Kontrole na posesjach w całej Polsce. Mandaty do 5 tys. zł dla osób bez umowy i rachunków

4 grudnia 2025 16:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Gminy w całej Polsce rozpoczęły wzmożone kontrole zbiorników bezodpływowych. To wynik nowelizacji Prawa wodnego i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy muszą prowadzić ewidencję szamb, weryfikować umowy mieszkańców i raportować dane do organów kontrolnych.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Dla właścicieli domów to realny obowiązek, a nie formalność.

Co gmina może sprawdzić podczas kontroli

• czy właściciel ma podpisaną umowę z firmą asenizacyjną,
• czy są rachunki potwierdzające regularny wywóz,
• czy częstotliwość wywozu odpowiada liczbie mieszkańców,
• czy zbiornik jest szczelny i użytkowany zgodnie z prawem.

Brak dokumentów to nie tylko ryzyko mandatu. To także możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego.

Fakty z ustawy i praktyki gmin

• kary za brak umowy mogą wynosić do 5 tys. zł,
• gminy raportują dane do Wód Polskich i GIOŚ,
• w wielu miejscowościach kontrole już trwają,
• mieszkańcy dostają wezwania do przedstawienia umów i rachunków.

To obowiązek, który dotyczy każdego, kto nie jest podłączony do kanalizacji.

Co to oznacza dla czytelnika

• trzeba mieć umowę na wywóz oraz rachunki co najmniej z ostatnich 12 miesięcy,
• gmina może odwiedzić posesję i przeprowadzić kontrolę w terenie,
• osoby bez dokumentów powinny działać natychmiast.

Podsumowanie i działanie

Najlepiej od razu przygotować komplet dokumentów. Kary są wysokie, a kontrole ruszyły już w większości województw. To realny obowiązek, który wrócił „do życia” po latach martwych przepisów.

3. Dynamiczne taryfy prądu i koniec tarcz. Sprawdź, jak zmienią się Twoje rachunki po 2025 roku

Od 2024 roku wszyscy sprzedawcy energii muszą oferować tzw. taryfy dynamiczne, a obecne mrożenie cen prądu obowiązuje tylko do 30 września 2025. To oznacza, że Polacy muszą przygotować się na zupełnie nowy model płacenia za prąd.

To jedna z największych zmian w energetyce od dwóch dekad.

Co się zmieni w rachunkach

• w taryfach dynamicznych cena energii zmienia się co godzinę,
• prąd w szczycie będzie droższy, a w nocy tańszy,
• po zakończeniu tarcz rachunki będą bardziej rynkowe,
• wycena zależy od popytu, pogody i produkcji z OZE.

To mechanizm, który działa już w wielu krajach UE.

Fakty potwierdzone ustawami i rozporządzeniami

• obowiązek oferowania taryf dynamicznych wprowadziła nowelizacja Prawa energetycznego,
• mrożenie cen jest ograniczone czasowo i nie zostanie przedłużone w obecnej formie,
• operatorzy przygotowują systemy rozliczeń oparte o inteligentne liczniki,
• do 2028 roku większość gospodarstw domowych będzie miała liczniki zdalnego odczytu.

To oznacza koniec „sztywnej ceny prądu” dla milionów Polaków.

Co to oznacza dla czytelnika

• rachunki mogą wzrosnąć, jeśli energia jest zużywana głównie wieczorem,
• można obniżyć koszty, przesuwając pranie czy zmywanie na godziny pozaszczytowe,
• gospodarstwa o wysokim zużyciu powinny już teraz przeanalizować zmiany taryfy,
• wybór sprzedawcy energii będzie miał większe znaczenie niż dotychczas.

Podsumowanie i działanie

Warto już teraz przygotować domowy budżet na zmiany po 2025 roku. Taryfy dynamiczne to nie jest eksperyment – to nowy standard w europejskiej energetyce.

