Kontrolerzy ZUS mają dwa ulubione terminy. Popełnisz jeden z trzech możliwych błędów i całość pieniędzy przepada
Kontrole zwolnień lekarskich mogą trafić pod każdy adres o każdej porze – ale są 2 okresy w roku, kiedy inspektorzy są szczególnie aktywni. Wiele osób dowiaduje się o tym za późno. Skutek jednej nieprzemyślanej decyzji potrafi być bolesny: utrata całego zasiłku za cały okres zwolnienia, nie tylko za dzień, w którym coś poszło nie tak.
Wakacje i święta – wtedy kontrolerzy ruszają w teren
Jak informuje Biznes Interia, ZUS może przeprowadzić kontrolę w każdym momencie trwania zwolnienia lekarskiego, ale statystycznie najczęściej robi to w 2 konkretnych momentach roku: w okresie wakacyjnym i w czasie świąt. Logika jest prosta – to właśnie wtedy część pracowników decyduje się „wydłużyć” sobie wolne, biorąc L4 bezpośrednio przed urlopem lub po nim. Inspektorzy o tym wiedzą i odpowiednio planują wzmożoną aktywność kontrolną.
Kontrola może pojawić się zarówno na początku zwolnienia, jak i tuż przed jego końcem. To nie przypadek – oba te momenty są kluczowe z punktu widzenia wykrycia nieprawidłowości. Na początku L4 łatwiej sprawdzić, czy zwolnienie w ogóle miało uzasadnienie. Przy końcu – czy pracownik faktycznie stosował się do zaleceń lekarza i nie angażował się w aktywności, które przeczyły celowi leczenia.
Co istotne, od 2026 roku ZUS może weryfikować zasadność zwolnienia również po jego zakończeniu – na podstawie dokumentacji medycznej. Wcześniej takie wsteczne kontrole nie były możliwe. Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 26), inspektorzy mogą żądać od lekarza udostępnienia dokumentacji pacjenta i sprawdzić, czy podstawy do wystawienia L4 faktycznie istniały.
Krótkie i częste, różni lekarze, zła historia – trzy czynniki ryzyka
Nie każde zwolnienie trafia pod lupę z równym prawdopodobieństwem. ZUS ma własne kryteria typowania, choć nie publikuje ich w formie oficjalnej listy. W praktyce kontrole pojawiają się znacznie częściej u osób, które wpisują się w jeden z trzech schematów.
Pierwszym są krótkie i częste zwolnienia. Pracownik, który wielokrotnie w ciągu roku przebywa na L4 przez kilka dni, a następnie wraca do pracy i po pewnym czasie znowu bierze zwolnienie – zwraca uwagę systemu. Wzorzec ten może sugerować, że zwolnienia służą nie tyle leczeniu, co zarządzaniu wolnym czasem.
Drugi czynnik to korzystanie z usług różnych lekarzy i placówek medycznych przy kolejnych zwolnieniach. Rotacja między specjalistami i przychodniami może wskazywać na poszukiwanie lekarza, który wystawi L4 bez nadmiernego drążenia. ZUS może w takim przypadku poprosić o dokumentację z kilku miejsc naraz i porównać obrazy kliniczne.
Trzeci – i najpoważniejszy – to zła historia poprzednich zwolnień. Jeśli w przeszłości stwierdzono naruszenie zasad L4 i wstrzymano wypłatę zasiłku, każde kolejne zwolnienie tej osoby będzie traktowane ze szczególną ostrożnością. Raz „złapany” pracownik trafia na radar i pozostaje na nim przez długi czas.
Czego dokładnie szukają inspektorzy – i co ich interesuje od 2026 roku
Kontrola ma 2 wymiary. Pierwszy to zasadność wystawienia L4 – czy lekarz miał podstawy, żeby orzec niezdolność do pracy. Drugi, równie ważny z perspektywy pracownika, to sposób wykorzystania zwolnienia. Tu właśnie kryje się większość pułapek.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780, ze zm.), ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Kara nie jest proporcjonalna do naruszenia – utrata dotyczy całego okresu, nie jednego dnia.
Nowelizacja z 2026 roku doprecyzowała, co kryje się pod pojęciem „aktywności niezgodnej z celem zwolnienia”. To wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia bądź rekonwalescencję: forsowne prace fizyczne, brak realizacji zaleceń lekarskich, intensywne aktywności nieadekwatne do stanu zdrowia. Wprost wyłączono z tego katalogu zwykłe czynności dnia codziennego – wyjście po zakupy, spacer, czynności incydentalne, których podjęcia wymagają istotne okoliczności. Granica między „spacer przy zapaleniu oskrzeli” a „praca remontowa przy zapaleniu oskrzeli” jest z punktu widzenia przepisów bardzo wyraźna.
