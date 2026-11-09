Co robić podczas nagłego zagrożenia? Policja podała 6 prostych zasad. W zagrożeniu liczą się sekundy
Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w Krakowie policja przypomina, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia. Najważniejsze są pierwsze sekundy: oddalenie się od niebezpieczeństwa, znalezienie schronienia i powiadomienie służb. Funkcjonariusze apelują również, aby nie zatrzymywać się w miejscu zdarzenia tylko po to, żeby nagrywać telefonem.
Komenda Główna Policji opublikowała zestaw podstawowych zasad, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo zarówno osoby znajdującej się w pobliżu zagrożenia, jak i innych ludzi.
Najpierw oddal się od zagrożenia
Pierwsza zasada jest prosta – jeśli można bezpiecznie opuścić miejsce zdarzenia, należy zrobić to jak najszybciej.
Policja przestrzega przed podchodzeniem bliżej z ciekawości.
Nie należy także zatrzymywać się, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film. Takie zachowanie może nie tylko narazić życie, ale również utrudnić pracę policji i ratowników.
W pierwszej kolejności trzeba zadbać o siebie i osoby znajdujące się obok.
Nie możesz uciec? Poszukaj bezpiecznego miejsca
Jeśli opuszczenie zagrożonego obszaru nie jest możliwe, policja zaleca znalezienie schronienia.
Należy zamknąć drzwi, odsunąć się od okien i wyciszyć telefon.
Ważne jest również, aby nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi i nie wychodzić ze schronienia tylko po to, by sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz.
Bezpieczne miejsce należy opuścić dopiero wtedy, gdy sytuacja na to pozwala lub takie polecenie wydadzą służby.
Zadzwoń pod 112 i podaj konkretne informacje
Jeśli jest to bezpieczne, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer 112.
Operatorowi trzeba przede wszystkim przekazać:
- dokładne miejsce zdarzenia,
- informację o tym, co się wydarzyło,
- rodzaj zagrożenia,
- informacje o osobach potrzebujących pomocy,
- wszystkie szczegóły, które mogą pomóc służbom.
Nie należy zgadywać ani przekazywać niesprawdzonych informacji. Najważniejsze są fakty, które świadek rzeczywiście widział lub słyszał.
W sytuacji zagrożenia liczą się sekundy. Warto wiedzieć, jak wtedy się zachować, aby zwiększyć szanse na bezpieczeństwo własne i innych.
Zapamiętaj kilka zasad:
🔹 Przede wszystkim oddal się od zagrożenia. Nie podchodź, żeby sprawdzić, co się dzieje. Nie zatrzymuj się, żeby nagrywać. Zadbaj o siebie i swoich bliskich.
🔹 Jeśli nie możesz uciec, znajdź bezpieczne miejsce. Zamknij drzwi, odsuń się od okien, wycisz telefon i nie zwracaj na siebie uwagi.
🔹 Dzwoń pod numer 112. Powiedz, gdzie jesteś i co się wydarzyło. Przekaż wszystkie informacje, które mogą pomóc służbom.
🔹 Słuchaj poleceń policjantów i ratowników. Nie utrudniaj im pracy i nie wracaj na miejsce zdarzenia, dopóki nie będzie to bezpieczne.
🔹 Nie udostępniaj plotek i niesprawdzonych informacji. W sytuacjach kryzysowych fałszywe wiadomości mogą wywołać niepotrzebną panikę i utrudnić działania służb.
🔹 Zwracaj uwagę na innych. Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, powiadom służby. Nie narażaj jednak własnego życia.
PAMIĘTAJ ❗️
Nie zbliżaj się do miejsca niebezpiecznego zdarzenia z ciekawości. Nie zatrzymuj się, by nagrywać. Nie utrudniaj pracy tym, którzy ratują życie i dbają o bezpieczeństwo.
Policjanci są po to, by reagować, chronić i pomagać. W sytuacji zagrożenia Twoja właściwa reakcja również ma znaczenie.
📞 112 – jeden telefon może uratować życie.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 9, 2026
Nie wracaj na miejsce zdarzenia
Po przyjeździe policjantów i ratowników trzeba wykonywać ich polecenia.
Nie należy wracać w miejsce zagrożenia, dopóki służby nie poinformują, że jest bezpiecznie.
Policja zwraca uwagę również na problem osób gromadzących się wokół miejsca zdarzenia. Tłum gapiów może utrudnić przejazd radiowozów, karetek oraz wozów straży pożarnej.
Nie zbliżaj się do miejsca niebezpiecznego zdarzenia z ciekawości. Nie zatrzymuj się, by nagrywać – przypomina policja.
Uważaj na fałszywe informacje
Służby apelują także o ostrożność w mediach społecznościowych.
Po poważnych zdarzeniach bardzo szybko zaczynają pojawiać się niesprawdzone informacje, zdjęcia wyrwane z kontekstu oraz fałszywe komunikaty.
Ich dalsze rozpowszechnianie może powodować panikę i utrudniać działania służb.
Informacje dotyczące zagrożenia warto sprawdzać w oficjalnych komunikatach policji, straży pożarnej, służb ratunkowych oraz instytucji państwowych.
Pomagaj, ale nie narażaj własnego życia
Policja przypomina również, aby zwracać uwagę na innych.
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, należy powiadomić odpowiednie służby. Pomoc można podjąć samodzielnie tylko wtedy, gdy nie oznacza to wejścia w strefę bezpośredniego zagrożenia.
Najważniejsze zasady można sprowadzić do kilku działań: oddal się, znajdź schronienie, zadzwoń pod 112 i wykonuj polecenia służb.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia każda sekunda może mieć znaczenie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.