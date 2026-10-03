Netto tnie ceny przed końcem weekendu. Ziemniaki, mięso i 2+2 gratis
Sobota, 3 października, będzie ostatnim dniem kilku dużych promocji w Netto. Sieć mocno obniżyła ceny podstawowych produktów spożywczych. Ziemniaki można kupić za 89 groszy za kilogram, łopatkę wieprzową za 8,99 zł/kg, a mleko Łaciate objęto akcją 2+2 gratis. Na liście są również ser, napoje i kawa.
Dla osób planujących większe weekendowe zakupy szczególnie interesujące mogą być promocje na produkty, które łatwo kupić na zapas. Część obniżek sięga kilkudziesięciu procent.
Ziemniaki za 89 groszy za kilogram
Jedna z najmocniejszych cen dotyczy ziemniaków. Netto obniżyło ich cenę z 1,99 zł do zaledwie 0,89 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o około 55 proc.
Różnicę szczególnie dobrze widać przy większych zakupach. Za 5 kg ziemniaków w promocji trzeba zapłacić 4,45 zł. Przy cenie 1,99 zł/kg taka sama ilość kosztowałaby 9,95 zł.
Oszczędność wynosi więc 5,50 zł na pięciu kilogramach.
Łopatka wieprzowa za 8,99 zł/kg
Bardzo mocna obniżka pojawiła się również na stoisku mięsnym.
Łopatka wieprzowa kosztuje 8,99 zł za kilogram zamiast 14,99 zł.
Cena została obniżona o 6 zł na kilogramie, czyli o około 40 proc.
Przy zakupie dwóch kilogramów rachunek wyniesie 17,98 zł zamiast 29,98 zł. To 12 zł różnicy.
Mleko Łaciate 2+2 gratis
Jeszcze ciekawiej wygląda promocja na mleko Łaciate 3,2 proc.
Netto zastosowało mechanizm:
2+2 GRATIS.
Oznacza to, że przy spełnieniu warunków promocji klient bierze cztery produkty, ale płaci tylko za dwa.
Jeżeli wszystkie cztery opakowania mają tę samą cenę, taki mechanizm oznacza efektywnie 50 proc. rabatu na cały zestaw.
To jedna z ofert, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny.
Ser Rycki Ryki za 4,39 zł
Na liście przecenionych produktów znajduje się także ser Rycki Ryki.
Cena promocyjna wynosi 4,39 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na warunek ilościowy. Aby otrzymać wskazaną cenę jednostkową, do koszyka należy włożyć dwa opakowania objęte promocją.
Pepsi i Mirinda za 5,99 zł
Promocje obejmują również popularne napoje.
Pepsi i Mirinda można kupić za 5,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch produktów.
Także w tym przypadku istotny jest warunek dotyczący liczby kupowanych opakowań. Włożenie do koszyka tylko jednej sztuki może oznaczać inną cenę.
Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł
Osoby uzupełniające zapasy kawy mogą zwrócić uwagę na Dallmayr Classic w opakowaniu 500 g.
W promocji kosztuje 33,99 zł.
Przy obecnych cenach kawy tego typu oferty są szczególnie uważnie obserwowane przez klientów, dlatego przed zakupem warto również sprawdzić dostępność produktu w konkretnym sklepie.
Sobota jest ostatnim dniem części ofert
Najważniejsza informacja dotyczy terminu. W sobotę, 3 października, kończy się kilka mocnych promocji Netto, dlatego osoby planujące zakupy nie powinny odkładać ich na kolejne dni.
Wśród najciekawszych ofert znajdują się ziemniaki za 0,89 zł/kg, łopatka wieprzowa za 8,99 zł/kg oraz mleko Łaciate 3,2 proc. w akcji 2+2 gratis.
Do tego dochodzą ser Rycki Ryki za 4,39 zł przy zakupie dwóch opakowań, Pepsi i Mirinda za 5,99 zł przy zakupie dwóch oraz Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić etykiety cenowe i szczegółowe warunki promocji. Część ofert wymaga zakupu określonej liczby produktów, a dostępność może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.