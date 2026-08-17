Kontroler może przyjść nawet w nocy i nie potrzebuje Twojej zgody na wejście. Remont mieszkania może Cię kosztować 15 tys. zł kary
W Warszawie większość prac wykończeniowych w mieszkaniu można rozpocząć bez wizyty w urzędzie. Granica swobody kończy się jednak przy konstrukcji budynku, jego elewacji, instalacji gazowej i częściach wspólnych. Powtarzana w internecie kwota 15 tys. zł nie jest ustawową karą za każdą samowolną przeróbkę, ale końcowy rachunek za błąd może ją przekroczyć.
15 tys. zł nie jest ustawowym cennikiem za remont
Najpierw najważniejsze sprostowanie. Według stanu prawnego na 18.08.2026 r. art. 93 pkt 2a Prawa budowlanego przewiduje grzywnę za prowadzenie robót z naruszeniem między innymi art. 28 ust. 1 oraz wskazanych przepisów art. 29. Sprawa jest rozpoznawana na zasadach dotyczących wykroczeń. Kodeks wykroczeń w art. 24 par. 1 wyznacza tu ogólny przedział od 20 do 5000 zł. Prawo budowlane nie ustanawia jednej, automatycznej kary 15 tys. zł za remont mieszkania bez zgłoszenia.
Skąd zatem bierze się głośna kwota? Z pomieszania grzywny z całym kosztem postępowania. Właściciel może zapłacić za inwentaryzację wykonanych robót, opinię konstruktora, ekspertyzę techniczną, projekt, prace naprawcze i odtworzenie zdemontowanych elementów. Do tego może dojść kara za wykroczenie. Łączny rachunek nie ma ustawowego sufitu i może wynieść 15 tys. zł, 30 tys. zł albo więcej, ale nie jest to to samo co ryczałtowa grzywna.
Farba, podłoga i zwykłe wyposażenie nie wymagają zgłoszenia
O formalnościach decyduje zakres prac, nie hasło generalny remont. Malowanie, tapetowanie, cyklinowanie, wymiana paneli, płytek, szafek kuchennych czy urządzeń sanitarnych w dotychczasowych miejscach zwykle nie uruchamia procedury budowlanej. Art. 29 ust. 4 zwalnia z pozwolenia i zgłoszenia remont niewchodzący w wymienione wyjątki oraz przebudowę wnętrza budynku, o ile nie dotyczy ona przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych.
Właśnie dlatego przesunięcie lekkiej, nienośnej ścianki działowej wewnątrz lokalu może obyć się bez zgłoszenia. Słowo może jest tu kluczowe. Statusu ściany nie ustala się po odgłosie po stuknięciu ani zapewnieniu wykonawcy. Potrzebne są dokumentacja budynku i, gdy pozostaje wątpliwość, ocena osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Pozornie nieważny fragment może usztywniać układ, osłaniać przewód wentylacyjny albo kryć instalację wspólną. Prace nie mogą też pogorszyć wentylacji ani bezpieczeństwa pożarowego.
Ściana nośna, elewacja i gaz przenoszą remont do innej kategorii
W budynku wielorodzinnym wykonanie nowego otworu w ścianie nośnej, poszerzenie istniejącego przejścia albo usunięcie fragmentu elementu konstrukcyjnego jest co do zasady przebudową wymagającą pozwolenia na budowę. Wynika to z połączenia zasady z art. 28 ust. 1 z katalogiem wyjątków w art. 29. Uproszczone zgłoszenie dla przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych zostało przewidziane dla budynku jednorodzinnego, nie dla typowego bloku lub kamienicy.
Podobnie trzeba uważać na ścianę zewnętrzną. Wymiana okna bez zmiany otworu, podziałów i wyglądu może zostać zakwalifikowana jako bieżąca konserwacja. Powiększenie otworu, wybicie nowych drzwi na balkon lub inna ingerencja zmieniająca przegrodę zewnętrzną to już inna sytuacja. Nawet gdy urząd nie wymaga dokumentu dla prostej wymiany, nowy kolor ram albo inny podział szyb może naruszyć wygląd elewacji i wymagać zgody wspólnoty.
Osobny wyjątek dotyczy gazu. Art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d wymaga zgłoszenia instalowania instalacji gazowej wewnątrz lub na zewnątrz użytkowanego budynku. Do zgłoszenia dołącza się dokumenty projektowe wskazane w art. 30 ust. 4c. Inne instalacje wewnątrz użytkowanego budynku są zasadniczo zwolnione z pozwolenia i zgłoszenia, lecz zwolnienie nie obejmuje gazu. Nie oznacza też prawa do samodzielnego przeniesienia pionu wodnego, przewodu wentylacyjnego lub innego elementu wspólnego.
Zgoda urzędu i zgoda wspólnoty to dwa różne klucze
Skuteczne zgłoszenie albo pozwolenie nie zastępuje prawa do dysponowania częścią wspólną. Ustawa o własności lokali w art. 3 ust. 2 zalicza do nieruchomości wspólnej grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali. W praktyce będą to między innymi konstrukcja, elewacja, dach, klatka schodowa, piony i przewody obsługujące więcej niż jedno mieszkanie. Dwa porządki prawne działają równolegle.
Jeśli właściciel chce ingerować w nieruchomość wspólną, sama wiadomość od administratora może nie wystarczyć. Art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali wymaga uchwały właścicieli dla czynności przekraczającej zwykły zarząd, a ust. 3 wymienia między innymi zgodę na przebudowę nieruchomości wspólnej. Zakres wymaganej zgody zależy od planowanej ingerencji i sposobu zarządu w danym budynku.
