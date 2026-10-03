Kontroler może zapukać do domu i sprawdzić, czym palisz. Za odmowę grozi osobna kara
Wraz z początkiem sezonu grzewczego wraca temat kontroli domowych pieców i kotłów. Upoważniony kontroler może sprawdzić nie tylko samo urządzenie, ale również paliwo używane przez właściciela, dokumenty dotyczące kotła, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić badania. Co szczególnie istotne, utrudnianie lub udaremnianie legalnej kontroli może mieć konsekwencje niezależne od tego, czy w piecu rzeczywiście spalano coś niedozwolonego.
Kontrole palenisk nie są nowym obowiązkiem wprowadzonym dopiero jesienią 2026 roku. Podstawę prawną daje przede wszystkim Prawo ochrony środowiska. Samorządy wykorzystują te przepisy m.in. do sprawdzania przestrzegania uchwał antysmogowych oraz zakazu spalania odpadów.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację z maja 2026 roku potwierdziło, że kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska sprawują m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a do wykonywania czynności mogą zostać upoważnieni odpowiedni pracownicy urzędu oraz funkcjonariusze straży gminnej lub miejskiej.
Kontroler może wejść na posesję. Przepisy wskazują konkretne godziny
Uprawnienia kontrolujących są szerokie.
Zgodnie z art. 379 Prawa ochrony środowiska kontrolujący może wejść wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości.
W przypadku nieruchomości, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, przepisy wskazują godziny od 6:00 do 22:00. Jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, uprawnienie do wstępu może obowiązywać przez całą dobę.
Nie oznacza to, że dowolna osoba może zapukać do drzwi i zażądać sprawdzenia kotłowni. Musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie do przeprowadzenia kontroli.
Sprawdzą piec i to, czym właściciel w nim pali
Kontrola może być znacznie dokładniejsza niż samo spojrzenie na piec.
Prawo pozwala kontrolującemu m.in. przeprowadzać badania i inne niezbędne czynności, żądać informacji oraz okazania dokumentów i danych związanych z przedmiotem kontroli.
W praktyce podczas kontroli paleniska sprawdzane może być m.in.:
- jakie urządzenie grzewcze znajduje się w budynku,
- czym jest ono zasilane,
- czy wykorzystywane paliwo jest dozwolone,
- czy piec lub kocioł spełnia wymagania obowiązującej na danym terenie uchwały antysmogowej,
- dokumentacja urządzenia, jeżeli jest potrzebna do potwierdzenia jego parametrów,
- czy w palenisku nie są spalane odpady.
Rządowy poradnik dotyczący kontroli palenisk wskazuje również, że naruszeniem uchwały antysmogowej może być zarówno eksploatowanie niedozwolonego kotła, jak i spalanie paliwa zakazanego na danym obszarze. W zależności od zapisów konkretnej uchwały znaczenie może mieć także nieokazanie wymaganego dokumentu potwierdzającego np. spełnienie wymogów ekoprojektu.
Nie wszędzie obowiązują identyczne zasady
To bardzo ważne: w Polsce nie obowiązuje jedna identyczna uchwała antysmogowa dla całego kraju.
Poszczególne województwa mogą wprowadzać własne ograniczenia dotyczące urządzeń grzewczych i paliw. Dlatego piec lub paliwo dopuszczalne w jednym miejscu nie musi podlegać dokładnie takim samym zasadom w innym województwie.
Przykładowo uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego przewiduje harmonogram wycofywania starszych kotłów na węgiel i drewno. Terminy zależą m.in. od wieku urządzenia i jego klasy.
Przed sezonem grzewczym właściciel domu powinien więc sprawdzić nie tylko ogólnopolskie przepisy, ale także aktualną uchwałę antysmogową obowiązującą w jego województwie.
Za złamanie uchwały antysmogowej może być grzywna
Prawo ochrony środowiska przewiduje sankcję za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w uchwale antysmogowej.
