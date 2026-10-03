Po weekendzie ruszą kolejne wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach zasilania nie będzie przez kilka godzin

3 października 2026 08:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Po weekendzie PGE Dystrybucja rozpocznie następne prace na sieci. Wyłączenia obejmą m.in. miejscowości w powiatach legionowskim i nowodworskim, a w kolejnych dniach lista będzie się rozszerzać. To planowane prace techniczne, a nie awaria ani zapowiedź blackoutu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pierwsza większa fala po weekendzie

Aktualne harmonogramy pokazują, że po piątkowych pracach kolejna większa seria wyłączeń na Mazowszu pojawia się 6 października w rejonie Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. Dane publikowane lokalnie są pobierane bezpośrednio z harmonogramu PGE Dystrybucja.

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Wcześniejsze wyłączenia, zaplanowane na 2 października, obejmowały m.in. Izbicę i Jachrankę.

Legionowo i okolice na liście

Na 6 października w godz. 7:00–9:00 zaplanowano przerwy m.in. w:

  • Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej,
  • Nieporęcie przy ul. Ptasiej i Jaremy,
  • Kiełpinie przy ul. Partyzanta Józefa Niegodzisza,
  • Łomnie przy ul. Jana Kochanowskiego,
  • Aleksandrowie przy ul. Izabelińskiej,
  • Dosinie przy ul. Rumiankowej,
  • Pieńkowie,
  • Serocku przy ul. Sadowej,
  • Skrzeszewie przy ul. Polnej.

Duża lista ulic w Sadowej

Szczególnie dużo pozycji pojawia się w Sadowej. Tam przerwy zaplanowano również na 6 października, 7:00–9:00.

Na liście znajdują się m.in. ulice:

Jagodowa, Wędrowców, Zaciszna, Borówkowa, Środkowa, Kolejowa, Podróżna, Plutonowego Klemensa Lipińskiego, Strzelecka, Zagórze, Sielanki, Wakacyjna, Turystyczna oraz Biedronki.

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W Janówku Pierwszym przy ul. Różanej oraz w Łomnie planowane są wyłączenia:

10:00–14:00 oraz 14:00–18:00 6 października.

Oznacza to, że część odbiorców może mieć przerwy w dostawie energii rozłożone na większą część dnia.

Kolejne prace 7 października

Harmonogram obejmuje również 7 października.

Wtedy wyłączenia zaplanowano m.in. w Jachrance oraz Wieliszewie.

W Wieliszewie lista obejmuje m.in. ulice Marszałkowską, Podgórną i ks. Jerzego Popiełuszki. Prace przewidziano w godz. 9:30–12:30.

Harmonogram może się jeszcze zmienić

PGE Dystrybucja zastrzega, że terminy planowanych wyłączeń mogą ulec zmianie.

Dlatego przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić dokładny adres w aktualnym harmonogramie operatora.

Numer pogotowia energetycznego to 991.

To nie jest blackout

Najważniejsze zastrzeżenie: te przerwy mają charakter lokalny i planowany. Są związane z pracami technicznymi przy sieci energetycznej.

Nie oznaczają problemów z dostawami energii dla całego Mazowsza ani zapowiedzi masowych wyłączeń.

Po weekendzie mieszkańcy wielu miejsc powinni jednak przygotować się na kilkugodzinne przerwy w zasilaniu. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz sprawdzić, czy prąd nie zasila kluczowych urządzeń w domu.

Jeżeli chcesz, mogę Ci jeszcze zrobić drugą, szerszą wersję na całe Mazowsze od 5 do 9 października, powiat po powiecie, z dużo większą liczbą miejscowości.

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