz chętniej sięgają po inteligentne altany śmietnikowe. Rozwiązanie to wyciąga konsekwencje wyłącznie wobec osób naruszających zasady, zmuszając nieuczciwych mieszkańców do zmiany nawyków pod rygorem indywidualnych kar pieniężnych.
Jak krok po kroku przygotować się do indywidualnego systemu segregacji
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą mieszkańcom bloków uniknąć kar finansowych za śmieci:
- Odbierz indywidualne kody kreskowe lub naklejki od zarządcy budynku – naklejaj unikalny kod na każdy worek z odpadami wyrzucanymi do osiedlowej altany.
- Pamiętaj o otwieraniu pojemników smart za pomocą dedykowanej karty lub aplikacji – nie zostawiaj worków przed altaną ani przy zamkniętych lukach wrzutowych.
- Przestrzegaj dokładnego podziału na 5 frakcji w gospodarstwie domowym – oddzielaj papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady bio oraz odpady zmieszane.
- Zgłaszaj zarządcy nieruchomości uszkodzenia kodów lub problem z dostępem do altany – upewnij się, że Twoje odpady są poprawnie rejestrowane przez system na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu.
- Weryfikuj zasady wyrzucania odpadów wielkogabarytowych i elektromaszyn – zamawiaj dedykowany odbiór lub odwoź sprzęt do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.