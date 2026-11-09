6 osób zatrzymanych po wpisach w sieci. CBZC reaguje po wydarzeniach w Krakowie
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości monitorują internet po ostatnich wydarzeniach w Krakowie. Tylko w ciągu jednej doby funkcjonariusze ustalili 6 osób, które miały publikować nieprawdziwe i niepokojące treści. Najmłodsza z nich ma 15 lat.
Służby zwracają szczególną uwagę na wiadomości sugerujące zagrożenie dla czyjegoś życia lub zdrowia. Policjanci próbują dotrzeć do autorów takich wpisów i sprawdzają każdą sytuację.
CBZC ustaliło 6 osób w ciągu jednej doby
Działania prowadzono na terenie kilku województw.
Policjanci ustalili 6 osób w wieku od 15 do 36 lat, które miały być autorami niepokojących treści publikowanych w internecie.
Zatrzymano 5 obywateli Polski oraz obywatela Ukrainy.
Jak przekazało CBZC, wszystkie te osoby przyznały się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.
W niektórych przypadkach powód był wyjątkowo prozaiczny. Jeden z autorów miał opublikować taki wpis dla żartu.
Policja monitoruje internet po wydarzeniach w Krakowie
Funkcjonariusze zwracają uwagę, że po głośnych wydarzeniach w sieci zaczynają pojawiać się fałszywe informacje.
Niektóre wpisy sugerują kolejne zagrożenia albo informują o zdarzeniach, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
Według policji część autorów próbuje w ten sposób zdobyć popularność i zainteresowanie w mediach społecznościowych.
Problem nie kończy się jednak na samym opublikowaniu wiadomości.
Fałszywe informacje są często udostępniane przez kolejnych użytkowników bez sprawdzania ich źródła. W krótkim czasie mogą dotrzeć do tysięcy osób i wywołać niepotrzebny strach.
❌ W związku z ostatnim tragicznym wydarzeniem w Krakowie informujemy, że…
✅ Funkcjonariusze monitorują sieć Internet pod kątem ujawnienia NIEPOKOJĄCYCH treści, https://t.co/tK5d5l61bJ. wiadomości, z których wynika, że zagrożone jest czyjeś życie, bądź zdrowie. Jednym z zadań policjantów CBZC jest dotarcie do autora danego wpisu.
✅ Tylko ostatniej doby, na terenie kilku województw, policjanci CBZC ustalili 6 osób w wieku od 15 do 36 lat – AUTORÓW takich treści. Zatrzymano 5 Polaków oraz obywatela Ukrainy. Każdy z nich przyznał się do publikowania nieprawdziwych wiadomości. Jednym z powodów takiego zachowania, było umieszczenie wpisu dla żartu.
🚨 W Internecie pojawiają się wiadomości, które mają wywołać chaos, panikę i dezinformację. Ich twórcy wykorzystują tragedię, chcąc zaistnieć w social mediach. Publikują wymyślone treści, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Tego typu wpisy często są bezrefleksyjnie przekazywane dalej w sieci.
❗️ Reakcja służb jest NATYCHMIASTOWA na KAŻDĄ taką sytuację.
👉 Pamiętaj, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a autor TAKIEGO WPISU musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
👉 Weryfikuj wiadomości na oficjalnych stronach / portalach służb i organów państwa, bo to właśnie tam znajdziesz rzetelne informacje, a także aktualne zalecenia i wskazówki dotyczące bieżących wydarzeń. Nie działaj pod wpływem emocji i nie powielaj niesprawdzonych informacji.
@PolskaPolicja @CYFRA_GOV_PL @MSWiA_GOV_PL
— Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) November 9, 2026
Służby reagują na informacje o zagrożeniu
CBZC podkreśla, że szczególną uwagę funkcjonariuszy zwracają treści, z których może wynikać zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Takich informacji policja nie może potraktować jako zwykłego internetowego żartu.
Jednym z zadań funkcjonariuszy jest ustalenie autora wpisu, dotarcie do niego i sprawdzenie, czy zagrożenie jest rzeczywiste.
Dlatego nawet wymyślona wiadomość może uruchomić działania służb.
Reakcja służb jest natychmiastowa na każdą taką sytuację – podkreśla CBZC.
„Anonimowość w sieci jest tylko pozorna”
Policja ostrzega również osoby przekonane, że anonimowe konto pozwala uniknąć odpowiedzialności.
Funkcjonariusze dysponują narzędziami pozwalającymi ustalać autorów publikowanych treści. Dotyczy to również kont, które nie są prowadzone pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
CBZC przypomina, że anonimowość w internecie jest tylko pozorna, a autor nieprawdziwego wpisu sugerującego realne zagrożenie musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Szczególne znaczenie ma to teraz, gdy po wydarzeniach w Krakowie informacje dotyczące bezpieczeństwa są śledzone przez tysiące osób.
Policja apeluje: sprawdzaj źródło przed udostępnieniem
Służby apelują również do użytkowników, którzy sami nie tworzą fałszywych wiadomości, ale przekazują je dalej.
Informacje dotyczące zagrożeń należy sprawdzać przede wszystkim na oficjalnych stronach policji, służb oraz instytucji państwowych.
Nie należy udostępniać wiadomości wyłącznie dlatego, że pojawiły się na popularnym profilu, grupie lub w komentarzach.
Fałszywy wpis może w kilka minut zostać powielony setki razy, nawet jeśli jego autor od początku wiedział, że przekazywana informacja nie jest prawdziwa.
Policja podkreśla, aby w obecnej sytuacji nie działać pod wpływem emocji i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.