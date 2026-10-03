Biedronka odpala w sobotę prawdziwą kumulację promocji. Mięso za 11,99 zł, 1+1 i 2+2 gratis
Sobota, 3 października, przynosi w Biedronce wyjątkową kumulację promocji. Jednego dnia klienci mogą skorzystać z obniżek na mięso, nabiał, owoce, produkty dla zwierząt i chemię gospodarczą. Karkówka kosztuje 11,99 zł za kilogram, mięso mielone objęto akcją 1+1 gratis, a jogurty pitne – 2+2 gratis. W przypadku kilku ofert sobota jest ostatnim dniem na zakupy w promocyjnych cenach.
Osoby planujące większe zakupy mogą szczególnie zainteresować się ofertą mięsną. W sobotę nakładają się dwie mocne promocje, a jedna z nich została przygotowana właśnie na 3 października.
Tylko w sobotę karkówka za 11,99 zł/kg
Karkówka wieprzowa bez kości Kraina Mięs, pakowana próżniowo, kosztuje 3 października tylko 11,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosiła 18,49 zł/kg. Rabat sięga więc 35 proc., a różnica to 6,50 zł na każdym kilogramie.
Promocja związana jest z kartą Moja Biedronka. Obowiązuje również dzienny limit 5 kg na jedną kartę.
Przy wykorzystaniu całego limitu za 5 kg mięsa trzeba zapłacić 59,95 zł. Licząc według wskazanej ceny przed obniżką, byłoby to 92,45 zł. Różnica wynosi więc 32,50 zł.
Kilogram mięsa mielonego za 10,98 zł
To nie koniec mięsnych promocji. Jeszcze tylko do soboty działa oferta 1+1 gratis na mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.
Przy zakupie dwóch opakowań klient otrzymuje łącznie kilogram mięsa.
W promocji każde z dwóch opakowań wychodzi efektywnie po 5,49 zł, czyli 10,98 zł za kilogram.
Bez promocji jedno opakowanie kosztuje 10,99 zł, a dwa – 21,98 zł. Oszczędność przy zakupie pary wynosi więc 11 zł.
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Oferta dotyczy sklepów bez lady tradycyjnej.
Cztery jogurty, a płacisz tylko za dwa
Bardzo mocna akcja czeka również w dziale chłodniczym. Wszystkie jogurty pitne zostały objęte promocją 2+2 gratis.
Mechanizm jest prosty: klient wybiera cztery produkty objęte akcją, ale płaci tylko za dwa. Można je dowolnie łączyć, przy czym przy różnych cenach gratis naliczany jest na dwa najtańsze produkty.
Jeżeli wszystkie cztery jogurty kosztują tyle samo, promocja oznacza efektywnie 50 proc. rabatu na cały zestaw.
Akcja obowiązuje 2 i 3 października, a więc sobota jest ostatnim dniem na jej wykorzystanie. Limit dzienny wynosi 8 produktów, w tym maksymalnie 4 gratis, na kartę Moja Biedronka.
Arbuzy minimum 50 proc. taniej
Biedronka przeceniła również wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę.
W tym przypadku sieć deklaruje obniżkę wynoszącą minimum 50 proc.
Promocja trwa tylko dwa dni – 2 i 3 października. Dokładna cena zależy od konkretnego produktu i należy sprawdzić ją na etykiecie cenowej w sklepie.
Właściciele psów też mają ostatnią szansę
Do soboty obowiązuje również promocja na wszystkie przysmaki ActivPet.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje aż o 80 proc. mniej. Produkty można mieszać.
Jeżeli oba kosztują tyle samo, cały zestaw jest efektywnie o 40 proc. tańszy.
Obowiązuje dzienny limit 8 sztuk, z czego maksymalnie cztery mogą zostać objęte rabatem. Do skorzystania z oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Silan – drugi produkt 70 proc. taniej
Kumulację uzupełnia promocja na wszystkie produkty Silan.
Klient może łączyć różne produkty tej marki, a drugi, tańszy otrzyma 70 proc. taniej.
W przypadku dwóch produktów w identycznej cenie oznacza to efektywną obniżkę całego zakupu o 35 proc.
Sobota może być dobrym momentem na większe zakupy
Największą siłą sobotniej oferty Biedronki jest liczba promocji obowiązujących jednocześnie. 3 października można kupić karkówkę za 11,99 zł/kg, skorzystać z 1+1 gratis na mięso mielone i 2+2 gratis na jogurty, a także kupić arbuzy minimum 50 proc. taniej.
Do tego dochodzą wysokie rabaty na przysmaki ActivPet i produkty Silan.
Warto jednak przed zakupem dokładnie sprawdzić oznaczenia przy półkach. Część promocji wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, obowiązują limity, a niektóre oferty kończą się właśnie w sobotę, 3 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.