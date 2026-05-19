Kontrolerzy z termometrem byli i sprawdzili. Teraz przychodzą listy grozy, a potem pojawią się montażyści
Przez ostatnie miesiące spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce wysyłały powiadomienia o kontrolach – pracownicy z termometrami i kamerami termowizyjnymi sprawdzali, czy lokatorzy nie zakręcają grzejników i nie obciążają kosztami ogrzewania sąsiadów. Ten rozdział właśnie się zamyka i przyszedł czas na rozliczenie. Od 1 stycznia 2027 roku będą mieli coś skuteczniejszego: zdalny odczyt zużycia ciepła wprost z grzejnika.
Skąd wzięły się kontrole i dlaczego musiały się skończyć
Problem jest dobrze znany każdemu, kto mieszka w bloku z centralnym ogrzewaniem. Gdy jedno mieszkanie utrzymuje temperaturę znacznie niższą od pozostałych – bo lokator zakręcił grzejniki albo celowo wychładza lokal – instalacja grzewcza reaguje zwiększoną mocą, próbując wyrównać temperaturę w pionach. Wyższe zużycie energii rozkłada się na wszystkich. Ci, którzy trzymają 22 stopnie, w praktyce dopłacają do tych, którzy mają 12.
Odpowiedzią zarządców były kontrole. Problem w tym, że prawo nie dawało im skutecznych narzędzi. Mieszkanie chronione jest konstytucyjną zasadą nienaruszalności lokalu – spółdzielnia ani wspólnota nie mogą wejść bez zgody lokatora, chyba że dochodzi do awarii, zagrożenia zalaniem lub uszkodzenia pionów grzewczych. Lokator, który nie wpuści kontrolera, może to zrobić legalnie. Zarządca może wtedy naliczyć wyższe opłaty na podstawie danych pośrednich – wskazań podzielników i skarg sąsiadów – ale to procedura żmudna, podatna na spory i trudna do wyegzekwowania. Dlatego ustawodawca wybrał inne podejście: zamiast posyłać ludzi z termometrami, nakazał zamontować urządzenia, które dane zbierają same.
Ustawa z 2021 roku: co dokładnie nakazuje i kogo dotyczy
Podstawa prawna to art. 45a ust. 7a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), zmieniony nowelizacją z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868), implementującą unijną dyrektywę EED 2018/2002. Przepis nakłada na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek wyposażenia lokali w ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu, a także wodomierze ciepłej wody ze zdalnym odczytem.
Szczegóły techniczne i warunki opłacalności określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273). Przepisy przejściowe są jednoznaczne: do 1 stycznia 2027 roku właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego musi zastąpić urządzenia zamontowane przed 21 maja 2021 r. urządzeniami ze zdalnym odczytem – jeśli wynika to z analizy technicznej wykonalności i opłacalności. Nowe urządzenia montowane po tej dacie muszą od razu mieć funkcję zdalnego odczytu.
Warto wiedzieć już teraz: jeśli twoja spółdzielnia lub wspólnota chce skorzystać z wyjątku i nie wymieniać urządzeń, musi posiadać pisemną analizę ekonomiczną przeprowadzoną dla okresu pięcioletniego, dokumentującą brak opłacalności. Brak takiej analizy = brak podstawy do zwolnienia z obowiązku.
Co konkretnie będzie zamontowane i jak to działa
Trzy rodzaje urządzeń objęte są obowiązkiem – każde z funkcją zdalnego odczytu:
|Urządzenie
|Co mierzy
|Gdzie montowane
|Co zmienia dla lokatora
|Podzielnik kosztów ogrzewania (radiowy)
|Jednostki wskaźnikowe zużycia ciepła przez grzejnik (nie kWh bezpośrednio – proporcjonalne przypisanie kosztów)
|Na każdym grzejniku w lokalu
|Dane przesyłane automatycznie – koniec z wizytami inkasenta, koniec ze sporem o odczyt
|Ciepłomierz (z zdalnym odczytem)
|Faktyczne zużycie energii cieplnej w kWh lub GJ przez lokal
|W węźle cieplnym lokalu lub na pionach (jeśli budynek na to pozwala)
|Rozliczenie według realnego zużycia, nie szacunków i porównań
|Wodomierz ciepłej wody (z zdalnym odczytem)
|Zużycie ciepłej wody użytkowej w m³
|Przy zaworze CWU w lokalu
|Rozliczenie indywidualne – koniec z rozliczaniem na osobę lub na metr kwadratowy
Źródło: art. 45a ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 868) i rozporządzenie MKiŚ z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273). Obowiązek dotyczy budynków wielolokalowych podłączonych do sieci ciepłowniczej lub wspólnej kotłowni. Domy jednorodzinne – poza zakresem przepisu.
