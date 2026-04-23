Koniec znanej sieci. Polacy biegną wymieniać telefony
Polska jest w środku największej zmiany infrastruktury telekomunikacyjnej od czasu uruchamiania sieci LTE. Cztery główne sieci komórkowe – T-Mobile, Orange, Play i Plus – sukcesywnie wygaszają technologię 3G, która przez niemal ćwierćwiecze była kręgosłupem mobilnego internetu. T-Mobile zakończył ten proces już w 2023 roku. Orange zamknął go w listopadzie 2025 roku. Play robi to etapami do końca 2027. Plus jeszcze nie zaczął, ale zapowiedział, że ruszy nie wcześniej niż pod koniec 2026 roku. Dla zdecydowanej większości użytkowników zmiana jest niezauważalna – nowoczesne telefony automatycznie łączą się z siecią 4G lub 5G. Problem dotyczy wąskiej, ale realnej grupy: posiadaczy starych urządzeń i kart SIM nieobsługujących standardu LTE. Oni stracą dostęp do mobilnego internetu bez żadnej rekompensaty od operatora.
Dlaczego 3G musi zniknąć i co dostajemy w zamian?
Technologia 3G, rozwijana od wczesnych lat dwutysięcznych, jest paradoksem: jest nowsza od sieci 2G, ale wychodzi z użytku szybciej. Powód jest czysto ekonomiczny. Pasma radiowe, na których działa 3G – głównie 900 MHz i 2100 MHz – to skończony zasób. Operator może je wykorzystać albo na starą technologię obsługującą coraz mniej użytkowników, albo na LTE i 5G oferujące wielokrotnie wyższą przepustowość. Matematyka jest prosta: w sieci 4G to samo pasmo obsługuje dziesiątki razy więcej danych niż w 3G.
Urząd Komunikacji Elektronicznej wyjaśnia to wprost: wyłączenie 3G nie oznacza wyłączenia częstotliwości. Pasmo 900 MHz dalej pracuje – tyle że teraz jako LTE. Dla użytkownika nowoczesnego smartfona zmiana jest niewidoczna lub wręcz korzystna: więcej przepustowości w tym samym zasięgu geograficznym. Sieć 2G natomiast nie jest likwidowana razem z 3G – i to ważny szczegół często pomijany w mediach. Wszystkie cztery sieci utrzymują 2G jako system awaryjny dla połączeń głosowych, SMS-ów i komunikacji maszyna-maszyna (M2M), takiej jak liczniki wody, terminale płatnicze, bankomaty czy systemy alarmowe. Te urządzenia działają dalej. Kończy się wyłącznie 3G – środkowy szczebel drabiny mobilnych standardów.
Polskie prawo nie nakazuje operatorom żadnego konkretnego harmonogramu ani sekwencji wyłączeń. Rezerwacje częstotliwości wydane przez UKE we wszystkich pasmach – 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz – są technologicznie neutralne. Operator sam decyduje, w jakim standardzie eksploatuje dane pasmo i kiedy je przełącza. Efekt: cztery sieci działają według zupełnie różnych harmonogramów, a użytkownik musi sprawdzić sytuację osobno dla każdego operatora.
T-Mobile: pierwszy, skończony, bez powrotu
T-Mobile jest pionierem wygaszania 3G w Polsce – i jedynym operatorem, który ma ten etap całkowicie zamknięty. Sieć 3G w magentowej sieci przestała działać w II kwartale 2023 roku. Kilka marginalnych obszarów, które nie zdążyły na wcześniejszy harmonogram, zostały wyłączone do końca 2023 roku. Dziś T-Mobile nie ma w Polsce żadnego nadajnika 3G. Klienci, którzy nie wymienili starych kart SIM lub telefonów przed wyłączeniem, musieli to zrobić już wtedy. Magentowy operator wysyłał z wyprzedzeniem szczegółowe komunikaty wskazujące, które karty wymagają wymiany na obsługujące VoLTE (Voice over LTE – rozmowy głosowe przez sieć 4G). Kto tego nie zrobił – stracił dostęp do mobilnego internetu i MMS-ów. Rozmowy głosowe były nadal możliwe przez sieć 2G.
Orange: 12 tys. stacji bazowych zmodernizowanych w 2 lata
Orange zaczął wygaszanie 3G we wrześniu 2023 roku od powiatów wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego i złotowskiego. Przez kolejne 26 miesięcy operator sukcesywnie modernizował infrastrukturę, publikując dla klientów mapę z kolorowym harmonogramem: zielony – już wyłączone, niebieski – wrzesień 2025, jasny fiolet – październik 2025, jasny pomarańcz – listopad 2025. W sumie zmodernizowanych zostało ponad 12 tysięcy stacji bazowych. W listopadzie 2025 roku Orange ogłosił zakończenie procesu. Zwolnione pasmo 900 MHz zasilało na bieżąco sieć LTE, poprawiając zasięg i pojemność czwartej generacji.
