Rachunki za prąd mogą spaść nawet o 500 zł rocznie. Wystarczy sprawdzić jedną rzecz na umowie
Nawet 500 zł oszczędności rocznie i rachunki niższe o 20 proc. – takie korzyści mogą osiągnąć gospodarstwa domowe, które odpowiednio dopasują sposób rozliczania energii elektrycznej. Nie trzeba montować paneli fotowoltaicznych ani kupować nowych urządzeń. Kluczowa może okazać się zmiana taryfy i korzystanie z prądu w godzinach, w których jest tańszy.
Coraz więcej Polaków sprawdza, czy dotychczasowy sposób rozliczania energii rzeczywiście jest dla nich korzystny. Z danych Taurona wynika, że w 2026 roku ponad 100 tys. gospodarstw domowych zdecydowało się przejść z taryfy jednostrefowej na wielostrefową.
To niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznych okresach poprzednich lat.
Nawet 500 zł zostanie w kieszeni. Wiele osób nie wie o tej możliwości
Większość gospodarstw domowych zna przede wszystkim taryfę G11. W tym wariancie cena energii jest jednakowa niezależnie od tego, czy korzystamy z urządzeń rano, po południu czy w środku nocy.
Istnieją jednak inne sposoby rozliczania zużycia energii.
W taryfach wielostrefowych cena prądu zależy od godziny, a niekiedy również od dnia tygodnia. Oznacza to, że uruchomienie pralki, zmywarki czy ładowarki samochodu elektrycznego w odpowiednim momencie może kosztować mniej.
Według szacunków Taurona dobrze dobrana taryfa, połączona z dostosowaniem godzin zużycia, może przynieść oszczędności sięgające 20 proc. rocznie. W przypadku przykładowego gospodarstwa domowego oznacza to około 500 zł.
Nie jest to jednak gwarantowana obniżka dla każdego odbiorcy. Ostateczny wynik zależy od zużycia energii, wybranej oferty oraz codziennych przyzwyczajeń.
Kiedy prąd jest najtańszy? Warto sprawdzić te taryfy
Wśród dostępnych rozwiązań znajdują się między innymi:
- G11 – jedna stawka przez całą dobę, bez podziału na tańsze i droższe godziny.
- G12 – niższe ceny w określonych godzinach nocnych i popołudniowych.
- G12w – tańsza energia w wybranych godzinach oraz w weekendy i święta.
- G13 – trzy strefy cenowe, których godziny mogą zależeć również od pory roku.
Dokładne przedziały czasowe i stawki należy sprawdzić w taryfie swojego sprzedawcy i operatora. Nie wszystkie rozwiązania są dostępne na identycznych zasadach w całej Polsce.
Te gospodarstwa mogą zaoszczędzić najwięcej
Zmiana sposobu rozliczania energii może być szczególnie korzystna dla osób, które wykorzystują urządzenia pobierające duże ilości prądu.
Dotyczy to między innymi właścicieli domów z pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym, bojlerami do podgrzewania wody oraz samochodami elektrycznymi.
Oszczędności mogą pojawić się również w zwykłych mieszkaniach. Warunkiem jest jednak możliwość przeniesienia części zużycia energii na tańsze godziny.
Przykładowo rodzina, która regularnie uruchamia pralkę i zmywarkę wieczorem lub w weekendy, może skorzystać z innej taryfy bardziej niż gospodarstwo zużywające większość energii w godzinach szczytu.
Uwaga: sama zmiana taryfy nie zawsze oznacza niższy rachunek. Jeśli większość prądu nadal będzie zużywana w droższej strefie, nowy sposób rozliczania może okazać się mniej opłacalny niż dotychczasowy.
Warszawa i Mazowsze. Czy mieszkańcy też mogą skorzystać?
Tak. Mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego również mogą sprawdzić możliwość przejścia na taryfę dwustrefową, na przykład G12 lub G12w.
Trzeba jednak pamiętać, że oferta dostępna u konkretnego sprzedawcy i warunki dystrybucji mogą różnić się od rozwiązań proponowanych przez Tauron. Nie należy więc automatycznie przenosić jego wyliczeń na każdy warszawski rachunek.
Najlepiej porównać aktualną taryfę z dostępnymi wariantami na podstawie własnego rocznego zużycia energii.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź rachunek, zanim zapłacisz kolejny
Pierwszym krokiem powinno być odszukanie na fakturze oznaczenia grupy taryfowej. Jeżeli widnieje tam G11, warto sprawdzić, czy inne rozwiązanie nie byłoby korzystniejsze.
Następnie należy porównać ceny w poszczególnych strefach oraz ustalić, w jakich godzinach gospodarstwo zużywa najwięcej energii.
Przed zmianą trzeba również sprawdzić warunki umowy, ewentualne dodatkowe opłaty i zasady zmiany grupy taryfowej.
Oszczędność rzędu 500 zł rocznie jest możliwa, ale wymaga odpowiedniego dopasowania taryfy. Nie jest to automatyczna obniżka przyznawana wszystkim odbiorcom.
Dla wielu rodzin samo sprawdzenie dotychczasowego sposobu rozliczania może być jednak pierwszym krokiem do ograniczenia wydatków na energię elektryczną.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.