Kontrole w całej Polsce. Gmina może poprosić o umowę. Kontrole są obowiązkowe
Właściciele nieruchomości korzystających z szamb lub przydomowych oczyszczalni powinni mieć przygotowane dokumenty potwierdzające legalne pozbywanie się nieczystości. Gminy mają ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli, a sprawdzana jest nie tylko sama obecność zbiornika. Urzędnicy mogą zweryfikować umowę z firmą odbierającą nieczystości oraz rachunki lub faktury za wykonane usługi.
Co istotne, zgodnie z przepisami takie kontrole mają być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.
Kontrole odbywają się również w 2026 roku
To nie jest martwy przepis.
Samorządy publikują aktualne harmonogramy kontroli.
Przykładowo gmina Wietrzychowice poinformowała w lipcu 2026 roku, że kontrole będą prowadzone od lipca 2026 do czerwca 2027 roku.
Urząd powołał się bezpośrednio na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Co trzeba pokazać?
Przepisy przewidują kontrolę:
posiadania umowy na wywóz nieczystości,
zgodności jej postanowień z lokalnym regulaminem,
a także dowodów uiszczania opłat za wykonane usługi.
Innymi słowy, samo powiedzenie „przecież regularnie zamawiam szambiarkę” może nie wystarczyć.
Dokumenty warto zachowywać.
Faktury mogą zostać porównane z innymi informacjami
Dobrym przykładem jest Konstantynów Łódzki.
W lutym 2026 roku urząd poprosił kontrolowanych mieszkańców o przygotowanie umów, rachunków i faktur.
W określonych sytuacjach mieszkańcy mieli przedłożyć także faktury za wodę za okres objęty kontrolą.
Może to pozwolić zweryfikować, czy deklarowana częstotliwość odbioru nieczystości jest wiarygodna w stosunku do funkcjonowania gospodarstwa.
Nie ma jednej częstotliwości dla całej Polski
Tu trzeba bardzo uważać.
Szczegółowe wymagania mogą wynikać z regulaminów obowiązujących w poszczególnych gminach.
Przykładowo Konstantynów Łódzki wymaga opróżniania zbiorników w sposób zapobiegający przepełnieniu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Nie wolno jednak przedstawiać tego jako uniwersalnej zasady dla całej Polski.
Właściciel powinien sprawdzić regulamin swojej gminy.
Przydomowa oczyszczalnia również podlega kontroli
Obowiązki nie kończą się po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni.
Gminy kontrolują również opróżnianie osadników w takich instalacjach. Ustawa nakłada na samorządy obowiązek kontroli częstotliwości opróżniania zarówno zbiorników bezodpływowych, jak i osadników przydomowych oczyszczalni.
Najlepiej zrobić jedną teczkę
Właściciel domu powinien zachowywać umowę z przedsiębiorcą oraz rachunki i faktury potwierdzające odbiór nieczystości.
To niewielki wysiłek, który podczas kontroli może oszczędzić wielu problemów.
Najważniejsze jest bowiem nie tylko posiadanie szamba lub oczyszczalni, ale możliwość wykazania, że nieczystości są z nich usuwane legalnie i zgodnie z lokalnymi zasadami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.