Operator zastrzega jedno: 3G działa jeszcze na około 0,5 proc. nadajników – ze względu na techniczne uwarunkowania sieciowe oraz zasady koordynacji międzynarodowej z sąsiednimi krajami (chodzi o stacje bazowe przy granicach, gdzie harmonogram muszą uzgadniać regulatorzy z obu stron). To margines, który zostanie wyeliminowany w najbliższych miesiącach. Praktycznie Orange można traktować jako sieć bez 3G już od końca 2025 roku.
Klienci Orange mogą sprawdzić kompatybilność swojego telefonu i karty SIM, wysyłając bezpłatny SMS o treści KARTA pod numer 80233. Automaty zwrotnie informują, czy urządzenie obsługuje LTE i VoLTE. Operator udostępnia też listę telefonów obsługujących VoLTE na swojej stronie. Sieć nju mobile, będąca marką wirtualną działającą na infrastrukturze Orange, wygaszała 3G równolegle i według tego samego harmonogramu.
Play: Warszawa i duże miasta za nami, zachodnia Polska trwa do 2027
Play przez lata pozostawał outsiderem dyskusji o wyłączaniu 3G – jeszcze w 2023 roku, gdy T-Mobile i Orange już działały, fioletowy operator informował UKE, że „aktualnie nie ma planu wygaszania usług w technologii 3G”. Zmiana nastąpiła w kwietniu 2025 roku, gdy Play uruchomił proces etapowego wyłączania, zamieniając 3G na 4G LTE i 5G w paśmie 900 MHz.
Operator szybko nadrobił zaległości. Do końca 2025 roku wyłączenia 3G obięły szacunkowo ponad 42 proc. populacji znajdującej się w zasięgu sieci Play, co operator komunikował w październiku 2025. Wśród obszarów, które mają 3G już za sobą, znalazły się Warszawa, Łódź, Kraków i Poznań. W 2026 roku Play kontynuuje plan, skupiając się na zachodniej i południowej części kraju oraz obszarach pominiętych w 2025 roku. Prace podzielono na kilka etapów: pierwsze wyłączenia 2026 roku trwały na przełomie I i II kwartału, kolejne zaplanowano na maj i ogólnie Q2, reszta to druga połowa roku. Całkowite zamknięcie procesu w sieci Play przewidywane jest na koniec 2027 roku. Play deklaruje, że w lokalizacjach po wyłączeniu 3G zawsze pozostają warstwy 4G i 5G oraz 2G dla podstawowych połączeń.
Plus: największy zwleka najdłużej. Start nie wcześniej niż koniec 2026
Plus (Polkomtel) jest ostatnim operatorem, który formalnie nie rozpoczął masowego wygaszania 3G. Pod koniec listopada 2025 roku operator ogłosił, że przystąpił do przygotowań – ale szczegółowy harmonogram i terminy mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Według dostępnych zapowiedzi właściwy proces wygaszania 3G w sieci Plus nie ruszy wcześniej niż pod koniec 2026 roku, a całość ma zakończyć się do 2027 roku.
Co ciekawe, strategia Plusa zakłada, że w podobnym horyzoncie co 3G może zniknąć też sieć 2G – co byłoby najbardziej radykalnym cięciem spośród wszystkich czterech operatorów. Pozostała trójka deklaruje utrzymanie 2G przez wiele lat jako warstwy awaryjnej i M2M. Plus sugeruje bardziej agresywne przejście wprost do standardów LTE i 5G bez zachowania starej infrastruktury. W 2025 roku operator przeżywał zresztą poważne turbulencje korporacyjne – spór właścicielski w Grupie Polsat Plus, odwołanie Zygmunta Solorza i zmiany w zarządzie mogły wpłynąć na tempo decyzji operacyjnych. Klienci Plusa mają dziś najdłuższy czas na przygotowanie się do zmiany – ale też powinni zacząć sprawdzać kompatybilność sprzętu już teraz, nie w ostatniej chwili.
Warszawa: 3 sieci już bez 3G, Plus jeszcze działa w starym standardzie
Dla mieszkańców Warszawy stan na kwiecień 2026 roku wygląda następująco. T-Mobile – wyłączone od 2023 roku, żadnych wyjątków. Orange – Warszawa znalazła się w harmonogramie wyłączeń październikowych 2025 roku (kolor jasnofiletowy na mapie operatora); od listopada 2025 sieć 3G Orange w stolicy praktycznie nie działa. Play – Warszawa była jednym z priorytetowych obszarów wygaszania w 2025 roku i znalazła się wśród pierwszych miast z ukończoną migracją; od końca 2025 roku w zasięgu Play w stolicy działa wyłącznie 4G, 5G i warstwa 2G. Plus – 3G w Warszawie nadal aktywne; wygaszanie nie zaczęło się ani w stolicy, ani nigdzie indziej w Polsce.
