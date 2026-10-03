W Aldi zostały ostatnie godziny wielkich przecen. Jeden z produktów kosztuje 7,99 zł za kilogram
Sobota, 3 października, jest ostatnim dniem kilku mocnych promocji w Aldi. Sieć przeceniła podstawowe produkty spożywcze, a jedna z ofert sprowadza cenę mięsa do zaledwie 7,99 zł za kilogram. Taniej można kupić również masło oraz banany. Osoby zainteresowane tymi cenami nie powinny jednak odkładać zakupów – weekendowa gazetka właśnie dobiega końca.
W ten weekend sieci handlowe wyjątkowo mocno konkurują o klientów. Aldi odpowiada ofertami na produkty, które regularnie trafiają do codziennych koszyków.
7,99 zł za kilogram. Chodzi o łopatkę
Najmocniej wyróżnia się łopatka wieprzowa, której cena została obniżona do:
7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg.
Różnica wynosi aż 5,50 zł na każdym kilogramie.
Przy większych zakupach oszczędność szybko rośnie. Za 2 kg mięsa klient zapłaci 15,98 zł, podczas gdy przy cenie 13,49 zł/kg byłoby to 26,98 zł.
To 11 zł różnicy.
Przy trzech kilogramach rachunek w promocji wynosi 23,97 zł zamiast 40,47 zł. Oszczędność wzrasta wówczas do 16,50 zł.
Masło za 3,49 zł
Drugą ofertą, na którą warto zwrócić uwagę, jest masło Łaciate 200 g.
W promocji kosztuje 3,49 zł za kostkę przy zakupie dwóch sztuk.
Oznacza to, że za dwie kostki trzeba zapłacić:
2 × 3,49 zł = 6,98 zł.
Warunek dotyczący liczby produktów jest tutaj istotny. Cena 3,49 zł obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań, dlatego przed zapłatą warto sprawdzić oznaczenie przy półce.
Banany za 3,49 zł/kg
Aldi przeceniło również jeden z najczęściej kupowanych owoców.
Banany kosztują 3,49 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg.
Cena została więc obniżona dokładnie o 3,50 zł na kilogramie, czyli o około połowę.
Przy zakupie 3 kg klient zapłaci 10,47 zł. Przy wcześniejszej cenie 6,99 zł/kg byłoby to 20,97 zł.
Różnica wynosi 10,50 zł.
Są też promocje 1+1 gratis
Weekendowa oferta Aldi nie ogranicza się do klasycznych obniżek cen.
Wśród promocji znalazły się również produkty oferowane w mechanizmie 1+1 gratis, w tym papier Foxy Tornado oraz kawa Tchibo Exclusive.
Przy tego typu akcjach warto dokładnie sprawdzić warunki dotyczące konkretnych wariantów, gramatur oraz liczby produktów objętych rabatem.
Sobota jest ostatnim dniem
Najważniejsza dla klientów jest jednak data.
Weekendowa gazetka Aldi obowiązuje do soboty, 3 października. To oznacza, że na skorzystanie z wymienionych ofert zostały ostatnie godziny.
Szczególnie mocno wyróżniają się trzy ceny:
- łopatka wieprzowa – 7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg,
- masło Łaciate 200 g – 3,49 zł przy zakupie dwóch sztuk,
- banany – 3,49 zł/kg zamiast 6,99 zł/kg.
W sobotę warto sprawdzić warunki przy półce
Przy tak mocnych przecenach dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami. W przypadku ofert wielosztukowych znaczenie mają również dokładne zasady promocji.
Jedno jest najważniejsze: 3 października jest ostatnim dniem tej weekendowej fali przecen w Aldi.
Dla osób planujących większe zakupy szczególnie interesująca może być łopatka za 7,99 zł/kg. Przy dwóch kilogramach oszczędność względem ceny 13,49 zł/kg wynosi 11 zł, a przy trzech kilogramach już 16,50 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.