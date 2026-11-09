Co robić podczas nagłego zagrożenia? Policja podała 6 prostych zasad. W zagrożeniu liczą się sekundy

9 listopada 2026 15:09 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w Krakowie policja przypomina, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia. Najważniejsze są pierwsze sekundy: oddalenie się od niebezpieczeństwa, znalezienie schronienia i powiadomienie służb. Funkcjonariusze apelują również, aby nie zatrzymywać się w miejscu zdarzenia tylko po to, żeby nagrywać telefonem.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

policjant w mundurze
Fot. Shutterstock

Komenda Główna Policji opublikowała zestaw podstawowych zasad, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo zarówno osoby znajdującej się w pobliżu zagrożenia, jak i innych ludzi.

Zobacz również:

Najpierw oddal się od zagrożenia

Pierwsza zasada jest prosta – jeśli można bezpiecznie opuścić miejsce zdarzenia, należy zrobić to jak najszybciej.

Policja przestrzega przed podchodzeniem bliżej z ciekawości.

Nie należy także zatrzymywać się, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film. Takie zachowanie może nie tylko narazić życie, ale również utrudnić pracę policji i ratowników.

W pierwszej kolejności trzeba zadbać o siebie i osoby znajdujące się obok.

Nie możesz uciec? Poszukaj bezpiecznego miejsca

Jeśli opuszczenie zagrożonego obszaru nie jest możliwe, policja zaleca znalezienie schronienia.

Zobacz również:

Należy zamknąć drzwi, odsunąć się od okien i wyciszyć telefon.

Ważne jest również, aby nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi i nie wychodzić ze schronienia tylko po to, by sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz.

Bezpieczne miejsce należy opuścić dopiero wtedy, gdy sytuacja na to pozwala lub takie polecenie wydadzą służby.

Zadzwoń pod 112 i podaj konkretne informacje

Jeśli jest to bezpieczne, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer 112.

Operatorowi trzeba przede wszystkim przekazać:

  • dokładne miejsce zdarzenia,
  • informację o tym, co się wydarzyło,
  • rodzaj zagrożenia,
  • informacje o osobach potrzebujących pomocy,
  • wszystkie szczegóły, które mogą pomóc służbom.

Nie należy zgadywać ani przekazywać niesprawdzonych informacji. Najważniejsze są fakty, które świadek rzeczywiście widział lub słyszał.

Nie wracaj na miejsce zdarzenia

Po przyjeździe policjantów i ratowników trzeba wykonywać ich polecenia.

Nie należy wracać w miejsce zagrożenia, dopóki służby nie poinformują, że jest bezpiecznie.

Policja zwraca uwagę również na problem osób gromadzących się wokół miejsca zdarzenia. Tłum gapiów może utrudnić przejazd radiowozów, karetek oraz wozów straży pożarnej.

 Nie zbliżaj się do miejsca niebezpiecznego zdarzenia z ciekawości. Nie zatrzymuj się, by nagrywać – przypomina policja.

Uważaj na fałszywe informacje

Służby apelują także o ostrożność w mediach społecznościowych.

Po poważnych zdarzeniach bardzo szybko zaczynają pojawiać się niesprawdzone informacje, zdjęcia wyrwane z kontekstu oraz fałszywe komunikaty.

Ich dalsze rozpowszechnianie może powodować panikę i utrudniać działania służb.

Informacje dotyczące zagrożenia warto sprawdzać w oficjalnych komunikatach policji, straży pożarnej, służb ratunkowych oraz instytucji państwowych.

Pomagaj, ale nie narażaj własnego życia

Policja przypomina również, aby zwracać uwagę na innych.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, należy powiadomić odpowiednie służby. Pomoc można podjąć samodzielnie tylko wtedy, gdy nie oznacza to wejścia w strefę bezpośredniego zagrożenia.

Najważniejsze zasady można sprowadzić do kilku działań: oddal się, znajdź schronienie, zadzwoń pod 112 i wykonuj polecenia służb.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia każda sekunda może mieć znaczenie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna