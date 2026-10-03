Po weekendzie ruszą kolejne wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach zasilania nie będzie przez kilka godzin
Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Po weekendzie PGE Dystrybucja rozpocznie następne prace na sieci. Wyłączenia obejmą m.in. miejscowości w powiatach legionowskim i nowodworskim, a w kolejnych dniach lista będzie się rozszerzać. To planowane prace techniczne, a nie awaria ani zapowiedź blackoutu.
Pierwsza większa fala po weekendzie
Aktualne harmonogramy pokazują, że po piątkowych pracach kolejna większa seria wyłączeń na Mazowszu pojawia się 6 października w rejonie Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. Dane publikowane lokalnie są pobierane bezpośrednio z harmonogramu PGE Dystrybucja.
Wcześniejsze wyłączenia, zaplanowane na 2 października, obejmowały m.in. Izbicę i Jachrankę.
Legionowo i okolice na liście
Na 6 października w godz. 7:00–9:00 zaplanowano przerwy m.in. w:
- Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej,
- Nieporęcie przy ul. Ptasiej i Jaremy,
- Kiełpinie przy ul. Partyzanta Józefa Niegodzisza,
- Łomnie przy ul. Jana Kochanowskiego,
- Aleksandrowie przy ul. Izabelińskiej,
- Dosinie przy ul. Rumiankowej,
- Pieńkowie,
- Serocku przy ul. Sadowej,
- Skrzeszewie przy ul. Polnej.
Duża lista ulic w Sadowej
Szczególnie dużo pozycji pojawia się w Sadowej. Tam przerwy zaplanowano również na 6 października, 7:00–9:00.
Na liście znajdują się m.in. ulice:
Jagodowa, Wędrowców, Zaciszna, Borówkowa, Środkowa, Kolejowa, Podróżna, Plutonowego Klemensa Lipińskiego, Strzelecka, Zagórze, Sielanki, Wakacyjna, Turystyczna oraz Biedronki.
Janówek Pierwszy i Łomna – nawet dwa przedziały czasowe
W Janówku Pierwszym przy ul. Różanej oraz w Łomnie planowane są wyłączenia:
10:00–14:00 oraz 14:00–18:00 6 października.
Oznacza to, że część odbiorców może mieć przerwy w dostawie energii rozłożone na większą część dnia.
Kolejne prace 7 października
Harmonogram obejmuje również 7 października.
Wtedy wyłączenia zaplanowano m.in. w Jachrance oraz Wieliszewie.
W Wieliszewie lista obejmuje m.in. ulice Marszałkowską, Podgórną i ks. Jerzego Popiełuszki. Prace przewidziano w godz. 9:30–12:30.
Harmonogram może się jeszcze zmienić
PGE Dystrybucja zastrzega, że terminy planowanych wyłączeń mogą ulec zmianie.
Dlatego przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić dokładny adres w aktualnym harmonogramie operatora.
Numer pogotowia energetycznego to 991.
To nie jest blackout
Najważniejsze zastrzeżenie: te przerwy mają charakter lokalny i planowany. Są związane z pracami technicznymi przy sieci energetycznej.
Nie oznaczają problemów z dostawami energii dla całego Mazowsza ani zapowiedzi masowych wyłączeń.
Po weekendzie mieszkańcy wielu miejsc powinni jednak przygotować się na kilkugodzinne przerwy w zasilaniu. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz sprawdzić, czy prąd nie zasila kluczowych urządzeń w domu.
Jeżeli chcesz, mogę Ci jeszcze zrobić drugą, szerszą wersję na całe Mazowsze od 5 do 9 października, powiat po powiecie, z dużo większą liczbą miejscowości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.