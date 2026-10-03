W sobotę ludzie pobiegną do Aldi. Będą robili zakupy na rodzinę i znajomych, bo taka okazja często się nie zdarza
W sobotę 3 października w Aldi wystarczy wziąć z półki 2 opakowania wskazanej kawy, by za drugie nie zapłacić. Oferta wygląda prosto, ale obejmuje konkretny produkt i ma limit na klienta. Kto wybierze inną kawę Tchibo albo włoży do koszyka tylko 1 paczkę, nie skorzysta z tego samego przeliczenia.
Sobotnia promocja 1+1 gratis przypadnie do gustu kawoszom
Promocja dotyczy kawy mielonej Tchibo Exclusive w opakowaniach po 500 g. Aldi podaje cenę regularną 49,99 zł za paczkę i oznacza sobotnią ofertę jako „1+1 gratis”. Oznacza to, że za 2 opakowania, czyli łącznie 1 kg kawy, klient zapłaci 49,99 zł. Według ceny regularnej te same 2 paczki kosztowałyby 99,98 zł. Oszczędność przy zakupie promocyjnego zestawu wynosi więc 49,99 zł, ale tylko wtedy, gdy porównujemy go właśnie z ceną regularną podaną przez Aldi dla tego produktu.
W przeliczeniu na 1 półkilogramowe opakowanie wychodzi 24,95 zł, a więc niespełna 25 zł. To średnia z całego zakupu, nie cena, którą można zapłacić za pojedynczą paczkę. Rachunek jest prosty: 49,99 zł za 2 sztuki zamiast 49,99 zł za 1 sztukę. Dla osób robiących zapas ważniejsza może być cena za kilogram – w tej akcji wynosi ona również 49,99 zł, ponieważ obie paczki ważą razem 1 kg.
Jest jednak ograniczenie: Aldi wskazuje limit 2 sztuk na klienta. To dokładnie tyle, ile potrzeba do skorzystania z jednej pary „1+1 gratis”. Nie należy więc zakładać, że do koszyka można włożyć 4 albo 6 paczek i wszystkie zostaną objęte tym samym rabatem. Oferta jest przypisana do soboty 3 października, a sieć zastrzega, że artykuły promocyjne są dostępne w ograniczonej ilości i mogą się wyprzedać.
Jest jeszcze tańsza kawa w ofercie
Słowo „gratis” przyciąga uwagę, lecz samo w sobie nie oznacza najtańszej kawy w całym sklepie. W tej samej ofercie Aldi kawa mielona Barissimo Classic kosztuje 21,99 zł za 500 g, czyli 43,98 zł za kilogram. Jest to inna marka i inny produkt, więc nie zastępuje Tchibo komuś, kto kupuje właśnie Exclusive. Pokazuje jednak, że przy porównywaniu ofert dobrze spojrzeć na cenę za kilogram oraz sprawdzić, czy do uzyskania rabatu trzeba wziąć 2 paczki.
Co zrobić przed zapłatą? Trzeba sprawdzić na opakowaniu nazwę Tchibo Exclusive, wybrać mieloną kawę 500 g i wziąć 2 sztuki. Następnie przy kasie należy spojrzeć na końcową kwotę za obie paczki – według sobotniej oferty ma ona wynieść 49,99 zł. Jeżeli produkt lub rabat nie pojawia się na paragonie zgodnie z ofertą, najlepiej wyjaśnić to od razu w sklepie. Promocja trwa tylko 3 października, więc odłożenie sprawy na kolejny dzień może oznaczać utratę możliwości zakupu w tej cenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.