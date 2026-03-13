Kontrolerzy już chodzą po domach i mieszkaniach. Za brak dokumentów dotkliwa kara finansowa. Błąd który kosztuje dziesiątki tysięcy
Niemal 3 lata minęły od 28 kwietnia 2023 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ludzie myślą, że muszą je mieć tylko przy wynajmie lub przy sprzedaży domu. To błąd. Inspektorzy faktycznie pukają do drzwi – a brak dokumentu może oznaczać grzywnę do 5 000 zł. W skrajnych przypadkach skumulowane mandaty sięgają nawet 20 000 zł.
Sprzedaż, wynajem, odbiór budynku – trzy sytuacje, kiedy certyfikat jest niezbędny
Powszechne jest przekonanie, że świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy tylko nowych budynków albo wyłącznie domów jednorodzinnych. To błąd, który kosztuje właścicieli nieruchomości konkretne pieniądze. Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 ze zm.) obowiązek powstaje w 3 sytuacjach.
- Pierwsza – sprzedaż nieruchomości. Przy podpisaniu aktu notarialnego sprzedający musi przekazać nabywcy oryginał lub kopię świadectwa. Notariusz ma ustawowy obowiązek odnotować ten fakt w akcie. Jeśli dokumentu nie ma – poucza o grożącej karze, a sprawa może trafić do sądu.
- Druga – wynajem mieszkania lub domu. Właściciel przekazuje świadectwo najemcy najpóźniej przy podpisaniu umowy. Przepis dotyczy zarówno najmu długoterminowego, jak i krótkoterminowego – czyli wynajmu przez platformy typu Airbnb. Od 2024 roku dane o klasie energetycznej muszą też widnieć w ogłoszeniu o wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, a portale nieruchomościowe automatycznie usuwają oferty bez wymaganych parametrów.
- Trzecia – zakończenie budowy. Inwestor dołącza świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
Co ważne – obowiązek dotyczy zarówno nowych, jak i starszych budynków. Wiek nieruchomości nie ma znaczenia. Liczy się to, czy właściciel zamierza ją sprzedać lub wynająć.
Kto jest zwolniony – katalog wyjątków jest wąski
Przepisy przewidują zwolnienia, ale dotyczą one marginesu rynku. Z obowiązku posiadania świadectwa wyłączone są:
- wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²,
- budynki gospodarcze i wolnostojące garaże poniżej 50 m².
- budynki używane wyłącznie przez właściciela na własne potrzeby – bez wynajmu i bez zamiaru sprzedaży,
- budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków (choć w tym przypadku od 2026 roku możliwe jest zastąpienie świadectwa raportem technicznym uzasadniającym brak możliwości termomodernizacji),
W przypadku typowych mieszkań i domów jednorodzinnych te wyjątki w praktyce nie mają zastosowania.
Jak inspektorzy wyłapują właścicieli bez dokumentów
Kontrole prowadzą organy nadzoru budowlanego – inspektorzy mają prawo pojawić się pod adresem nieruchomości i zażądać okazania świadectwa. W praktyce działają 2 ścieżki.
Pierwsza to kontrole terenowe – wyrywkowe wizyty, szczególnie intensywne w regionach o wysokim odsetku nieaktualnych lub brakujących dokumentów. Inspektorzy coraz częściej typują adresy na podstawie danych z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, który od 2026 roku jest ściślej zintegrowany z systemem transakcji notarialnych.
Druga ścieżka to skargi najemców. Jeśli wynajmujący nie przekazał świadectwa przy podpisaniu umowy, najemca może złożyć zawiadomienie do nadzoru budowlanego. W takim przypadku właściciel musi okazać dokument zarówno kontrolerom, jak i najemcy.
Dodatkowym mechanizmem są kontrole przy aktach notarialnych – notariusz sprawdza, czy świadectwo zostało przekazane. Jeśli nie – transakcja staje się poważnie skomplikowana, a właściciel naraża się na roszczenia kupującego.
Do 5 000 zł grzywny – i to nie jest sufit
Kara za nieprzekazanie świadectwa wynosi do 5 000 zł. Orzekanie następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednak w praktyce ta kwota nie jest granicą odpowiedzialności. Jeśli właściciel wielokrotnie uchyla się od obowiązku, kary mogą być nakładane wielokrotnie – łącznie osiągając nawet 20 000 zł.
Na karę narażają się nie tylko właściciele, którzy nie przekazali świadectwa nabywcy lub najemcy. Grzywna grozi też osobom, które sporządziły świadectwo poza systemem Centralnego Rejestru, a także audytorom działającym bez wymaganych uprawnień. Co istotne – jeśli świadectwo zostało wystawione przez osobę bez uprawnień, dokument jest nieważny, a odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości, który go użył.