Kontrolerzy mają też prawo sprawdzić więcej miejsc niż tylko adres zameldowania. Mogą pojawić się tam, gdzie ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, a w uzasadnionych przypadkach – w każdym innym miejscu, które może pomóc ustalić, czy zwolnienie jest faktycznie przestrzegane.
27 mln zwolnień rocznie i coraz szerszy zasięg kontroli
Skala zjawiska jest duża. W 2024 roku w Polsce wystawiono ponad 27,4 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy – wynika z danych ZUS. To oznacza, że statystycznie niemal każdy pracujący Polak przebywa na L4 przynajmniej raz, a często kilka razy w roku.
Do 2025 roku kontrole zasadności zwolnień w zakładach pracy dotyczyły wyłącznie firm zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników. Od 2025 roku ograniczenie to zostało zniesione – inspektor może pojawić się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. To zmiana, którą odczuły przede wszystkim większe przedsiębiorstwa, gdzie do tej pory pracownicy mogli czuć się bezpieczniejsi.
Nowelizacja z 18 grudnia 2025 roku rozszerzyła ponadto kompetencje nadzorcze ZUS. Zakład może teraz żądać od lekarzy i placówek medycznych udostępnienia dokumentacji pacjenta, zadawać ubezpieczonemu pytania i żądać wyjaśnień – a brak współpracy lub odpowiedzi zbyt ogólne mogą mieć realny wpływ na wynik kontroli. ZUS może też uchylać orzeczenia o niezdolności do pracy i kierować sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Mikołaj Zając, prezes Conperio – firmy doradczej specjalizującej się w problematyce absencji chorobowej – powiedział w rozmowie z pit.pl: „Skala zjawiska pokazuje jednoznacznie, że problem ma charakter systemowy. Nadużycia L4 uderzają jednocześnie w budżet państwa, ZUS, pracodawców i uczciwych pracowników, którzy ponoszą konsekwencje cudzych decyzji.”
Lekarz też może stracić – nowa odpowiedzialność za wystawione L4
Zmiany z 2026 roku nie dotyczą wyłącznie pracowników. Po raz pierwszy poważne konsekwencje mogą dotknąć bezpośrednio lekarza wystawiającego zwolnienie. Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, może przekazać zgromadzone dokumenty do właściwego organu samorządu lekarskiego, celem wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. W praktyce oznacza to, że ryzyko nie jest jednostronne – i lekarz, który wystawia L4 bez odpowiedniego uzasadnienia medycznego, naraża się na konsekwencje zawodowe.
Zmieniła się też procedura odwoławcza. Zamiast odwołania do ministra, lekarz, któremu cofnięto upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich, składa teraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do prezesa ZUS. To zmiana proceduralna, ale ważna z punktu widzenia szybkości rozstrzygania sporów.
Co warto wiedzieć, będąc na L4
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie jest formą wolnego – to orzeczenie o niezdolności do pracy, które nakłada konkretne obowiązki. Aktywność w czasie L4 powinna być podporządkowana procesowi leczenia i zaleceniom lekarza. Codzienny spacer czy wyjście do apteki są w porządku. Remont łazienki, wyjazd za granicę z zamiarem aktywnego wypoczynku czy praca zarobkowa na rzecz kogokolwiek – już nie.
Jeśli zmienił się stan zdrowia albo leczenie przebiega szybciej, niż zakładano, warto poinformować o tym lekarza zamiast biernie czekać na koniec zwolnienia i liczyć, że nikt nie sprawdzi. Zakończenie L4 wcześniej jest możliwe – i nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji.
W przypadku kontroli inspektor może pojawić się pod wskazanym adresem pobytu bez uprzedzenia. Nieobecność pod adresem podanym w zwolnieniu nie musi oznaczać automatycznej utraty zasiłku, ale wymaga wyjaśnienia – i lepiej, żeby to wyjaśnienie było wiarygodne i potwierdzone dokumentami. Jeśli planowany jest pobyt pod innym adresem niż wskazany w L4, warto zaktualizować dane w dokumencie. Żaden przepis nie zabrania zmiany adresu pobytu podczas zwolnienia – ale ukrywanie tej informacji może zrodzić podejrzenia.
Pracownicy, którzy po raz pierwszy zobaczą inspektora przy drzwiach, mają prawo zażądać okazania legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody domownika – może jednak odnotować fakt nieobecności. Jeżeli nieobecność miała uzasadnienie (wizyta u lekarza, badania, rehabilitacja), warto mieć dokumenty potwierdzające ten fakt.