Klient sieci T-Mobile, Orange lub Play korzystający z nowoczesnego smartfona nie odczuł żadnej zmiany – jego telefon po prostu połączył się ze stacjami LTE lub 5G, które działają na tych samych lub sąsiednich pasmach. Warszawa jest miastem z jednym z najgęstszych nasycenia infrastrukturą 4G i 5G w Polsce: wszyscy czterej operatorzy mają rozbudowane sieci stacji bazowych nowych generacji, więc po wyłączeniu 3G zasięg i jakość połączeń w zdecydowanej większości miejsc faktycznie wzrosły – przez uwolnienie pasma 900 MHz dla LTE.
Kto straci i dlaczego operatorzy nie zapłacą ani grosza rekompensaty
Wyłączenie 3G bez rekompensaty to decyzja, którą operatorzy komunikują otwarcie i jednoznacznie: technologia ulega zmianie, a dostosowanie urządzenia należy do obowiązków użytkownika. Prawo ich w tym popiera. UKE potwierdza, że neutralność technologiczna rezerwacji częstotliwości daje operatorom pełne prawo do zmiany standardu bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec abonentów.
Kto realnie odczuje problem? Przede wszystkim użytkownicy telefonów obsługujących wyłącznie 3G – takich urządzeń praktycznie nie produkuje się już od ponad dekady, ale część wciąż jest w użytku. Po wyłączeniu 3G przez danego operatora telefon 3G-only straci dostęp do mobilnego internetu i MMS-ów; pozostanie mu wyłącznie 2G – rozmowy głosowe i SMS-y w bardzo ograniczonej jakości. Drugą grupą ryzyka są urządzenia M2M i IoT działające na modułach 3G: starsze modele alarmów domowych, monitoringów GPS, czy maszyn przemysłowych komunikujących się przez tę technologię. Właściciele takich systemów powinni już dziś weryfikować, z jakiego modułu komunikacyjnego korzysta ich sprzęt. Trzecia kategoria to karty SIM starszych generacji, nieobsługujące VoLTE – bez tej funkcji, po całkowitym wyłączeniu 3G przez dany operator, rozmowy głosowe będą „spadać” do 2G, co oznacza niższą jakość dźwięku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź telefon i kartę zanim zniknie ostatni nadajnik 3G
1. Sprawdź, z jakiej sieci korzystasz i jaki jest jej aktualny status. T-Mobile i Orange – 3G wyłączone. Play – wyłączone w Warszawie i większych miastach, trwa w zachodniej i południowej Polsce. Plus – 3G nadal aktywne, wygaszanie zacznie się najwcześniej pod koniec 2026 roku. Jeśli korzystasz z Plusa – masz czas, ale nie czekaj do ostatniej chwili.
2. Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje LTE i VoLTE. Otwórz ustawienia telefonu i znajdź sekcję „Sieć komórkowa” lub „Mobilna transmisja danych”. Jeśli widzisz tam jedynie opcję „3G” lub „HSPA” bez możliwości wybrania 4G – Twój sprzęt nie obsługuje LTE i po wyłączeniu 3G przez Twojego operatora straci dostęp do mobilnego internetu. VoLTE (Voice over LTE) jest potrzebne do rozmów głosowych przez sieć 4G – bez niego połączenia głosowe będą „spadać” do 2G nawet jeśli 4G jest dostępne. W ustawieniach można sprawdzić, czy funkcja jest włączona; listę kompatybilnych modeli udostępniają operatorzy na swoich stronach.
3. Klienci Orange: wyślij SMS KARTA pod numer 80233. Automatyczny system zwrotnie poinformuje Cię, czy Twoja karta SIM i telefon są kompatybilne z LTE i VoLTE. To darmowa i szybka weryfikacja bez wizyty w salonie.
4. Jeśli masz alarm, monitoring GPS, bankomat lub urządzenie IoT – sprawdź, z jakiego modułu komunikacyjnego korzysta. Dokumentacja techniczna lub producent sprzętu powinni podać, czy to moduł 2G, 3G czy LTE. Moduły 3G w urządzeniach M2M po wyłączeniu nadajników stracą łączność. Wymiana modułu to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, ale musi być zaplanowana z wyprzedzeniem – nie w momencie, gdy urządzenie przestaje działać.
5. Jeśli korzystasz z karty SIM wydanej przed 2016 rokiem i nie wymieniałeś jej od tamtego czasu – idź do salonu operatora. Stare karty SIM mogą nie obsługiwać VoLTE nawet w telefonach, które tę funkcję mają. Wymiana karty jest w każdym salonie bezpłatna lub symbolicznie odpłatna i nie wymaga zmiany numeru ani warunków umowy.
