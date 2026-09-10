Kosztują 29,95 zł. Action przecenił perełkę na jesień, a sezon dopiero się zaczyna
Action zaczyna przygotowywać klientów na chłodniejsze dni. W nowej Promocji Tygodnia pojawiły się ciepłe damskie buty do kostki, które kosztują teraz zaledwie 29,95 zł za parę. W środku mają puszyste sztuczne futro, dostępne są w kilku kolorach i rozmiarach od 37 do 40. Promocyjna cena obowiązuje tylko do 15 września.
Jesień jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, ale w sklepach coraz wyraźniej widać zmianę sezonu. Letnie produkty ustępują miejsca kocom, cieplejszym ubraniom, kapciom i innym rzeczom, po które klienci sięgają wraz z pierwszymi chłodnymi wieczorami.
Action właśnie przecenił produkt, który idealnie wpisuje się w ten moment.
Ciepłe damskie buty do kostki kosztują 29,95 zł.
Z 39,95 zł na 29,95 zł
Buty znalazły się w Promocji Tygodnia obowiązującej w Action od 9 do 15 września.
Aktualna cena wynosi 29,95 zł za parę.
Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki wynosiła 39,95 zł. Oznacza to spadek ceny o dokładnie 10 zł, czyli o 25 procent.
Przy dwóch parach różnica względem poprzedniej ceny wynosi już 20 zł, a przy trzech – 30 zł.
To właśnie cena poniżej 30 zł może być jednym z największych argumentów przemawiających za tym produktem.
Wyglądają jak botki, ale Action wskazuje inne zastosowanie
Tutaj warto zwrócić uwagę na istotny szczegół.
Na zdjęciach produkt przypomina krótkie, miękkie botki. Action opisuje go jednak przede wszystkim jako ciepłe obuwie przeznaczone do relaksu w domu.
Nie należy więc przedstawiać go jako klasycznych jesiennych butów do chodzenia po ulicy.
Buty mają komfortowy krój, a ich wnętrze zostało wyściełane puszystym sztucznym futrem.
To rozwiązanie szczególnie przydatne w mieszkaniach i domach, w których jesienią podłoga szybko robi się chłodna.
Mają solidną podeszwę
Nie są to jednocześnie zwykłe miękkie kapcie z cienkim spodem.
Producent zastosował podeszwę z tworzywa sztucznego. Action podkreśla, że jest ona solidna i zapewnia większą przyczepność.
Czubek buta jest zaokrąglony, a materiał wierzchni wykonano z tkaniny.
Całość wygląda więc bardziej jak krótkie zimowe botki niż tradycyjne domowe pantofle.
Rozmiary od 37 do 40
Promocyjna oferta obejmuje rozmiary:
37, 38, 39 i 40.
Action informuje również o różnych wariantach kolorystycznych.
Na oficjalnej karcie produktu wymieniane są m.in. wersje brązowe oraz wzorzyste.
Dostępność konkretnego rozmiaru i wariantu może jednak zależeć od sklepu.
I właśnie tutaj przy popularnym produkcie może pojawić się największy problem – najczęściej wybierane rozmiary mogą znikać z półek szybciej niż pozostałe.
Action mocno wchodzi w ciepłe obuwie
Ciepłe buty za 29,95 zł nie są jedynym produktem tego typu dostępnym obecnie w sieci.
W kategorii obuwia Action można znaleźć również m.in. puszyste kapcie, pantofle, kapcie-mokasyny czy modele dziecięce.
Ceny wielu z nich mieszczą się w przedziale około 18–30 zł.
Przykładowo puszyste pantofle w rozmiarach 37–41 zostały przecenione do 17,95 zł, a puszyste kapcie w rozmiarach 36–41 kosztują 21,95 zł.
To wyraźny sygnał, że oferta sieci zaczyna przechodzić w sezon jesienno-zimowy.
Obok nich pojawiła się nawet suszarka do butów
Ciekawie wygląda cała aktualna Promocja Tygodnia.
Action przecenił nie tylko samo obuwie. W tej samej akcji znalazła się również elektryczna suszarka do butów za 74,95 zł, która wcześniej kosztowała 89,95 zł.
Jest też ogromny pled Studio Home o wymiarach 300 × 280 cm za 69,95 zł.
Widać więc wyraźnie, że wśród aktualnych okazji coraz większą część stanowią produkty przydatne podczas chłodniejszych miesięcy.
Promocja obejmuje aż 115 produktów
Aktualna Promocja Tygodnia Action jest znacznie większa.
Na oficjalnej stronie sieci znajduje się 115 przecenionych produktów obowiązujących w akcji od 9 do 15 września.
Są wśród nich artykuły do domu, odzież i obuwie, kosmetyki, produkty spożywcze oraz wyposażenie codziennego użytku.
Ciepłe buty wyróżniają się jednak połączeniem sezonowości z ceną.
29,95 zł za parę to kwota, która może zwrócić uwagę szczególnie teraz, gdy wieczory i poranki zaczynają być coraz chłodniejsze.
Tylko do 15 września
Według oficjalnej oferty Action promocyjna cena obowiązuje od 9 do 15 września.
Do wyboru są różne kolory, natomiast zakres rozmiarów to 37–40.
Najważniejsze liczby są więc proste:
29,95 zł – aktualna cena,
39,95 zł – najniższa cena z 30 dni przed obniżką,
10 zł – różnica,
25 proc. – wysokość obniżki.
I choć z wyglądu mogą przypominać jesienne botki, sieć pozycjonuje je przede wszystkim jako ciepłe obuwie domowe. Miękkie wnętrze ze sztucznego futra i solidna podeszwa mają sprawić, że będą alternatywą dla klasycznych kapci na chłodne miesiące.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.