Czysto wewnętrzne prace w prywatnym lokalu, które nie dotykają części wspólnych, nie wymagają zgody wspólnoty tylko dlatego, że regulamin nakazuje poinformować o remoncie. Regulamin może jednak określać godziny hałaśliwych prac, zasady zabezpieczenia windy, wywozu gruzu czy zamknięcia wody. Najemca ma dodatkowy poziom obowiązków wobec właściciela lokalu. Zawiadomienie zarządcy, zgoda wspólnoty i formalność budowlana nie są synonimami.
W Warszawie dokumenty trafiają do dzielnicy, a samowolą zajmuje się PINB
Serwis Biznes.gov.pl wskazuje, że w stolicy takie sprawy obsługują urzędy dzielnicowe. Zgłoszenie robót lub wniosek o pozwolenie składa się do urzędu właściwego dla położenia budynku, najczęściej do Wydziału Architektury i Budownictwa. Dokumenty można złożyć papierowo lub elektronicznie przez portal e-Budownictwo.
Zgłoszenie trzeba złożyć przed rozpoczęciem prac. Organ ma 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu. Roboty można zacząć po bezskutecznym upływie tego terminu albo wcześniej, jeśli urząd wyda zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu. Samo wysłanie formularza w dniu wejścia ekipy nie daje zielonego światła.
Jeżeli prace już trwają bez wymaganej podstawy, właściwy jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. To odrębny organ od dzielnicowego wydziału architektury. Warszawski PINB przyjmuje skargi i wnioski, więc konflikt z sąsiadem lub zarządcą może przenieść sprawę z klatki schodowej do postępowania administracyjnego. Sam donos nie dowodzi naruszenia, ale może doprowadzić do sprawdzenia dokumentów i zakresu robót.
Warszawski remont wymaga jeszcze jednego filtra: ochrony konserwatorskiej. Dotyczy to nie tylko najbardziej znanych kamienic w Śródmieściu. Przed zmianą okien, montażem jednostki klimatyzacji, ingerencją w balkon lub fasadę trzeba sprawdzić status budynku i obszaru. Przy obiekcie wpisanym do rejestru zwykła ścieżka może zostać zastąpiona pozwoleniem, a formalności z konserwatorem dochodzą do procedury budowlanej.
Nadzór może zatrzymać prace i nakazać odtworzenie mieszkania
Art. 50 Prawa budowlanego pozwala nadzorowi wstrzymać roboty prowadzone bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, w warunkach zagrożenia albo niezgodnie z zatwierdzonymi dokumentami. Organ może zażądać w ciągu 30 dni inwentaryzacji wykonanych prac, oceny technicznej lub ekspertyzy. To moment, w którym koszt błędu zaczyna rosnąć szybciej niż sama grzywna za wykroczenie.
Następnie, na podstawie art. 51, nadzór może nakazać zaniechanie robót, rozbiórkę części obiektu lub przywrócenie stanu poprzedniego. Może też zobowiązać właściciela do wykonania określonych czynności i robót, które doprowadzą lokal do stanu zgodnego z prawem. Nie każdą ingerencję da się zalegalizować tylko dlatego, że konstruktor po fakcie uznał ją za bezpieczną.
Jeśli roboty zostały zakończone albo nie można nałożyć obowiązku na pierwotnego inwestora, art. 52 pozwala skierować nakaz do właściciela lub zarządcy obiektu. Kupno mieszkania po efektownym remoncie nie kasuje więc problemu pozostawionego przez poprzednika. Brak świeżego pyłu i ekipy za drzwiami nie jest dowodem, że układ lokalu wykonano legalnie.
Przed wejściem ekipy wykonaj 6 konkretnych kroków
1. Spisz zakres. Zaznacz każdą ścianę, otwór, grzejnik, urządzenie gazowe, przewód wentylacyjny, pion i element elewacji, którego mają dotknąć prace. Ogólne hasło remont łazienki nie pozwala prawidłowo ocenić formalności.
2. Zdobądź dokumentację. Poproś zarządcę o rzuty konstrukcyjne i instalacyjne, a sprzedającego o dokumenty wcześniejszych zmian. Jeżeli plan obejmuje ścianę lub strop, zleć ocenę konstruktorowi z uprawnieniami. Opinia kierownika ekipy nie zastępuje projektu ani ekspertyzy.
3. Zrób 3 testy. Ustal osobno, czy potrzebne jest pozwolenie albo zgłoszenie, czy ingerujesz w nieruchomość wspólną oraz czy budynek lub obszar podlega ochronie konserwatorskiej. Pozytywna odpowiedź w jednym teście nie rozstrzyga dwóch pozostałych.
4. Zbierz zgody. Wniosek lub zgłoszenie skieruj do właściwego urzędu dzielnicy, a zgodę na część wspólną uzyskaj w formie wymaganej przez wspólnotę. Przy zgłoszeniu nie zaczynaj prac przed upływem 21 dni, chyba że urząd wcześniej wyda odpowiednie zaświadczenie. Zachowaj całą dokumemtację i potwierdzenia doręczenia.
5. Nie ukrywaj błędu. Jeśli wyburzenie już się zaczęło i pojawiła się wątpliwość, wstrzymaj prace, zabezpiecz miejsce i skontaktuj się z projektantem lub konstruktorem. Przy możliwej samowoli potrzebna może być także pomoc prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym oraz kontakt z nadzorem. Dalsze kucie po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu tylko pogarsza sytuację.
6. Sprawdź lokal przed zakupem. Porównaj obecny rzut z dokumentacją i poproś o pozwolenia, zgłoszenia, projekty, protokoły oraz zgody wspólnoty. Jeżeli kuchnia jest połączona z salonem, okno powiększone, a piony przeniesione, brak papierów powinien być sygnałem do kontroli technicznej przed podpisaniem aktu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.