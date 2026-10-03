Netto tnie cenę podstawowego produktu o 55 proc. W sobotę kilogram kosztuje tylko 89 groszy
Netto mocno obniża cenę jednego z najbardziej podstawowych produktów w polskich domach. W sobotę, 3 października, kilogram można kupić za zaledwie 89 groszy. To o 55 proc. mniej od wcześniejszej ceny 1,99 zł. Przy większych zakupach różnica na paragonie robi się naprawdę wyraźna, ale na skorzystanie z tej konkretnej oferty zostały ostatnie godziny.
Promocja jest jedną z kilku mocnych ofert Netto kończących się w sobotę. Sieć przeceniła w tym samym czasie również mięso, a na część produktów przygotowała promocje wielosztukowe.
Kilogram za 89 groszy. Chodzi o ziemniaki
Produktem przecenionym o 55 proc. są ziemniaki.
W aktualnej ofercie Netto ich cena wynosi:
0,89 zł za kilogram zamiast 1,99 zł/kg.
Oznacza to oszczędność 1,10 zł na każdym kilogramie.
Przy jednym czy dwóch kilogramach różnica może nie wydawać się ogromna. Zupełnie inaczej wygląda jednak rachunek przy zakupie większego zapasu.
5 kilogramów kosztuje tylko 4,45 zł
Przy cenie 89 groszy za kilogram za:
- 2 kg trzeba zapłacić 1,78 zł,
- 5 kg – 4,45 zł,
- 10 kg – 8,90 zł.
Dla porównania przy cenie 1,99 zł/kg dziesięciokilogramowy zapas kosztowałby 19,90 zł.
Różnica wynosi więc aż 11 zł na 10 kilogramach.
To właśnie dlatego promocje na ziemniaki mogą być szczególnie interesujące dla osób, które kupują je w większych ilościach i mają odpowiednie warunki do ich przechowywania.
Obniżka wynosi aż 55 proc.
Cena spadła z 1,99 zł do 0,89 zł za kilogram, co odpowiada obniżce o około 55 proc.
Przy tak niskiej cenie warto jednak kupować rozsądnie. Ziemniaki powinny być przechowywane w chłodnym, ciemnym i przewiewnym miejscu, dlatego duży zapas ma sens przede wszystkim wtedy, gdy rzeczywiście zostanie wykorzystany.
Netto przecenia również mięso
Ziemniaki za 89 groszy nie są jedyną mocną ofertą kończącą się w sobotę.
Łopatka wieprzowa kosztuje 8,99 zł/kg zamiast 14,99 zł/kg.
W tym przypadku obniżka wynosi 40 proc., czyli klient oszczędza 6 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie 2 kg mięsa rachunek wyniesie 17,98 zł zamiast 29,98 zł. To 12 zł różnicy.
Jest również 2+2 gratis
W aktualnej ofercie znalazło się także mleko Łaciate 3,2 proc. w promocji 2+2 gratis.
Mechanizm oznacza, że przy spełnieniu warunków akcji klient bierze cztery produkty, ale płaci tylko za dwa.
Jeżeli wszystkie cztery produkty mają identyczną cenę, oznacza to efektywnie 50 proc. oszczędności na całym zestawie.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić dokładne zasady promocji oraz ewentualne limity.
Ser, napoje i kawa również w promocji
Na tym lista się nie kończy.
Wśród aktualnych ofert Netto znajdują się również:
ser Rycki Ryki – 4,39 zł za opakowanie przy zakupie dwóch,
Pepsi i Mirinda – 5,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch,
kawa Dallmayr Classic 500 g – 33,99 zł.
Przy promocjach uzależnionych od liczby produktów trzeba szczególnie uważać na warunki. Zakup jednej sztuki może oznaczać inną cenę niż ta eksponowana w gazetce.
Sobota jest ostatnim dniem
Dla klientów najważniejsza jest jednak data.
Promocja na ziemniaki za 0,89 zł/kg obowiązuje do soboty, 3 października.
To oznacza, że osoby chcące skorzystać właśnie z tej ceny mają ostatni dzień na zakupy. Wraz z końcem obowiązywania aktualnej oferty cena 89 groszy za kilogram przestaje obowiązywać.
Przed zakupem warto jeszcze sprawdzić oznaczenia cenowe w konkretnym sklepie oraz dostępność produktu.
W sobotę kilogram ziemniaków kosztuje w Netto zaledwie 89 groszy zamiast 1,99 zł. Przy 10-kilogramowym zapasie daje to 11 zł różnicy – 8,90 zł zamiast 19,90 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.