Kluczowa różnica między starym a nowym systemem jest prosta. Tradycyjny podzielnik manualny wymagał raz w roku fizycznej wizyty inkasenta w każdym mieszkaniu – odczyt ręczny z każdego grzejnika z osobna. Radiowy podzielnik wysyła dane automatycznie do systemu zarządcy – codziennie lub w ustalonym interwale. Zarządca widzi na ekranie, co dzieje się w każdym lokalu, bez wchodzenia do środka. Jeśli w którymś mieszkaniu zużycie ciepła przez kilka tygodni spada drastycznie poniżej normy – system sam wygeneruje alert.
To oznacza koniec nie tylko z kontrolami temperatury, ale też z jedną z najstarszych patologii w polskich spółdzielniach: manipulowaniem wskazaniami podzielników podczas odczytu lub kwestionowaniem odczytów inkasenta. Dane z urządzenia radiowego są przesyłane automatycznie i archiwizowane – nie ma co kwestionować.
Minimalna opłata od 2027 roku: zakręcone grzejniki przestają być opłacalne
Równolegle z obowiązkiem montażu urządzeń wchodzi zmiana w sposobie rozliczania kosztów. Na podstawie rozporządzenia MKiŚ zarządca budynku będzie musiał określić minimalny i maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła przypadający na metr kwadratowy. Oznacza to, że każdy lokator zapłaci pewne minimum – nawet jeśli grzejniki ma całkowicie zakręcone.
Minimalna opłata wynosi co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania. Jeśli całkowity koszt zmienny dla danego mieszkania wynosi 300 zł miesięcznie, lokator zapłaci co najmniej 45 zł – niezależnie od wskazań podzielnika. Do tego dochodzi część stała rachunku za ciepło, niezmieniona. Mechanizm ma dwa cele: po pierwsze – kończy z sytuacją, w której sąsiad ogrzewa kogoś za darmo. Po drugie – urządza ekonomiczną barierę dla celowego wychładzania lokali. Skoro i tak trzeba zapłacić 15 proc. kosztów zmiennych, a wychładzanie mieszkania nadal obciąża wspólną instalację – zakręcanie grzejników przestaje być opłacalne.
Część wspólnot i spółdzielni stosuje te zasady już od sezonu 2025/2026. Pełny obowiązek – razem z montażem zdalnych urządzeń – wchodzi od 1 stycznia 2027 roku.
Co grozi za brak wymiany i ile kosztuje dostosowanie
Ustawa nie zostawia zarządców bez sankcji. Za niewyposażenie budynku w wymagane urządzenia lub za pobieranie opłat za obowiązkowe informacje o zużyciu ciepła grozi grzywna do 10 000 zł, kara ograniczenia wolności lub areszt – wynika z przepisów karnych Prawa energetycznego. Odpowiedzialność spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, nie na lokatorze.
Ile kosztuje dostosowanie? Przy zbiorczym zamówieniu dla całej wspólnoty lub spółdzielni koszt wymiany podzielnika na urządzenie radiowe ze zdalnym odczytem wynosi zazwyczaj ok. 300 zł na lokal – wynika z doświadczeń wspólnot, które przeprowadzały już taką wymianę. To koszt po stronie zarządcy lub wspólnoty, rozkładany na wszystkich właścicieli. W praktyce – kilkadziesiąt złotych na mieszkanie w ramach jednorazowej uchwały lub korekty planu remontowego.
