Korwin-Piotrowska o wejściu prezydenta do TK. „Staranował mnie”
Anna Korwin-Piotrowska przedstawiła swoją relację z nocnego wejścia prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z Polsat News stwierdziła, że prezydent „staranował” ją przy wejściu i nie podjął z nią rozmowy. Pałac Prezydencki przedstawia wydarzenia inaczej i zarzuca osobom znajdującym się przy wejściu próbę uniemożliwienia głowie państwa dostania się do budynku.
Nocne wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym nadal wywołują duże emocje.
Anna Korwin-Piotrowska, która według części sędziów kieruje obecnie pracami TK, opowiedziała w Polsat News o momencie wejścia prezydenta Karola Nawrockiego do siedziby instytucji.
Jej relacja znacznie różni się od interpretacji przedstawianej przez otoczenie prezydenta.
Korwin-Piotrowska: „Staranował mnie”
Sędzia powiedziała, że nie doszło do rozmowy pomiędzy nią a Karolem Nawrockim.
Według jej relacji prezydent, wchodząc do budynku Trybunału, miał przejść obok niej mimo próby nawiązania kontaktu.
– Pan prezydent wchodząc do Trybunału, staranował mnie na wejściu, nie odpowiedział na moje „dzień dobry”, nie oczekiwał żadnej rozmowy – powiedziała Korwin-Piotrowska w rozmowie z Polsat News.
Dodała, że prezydent miał następnie przejść dalej.
Według niej Nawrocki zarzucał znajdującym się na miejscu osobom, że nie są sędziami TK.
Korwin-Piotrowska twierdzi również, że nie doszło do żadnej próby spokojnej rozmowy na temat sytuacji w Trybunale.
„Nie miałam okazji z nim porozmawiać”
Sędzia podkreśliła, że wcześniej również nie miała możliwości bezpośredniej rozmowy z Karolem Nawrockim.
Jak przekazała, kierowane były do prezydenta pisma dotyczące kwestii ślubowania sędziów.
Korwin-Piotrowska twierdzi, że osoby wybrane do Trybunału deklarowały gotowość do stawienia się przed prezydentem, gdyby miało to pomóc w rozwiązaniu sporu.
Według jej relacji nie doszło jednak do spotkania ani w Pałacu Prezydenckim, ani przy innej okazji.
Nagranie z wejścia obiegło internet
Moment wejścia Karola Nawrockiego do budynku został nagrany.
Na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać tłok oraz fizyczną przepychankę przy wejściu do siedziby Trybunału.
Prezydent ostatecznie dostał się do środka wraz z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Interia informowała wcześniej, że na nagraniu widoczna jest próba wejścia prezydenta do budynku i szarpanina przy drzwiach.
Pałac Prezydencki odpowiada inaczej
Otoczenie Karola Nawrockiego przedstawia wydarzenia w zupełnie inny sposób.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że nagranie pokazuje próbę uniemożliwienia głowie państwa wejścia do Trybunału.
Według stanowiska Pałacu Prezydenckiego doszło do naruszenia nietykalności prezydenta przez osoby próbujące zablokować mu wejście.
Maciej Berek, który publikował nagranie, interpretował natomiast sytuację jako fizyczną konfrontację prezydenta z Anną Korwin-Piotrowską.
Obie strony przedstawiają więc ten sam incydent w całkowicie odmienny sposób.
Prezydent przerwał podróż do Senegalu
Karol Nawrocki pojawił się w TK po nagłym powrocie do Polski.
Wcześniej prezydent znajdował się w drodze do Senegalu, ale w związku z wydarzeniami w Trybunale zdecydował o przerwaniu podróży.
„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce” – przekazał wówczas.
Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła, że powodem zawrócenia samolotu były wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym.
Prezydent mówi o „siłowym przejęciu”
Po nocnych wydarzeniach Karol Nawrocki opublikował oświadczenie.
Ocenił w nim, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego oraz „siłowego przejęcia” konstytucyjnego organu państwa.
Prezydent zaznaczył także, że odbył konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Wezwał do przywrócenia – według jego oceny – legalnego porządku w Trybunale.
Są to stanowiska prezydenta w trwającym sporze prawnym i politycznym wokół TK.
Spór o kierownictwo Trybunału trwa
Źródłem obecnego kryzysu jest spór dotyczący tego, kto legalnie kieruje Trybunałem Konstytucyjnym.
Na stronie TK pojawiły się wcześniej informacje o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
Według części sędziów obowiązki kierującej Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska.
Dotychczasowe kierownictwo TK nie uznaje tych decyzji i twierdzi, że Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem instytucji.
Spór nie został dotąd rozstrzygnięty w sposób akceptowany przez wszystkie strony.
Dwie zupełnie różne wersje wydarzeń
Wypowiedź Korwin-Piotrowskiej pokazuje, jak bardzo różnią się relacje dotyczące nocnego wejścia prezydenta do TK.
Sędzia twierdzi, że Nawrocki ją „staranował” i nie chciał rozmawiać.
Pałac Prezydencki uważa natomiast, że to prezydentowi próbowano uniemożliwić wejście i naruszono jego nietykalność.
Nagrania potwierdzają, że przy wejściu doszło do fizycznej przepychanki. Nie rozstrzygają jednak same w sobie wszystkich okoliczności ani odpowiedzialności poszczególnych osób.
Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa, a kolejne wypowiedzi uczestników wydarzeń pokazują, że strony pozostają przy całkowicie odmiennych ocenach tego, co wydarzyło się tej nocy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.