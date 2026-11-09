Krzyże Oficerskie dla bohaterskich policjantów z Krakowa. Jest decyzja Prezydenta
Ja informuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski starszemu posterunkowemu Jakubowi Kulikowi i starszemu posterunkowemu Arturowi Morańskiemu. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni podczas interwencji przeciwko uzbrojonemu sprawcy sobotniego zamachu w Krakowie.
Państwowe odznaczenia za odwagę podczas interwencji
Decyzja o przyznaniu konkretnych orderów następuje po wcześniejszych zapowiedziach uhonorowania policjantów. Jeszcze w niedzielę, 8 listopada, Bartosz Grodecki potwierdzał Polskiej Agencji Prasowej, że prezydent zamierza nadać im odznaczenia państwowe. Przygotowanie wniosków odbywało się we współpracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Komendą Wojewódzką Policji. Teraz wiadomo już, że obaj starsi posterunkowi otrzymają Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. To wyróżnienie za postawę funkcjonariuszy, którzy podjęli interwencję mimo bezpośredniego zagrożenia własnego życia.
Do ataku doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Uzbrojony napastnik strzelał do ludzi w rejonie Rynku Głównego. W zamachu zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Jakub Kulik i Artur Morański uczestniczyli w powstrzymaniu sprawcy i obaj odnieśli poważne obrażenia. Ich działanie spotkało się z uznaniem przedstawicieli władz państwowych. Premier Donald Tusk podkreślał po interwencji, że policjanci prawdopodobnie uratowali wiele ludzkich istnień, ryzykując własnym życiem.
Po wybudzeniu zapytał o kolegę z patrolu
W poniedziałek, 9 listopada, rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak poinformował, że obaj policjanci odzyskali przytomność poprzedniego dnia. Tego samego dnia burmistrz Muszyny Jan Golba opowiedział o pierwszych słowach Artura Morańskiego po wybudzeniu. Według jego relacji funkcjonariusz zapytał: „A Kuba żyje?”. Chodziło o Jakuba Kulika, z którym wspólnie interweniował. Morański pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna, a tamtejszy burmistrz zapowiedział również uhonorowanie go przez lokalny samorząd. Informacje o odzyskaniu przytomności przez obu rannych przyniosły bliskim i osobom śledzącym ich losy długo oczekiwaną dobrą wiadomość.
Czym jest Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski?
Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 roku. Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, jest nadawany za wybitne zasługi dla państwa i społeczeństwa, w tym za szczególne osiągnięcia w służbie publicznej oraz zasługi dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Order ma pięć klas, a Krzyż Oficerski jest jego IV klasą, wyższą od Krzyża Kawalerskiego. W przypadku Jakuba Kulika i Artura Morańskiego prezydencka decyzja oznacza państwowe uhonorowanie odwagi okazanej podczas powstrzymywania uzbrojonego napastnika. Obaj funkcjonariusze otrzymają order tej samej klasy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.