Spółdzielnie i wspólnoty, które nie zdążą do stycznia 2027 roku, mogą się powołać na wyjątek – ale wyłącznie jeśli dysponują pisemną analizą ekonomiczną za 5 lat wykazującą nieopłacalność wymiany. Analiza musi uwzględniać m.in. koszty montażu i obsługi urządzeń w stosunku do planowanych oszczędności energii. Brak dokumentacji = brak wyjątku.
Jeśli twój budynek ma stare podzielniki manualne, wymiana jest kwestią najbliższych miesięcy, nie lat. Warto już teraz sprawdzić, czy zarząd wspólnoty lub spółdzielnia ma plan i harmonogram – i czy znasz szacunkowy koszt przypadający na twój lokal. Przy zbiorczym zamówieniu kwoty rzędu 200-350 zł na mieszkanie są realistyczne. Odkładanie decyzji przez zarządcę na ostatni kwartał 2026 roku grozi podwyższonymi cenami usługi, bo firmy instalujące podzielniki radiowe mają już dziś pełne kalendarze.
Jeśli lokal wynajmujesz – jako właściciel odpowiadasz za umożliwienie montażu urządzenia najemcy. Odmowa dostępu do lokalu w celu instalacji podzielnika przez zarządcę może być potraktowana jako utrudnienie wykonania obowiązku ustawowego. Warto zadbać o zapis w umowie najmu, który reguluje tę kwestię.
Nowe obowiązki informacyjne: raz w miesiącu bezpłatnie, raz w roku z pełnym rozliczeniem
Zmiana nie dotyczy tylko urządzeń. Nowelizacja nakłada też nowe obowiązki informacyjne. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego musi nieodpłatnie udostępniać lokatorom informacje o zużyciu ciepła raz w miesiącu – jeśli budynek wyposażony jest w urządzenia z zdalnym odczytem. Raz do roku – pełne indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania z wyszczególnieniem wszystkich składników rachunku.
Dostawcy ciepła i gazu mają natomiast obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku – analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej. To zmiana, która w praktyce kończy z sytuacją, w której lokator nie wiedział, co się składa na jego rachunek za ogrzewanie i jak zużycie jego lokalu wypada na tle reszty budynku.
Warszawa: Veolia i spółdzielnie w różnym tempie – ale termin dla wszystkich jednakowy
W Warszawie sytuacja jest zróżnicowana. Budynki zasilane z sieci Veolii Energii Warszawa – głównego dostawcy ciepła systemowego w stolicy – rozliczane są zazwyczaj na poziomie całego budynku, a koszty dzielone są wewnętrznie przez zarządcę. Jakość tego wewnętrznego rozliczenia zależy od tego, czy budynek jest opomiarowany indywidualnie czy nie.
Część warszawskich spółdzielni wymieniła już podzielniki na urządzenia radiowe – zwłaszcza te, które wcześniej borykały się z największą skalą sporów o nieuzasadnione zużycie ciepła. Inne wciąż pracują na starych urządzeniach manualnych i stoją przed decyzją: wymiana przed końcem 2026 roku albo pisemna analiza ekonomiczna dokumentująca zwolnienie z obowiązku. Termin jest jeden dla wszystkich – 1 stycznia 2027 roku, niezależnie od województwa, wielkości budynku i rodzaju zarządcy.
Opomiarowanie radiowe ujawni z dokładnością, ile ciepła „ucieka” przez konstrukcję, a ile przez grzejniki. To często pierwszy sygnał, który skłania wspólnoty do wniosku o termomodernizację z programu „Czyste Powietrze” lub z funduszu remontowego. Dane z systemu zdalnego odczytu mogą być argumentem na zebraniu – twardym, cyfrowym, bez możliwości podważenia.
Jeśli twoja spółdzielnia lub wspólnota nie poinformowała cię jeszcze o planach wymiany urządzeń – warto zapytać na najbliższym zebraniu. Decyzja o kosztach montażu zazwyczaj wymaga uchwały – i masz prawo wiedzieć, ile wyniesie twój udział.
Jeśli mieszkasz w lokalu z podzielnikiem radiowym już zainstalowanym – masz od teraz prawo do bezpłatnej informacji o zużyciu ciepła raz w miesiącu. Jeśli zarządca tego nie zapewnia, możesz się tego domagać – to obowiązek ustawowy, nie dobra wola spółdzielni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.