Rządowy poradnik dotyczący kontroli palenisk wskazuje, że na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska jest to wykroczenie zagrożone grzywną. Ponieważ sam przepis nie określa jej wysokości, zastosowanie mają zasady Kodeksu wykroczeń – grzywna może wynieść od 20 do 5000 zł.
Nie oznacza to oczywiście, że podczas każdej kontroli automatycznie nakładane jest 5000 zł kary. To górna granica grzywny za takie wykroczenie.
Spalanie śmieci to osobna kwestia
Kontrolerzy mogą również sprawdzać, czy w domowym palenisku nie są spalane odpady.
To istotne, ponieważ piec nie może służyć jako sposób na pozbywanie się domowych śmieci. Samorządy prowadzą kontrole również na podstawie zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania niedozwolonych materiałów.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wskazuje, że interwencje dotyczące spalania odpadów w domowych paleniskach lub na powierzchni ziemi należy kierować do właściwych miejscowo organów samorządowych.
Odmowa kontroli może stworzyć znacznie poważniejszy problem
Najważniejsza pułapka dotyczy sytuacji, w której właściciel próbuje uniemożliwić przeprowadzenie prawidłowo prowadzonej kontroli.
Art. 379 Prawa ochrony środowiska stanowi, że kontrolowana osoba fizyczna ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli i wykonanie przewidzianych prawem czynności.
Tutaj w grę może wejść już nie wykroczenie, lecz Kodeks karny.
Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego osoba, która uprawnionemu kontrolerowi ochrony środowiska lub osobie przybranej mu do pomocy udaremnia albo utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Taką interpretację przepisów potwierdza również orzecznictwo. W jednej ze spraw sąd wskazywał wprost na związek między obowiązkiem umożliwienia kontroli wynikającym z art. 379 Prawa ochrony środowiska a odpowiedzialnością z art. 225 § 1 Kodeksu karnego za jej udaremnianie lub utrudnianie.
To oznacza, że są to dwie odrębne kwestie. Jedna dotyczy ewentualnego naruszenia przepisów ochrony środowiska, druga – zachowania wobec uprawnionego kontrolera.
Nie każda „odmowa” oznacza automatycznie trzy lata więzienia
W tym miejscu konieczne jest ważne zastrzeżenie.
Sformułowanie „za niewpuszczenie kontrolera grożą 3 lata więzienia” byłoby zbyt daleko idącym uproszczeniem.
Kodeks karny mówi o udaremnianiu lub utrudnianiu czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli. Trzy lata to ustawowa górna granica kary, a nie automatyczna sankcja za każdą sporną sytuację przy drzwiach domu.
Kluczowe jest również to, czy osoba rzeczywiście była uprawniona do przeprowadzenia danej kontroli.
Po kontroli powinien powstać protokół
Przepisy przewidują także formalne zakończenie czynności.
Z kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowana osoba. Może ona zgłosić do niego uwagi i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
Co ciekawe, odmowa podpisania protokołu nie powoduje jego zniknięcia. Kontrolujący zamieszcza informację o odmowie w dokumencie, a osoba odmawiająca podpisu może następnie przedstawić swoje stanowisko na piśmie.
Sezon grzewczy to moment, kiedy warto sprawdzić własny piec
Przed rozpoczęciem regularnego ogrzewania domu warto przede wszystkim sprawdzić wymagania uchwały antysmogowej obowiązującej w danym województwie, klasę i dokumentację kotła oraz rodzaj kupowanego paliwa.
Właściciele powinni też pamiętać o podstawowej zasadzie: uprawniony kontroler ochrony środowiska ma znacznie większe kompetencje, niż wielu osobom się wydaje.
Może wejść na teren nieruchomości w godzinach przewidzianych przez ustawę, wykonywać niezbędne czynności kontrolne oraz żądać informacji i dokumentów związanych z kontrolą. A próba udaremnienia lub utrudnienia legalnej kontroli może prowadzić do odpowiedzialności niezależnej od tego, co ostatecznie zostanie znalezione w samym piecu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.