Carrefour daje wielką promocję. Drugi produkt za 1 grosz na całe mnóstwo produktów
Sobota, 3 października, to ostatni dzień pierwszej fali dużej akcji przygotowanej z okazji 29. urodzin Carrefour. Sieć uruchomiła mechanizm 1+1 za 1 grosz na szeroką grupę produktów. W promocji znalazły się artykuły spożywcze, napoje, chemia gospodarcza i produkty codziennego użytku. Dodatkowo właśnie na sobotę przygotowano kolejne specjalne ceny.
Carrefour świętuje w tym roku 29 lat działalności w Polsce i wykorzystuje urodziny do uruchomienia kilku następujących po sobie akcji promocyjnych. Pierwsza z nich kończy się właśnie 3 października.
Drugi produkt za zaledwie 1 grosz
Najbardziej charakterystycznym elementem urodzinowej akcji jest promocja 1+1 za 1 grosz.
Mechanizm jest szczególnie atrakcyjny przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie – klient płaci pełną cenę pierwszego, a drugi objęty warunkami akcji kosztuje tylko grosz.
Carrefour oficjalnie informuje, że w pierwszej odsłonie promocji znalazły się produkty wielu popularnych marek i kategorii.
Wśród nich są m.in.:
- produkty Alpro,
- wybrane pieczywo,
- mięso mielone Carrefour,
- herbata Irving,
- olej Wielkopolski,
- napoje Tymbark,
- woda Żywiec Zdrój,
- produkty Coccolino,
- produkty Velvet,
- wybrane znicze.
Lista jest jednak znacznie dłuższa.
Almette, Wedel i Tchibo także w promocji
W gazetce Carrefour Market obowiązującej do 3 października można znaleźć kolejne produkty objęte mechanizmem 1+1 za 1 grosz.
Wśród nich pojawiają się m.in. serki Almette 150 g, czekolady Wedel, kawa Tchibo Exclusive oraz wybrane produkty Ariel.
Właśnie dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia przy półce. Akcja nie oznacza bowiem, że każdy produkt danej kategorii lub marki automatycznie kosztuje w drugim egzemplarzu grosz – liczą się konkretne warianty wskazane przez sieć oraz pozostałe warunki promocji.
Sobota jest ostatnim dniem pierwszej fali
Dla osób zainteresowanych akcją kluczowa jest data.
Pierwsza urodzinowa odsłona promocji 1+1 za 1 grosz obowiązuje tylko do soboty, 3 października.
Carrefour zapowiedział jednak, że urodzinowe promocje będą kontynuowane. Sieć przygotowała kolejne fale ofert, więc zakończenie sobotniej akcji nie oznacza końca całej kampanii.
Tylko w sobotę pistacje za 29,99 zł/kg
Na 3 października przygotowano również dodatkowe oferty jednodniowe.
Jedną z najbardziej zwracających uwagę jest cena pistacji Simplo – 29,99 zł za kilogram.
Przy produktach tego typu cena za kilogram ma szczególne znaczenie, dlatego oferta może zainteresować osoby, które kupują orzechy w większych ilościach.
Telewizor 50 cali za mniej niż 1000 zł
Sobotnia oferta wychodzi również poza artykuły spożywcze.
W gazetce pojawia się 50-calowy telewizor Blaupunkt za 989 zł.
To jedna z tych ofert, przy których szczególnego znaczenia nabiera dostępność konkretnego modelu w danym sklepie. Przy produktach przemysłowych liczba sztuk może być ograniczona, dlatego przed wyjazdem do konkretnego marketu warto sprawdzić warunki i dostępność.
Urodzinowa akcja jest znacznie większa
Carrefour zapowiada, że 29. urodziny to nie tylko promocja polegająca na sprzedaży drugiego produktu za grosz.
Sieć informuje również o mechanizmach pozwalających uzyskać nawet 145 zł na kolejne zakupy, a cała kampania została podzielona na kilka następujących po sobie etapów.
Dzięki temu poszczególne grupy produktów i warunki promocji mogą zmieniać się wraz z kolejnymi gazetkami.
W sobotę warto szczególnie uważać na daty
3 października jest ostatnim dniem pierwszej fali promocji 1+1 za 1 grosz, dlatego osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na produkty, których akcja właśnie dobiega końca.
Wśród nich znajdują się artykuły z bardzo różnych kategorii – od mięsa, pieczywa, serków i czekolad, przez kawę i napoje, aż po chemię gospodarczą.
Do tego dochodzą sobotnie oferty specjalne, w tym pistacje Simplo za 29,99 zł/kg oraz telewizor Blaupunkt 50 cali za 989 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić szczegółowe warunki konkretnej promocji, dostępność produktów oraz oznaczenia na półkach. W przypadku pierwszej urodzinowej fali czasu zostało niewiele – akcja kończy się wraz z sobotą, 3 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.