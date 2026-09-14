Od 15 września nowe uprawnienia straży miejskiej. Stołeczni funkcjonariusze zyskają masę praw. Zobacz zmiany w Warszawie
Od 15 września 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy znacząco rozszerzające zakres uprawnień i kompetencji strażników miejskich w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dużych aglomeracji, takich jak Warszawa. Stołeczna Straż Miejska zyska nowe instrumenty prawne do kontrolowania porządku publicznego, przestrzegania norm środowiskowych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, a także egzekwowania przepisów chroniących małoletnich oraz sprawdzania obowiązkowych szczepień zwierząt.
Wsparcie służb, zakaz fotografowania i ruch drogowy
Przepisy prawa rozszerzają katalog wykroczeń, za które funkcjonariusze straży miejskiej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego. Na mocy nowych regulacji strażnicy zyskują prawo do karania osób, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez Policję, Żandarmerię Wojskową czy Straż Graniczną. Ponadto strażnicy będą egzekwować zakaz fotografowania i filmowania obiektów oznaczonych specjalnymi tablicami ostrzegawczymi (np. budynków wojskowych czy infrastruktury krytycznej), a także mocniej reagować na naruszenia przepisów ruchu drogowego. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy nie oznaczają powrotu do obsługi fotoradarów przez straż miejską.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.), nowe kompetencje pozwolą strażnikom na szybszą i skuteczniejszą asystę innym organom dbającym o bezpieczeństwo lądowe i ład publiczny na terenie stołecznych dzielnic.
Kontrole środowiskowe, energetyki i ochrona dzieci w stolicy
Szczególnie istotne zmiany dotyczą stołecznego sektora oświaty oraz ochrony środowiska. Strażnicy na warszawskiej Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu zyskują prawo do kontrolowania szkół, placówek oświatowych oraz automatów pod kątem nielegalnej sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny i tauryny (tzw. energetyków) osobom poniżej 18. roku życia. Straż Miejska uzyskała również pełne umocowanie do weryfikacji, czy placówki i podmioty pracujące z dziećmi wdrożyły obowiązkowe standardy ochrony małoletnich wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).
W zakresie ochrony środowiska i wymogów sanitarno-higienicznych strażnicy zweryfikują realizację zapisów programu ochrony powietrza i uchwał antysmogowych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kontrolerzy sprawdzą również gospodarkę odpadami i ściekami na prywatnych posesjach, deratyzację nieruchomości, a także sprzątanie odchodów i usuwanie padłych zwierząt. W kwestiach weterynaryjnych strażnicy zweryfikują obowiązkowe ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie oraz zasady przemieszczania się zwierząt domowych.
Jak krok po kroku przygotować się na nowe kontrole straży miejskiej
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą mieszkańcom i przedsiębiorcom z Warszawy uniknąć mandatów:
- Upewnij się, że Twoja placówka wdrożyła standardy ochrony małoletnich – weryfikuj obecność kompletnej dokumentacji pod rygorem kontroli i grzywny.
- Zabezpiecz automaty i punkty sprzedaży przed dostępem niepełnoletnich do energetyków – bezwzględnie egzekwuj zakaz sprzedaży napojów z tauryną młodzieży poniżej 18 lat.
- Miej zawsze przy sobie aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie – okazuj dokument na żądanie strażników podczas spacerów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
- Dostosuj nieruchomość do wymogów sanitarnych i przepisów antysmogowych – sprawdź poprawność umów na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz przeprowadzanie deratyzacji.
- Zwracaj uwagę na znaki zakazu fotografowania obiektów strategicznych – unikaj robienia zdjęć budynków wojskowych i infrastruktury krytycznej w stolicy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.