Prawie 1,1 mln świadectw w rejestrze – ale problem fałszywych dokumentów rośnie
Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków zgromadzono blisko 1 100 000 świadectw – i liczba ta stale rośnie od wprowadzenia nowelizacji w 2023 roku. To efekt rosnącej świadomości właścicieli, ale też zaostrzonych kontroli.
Problem pojawił się jednak po drugiej stronie. Ministerstwo odnotowało narastającą praktykę automatycznego generowania świadectw przez strony internetowe – bez faktycznej wizji lokalnej i weryfikacji stanu technicznego budynku. Takie dokumenty są niezgodne z przepisami i mogą wprowadzać kupujących oraz najemców w błąd. W odpowiedzi MRiT przeprowadziło analizy techniczne i zaostrzono zasady sporządzania świadectw w 2025 roku – rażące błędy lub dokumenty wystawiane bez wizji lokalnej mogą teraz skutkować utratą uprawnień przez audytora.
Od 2026 roku nowa skala: klasy od A do G jak przy lodówce
Bieżący rok przynosi kolejną zmianę. W wyniku wdrożenia unijnej dyrektywy EPBD (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) świadectwa energetyczne zyskają nowy format – jednolitą skalę klas od A+ do G, wzorowaną na dobrze znanych etykietach sprzętu AGD.
Klasyfikacja oparta będzie na wskaźniku EP, określającym zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Nowe świadectwa zawierać będą też informacje o udziale odnawialnych źródeł energii, emisji CO2 i sugerowanych inwestycjach modernizacyjnych – np. montażu magazynu energii czy ładowarki EV. System zostanie w pełni zintegrowany z Centralnym Rejestrem, co ma ułatwić wyłapywanie braków przy transakcjach notarialnych.
Zmiana ma realne konsekwencje rynkowe: nieruchomości z klasą A lub A+ będą postrzegane jako tańsze w utrzymaniu i droższe przy wycenie. Budynki w klasie E, F lub G – szczególnie w dużych miastach – mogą tracić atrakcyjność. Według analiz MRiT szacuje się, że zmiany mogą dotknąć setki tysięcy właścicieli nieruchomości w Polsce, zwłaszcza tych ze starszymi, nieocieplonymi budynkami.
Ile kosztuje świadectwo? Dlaczego warto je mieć zanim przyjdzie kontroler?
Ceny sporządzenia świadectwa nie są regulowane urzędowo. Za mieszkanie zapłacimy zazwyczaj od 200 do 500 zł. Za dom jednorodzinny – od 350 do nawet 2 000 zł, w zależności od metrażu i stopnia skomplikowania budynku. W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu ceny bywają o 20-30% wyższe niż w mniejszych miastach.
Świadectwo zachowuje ważność przez 10 lat – o ile w tym czasie nie przeprowadzono termomodernizacji lub wymiany źródła ciepła. Ocieplenie ścian, wymiana okien albo montaż pompy ciepła oznaczają konieczność wyrobienia nowego dokumentu.
Dokument musi sporządzić osoba uprawniona – audytor energetyczny lub inżynier z uprawnieniami budowlanymi wpisany do centralnego wykazu prowadzonego przez MRiT. Rejestr jest publiczny i dostępny online – przed zleceniem warto sprawdzić, czy audytor faktycznie w nim figuruje.
Co powinieneś zrobić, zanim zapuka kontroler
- Sprawdź, czy masz aktualne świadectwo. Jeśli kupiłeś lub wybudowałeś nieruchomość po 28 kwietnia 2023 roku – powinieneś je mieć. Jeśli przed tą datą i nie sprzedawałeś ani nie wynajmowałeś – obowiązek powstaje z chwilą, gdy zaczniesz to robić.
- Zweryfikuj ważność dokumentu. Świadectwo wydane ponad 10 lat temu jest nieważne. Nieważne jest też po istotnej termomodernizacji – wymianie okien, ociepleniu czy zmianie źródła ogrzewania.
- Upewnij się, że audytor był uprawniony. Sprawdź go w publicznym rejestrze na stronie MRiT. Świadectwo wystawione przez nieuprawnioną osobę nie chroni cię przed karą.
- Przy wynajmie – nie czekaj na podpisanie umowy. Klasa energetyczna powinna widnieć już w ogłoszeniu. Samo świadectwo przekazujesz najemcy najpóźniej przy przekazaniu kluczy.
- Przechowuj protokół przekazania świadectwa. W razie kontroli to twój dowód, że dopełniłeś obowiązku. Ustna deklaracja nic nie znaczy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.