6 osób zatrzymanych po wpisach w sieci. CBZC reaguje po wydarzeniach w Krakowie

9 listopada 2026 14:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości monitorują internet po ostatnich wydarzeniach w Krakowie. Tylko w ciągu jednej doby funkcjonariusze ustalili 6 osób, które miały publikować nieprawdziwe i niepokojące treści. Najmłodsza z nich ma 15 lat.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

policjantka
Zdjęcie poglądowe. Fot. FotoDax / Shutterstock.

Służby zwracają szczególną uwagę na wiadomości sugerujące zagrożenie dla czyjegoś życia lub zdrowia. Policjanci próbują dotrzeć do autorów takich wpisów i sprawdzają każdą sytuację.

Zobacz również:

CBZC ustaliło 6 osób w ciągu jednej doby

Działania prowadzono na terenie kilku województw.

Policjanci ustalili 6 osób w wieku od 15 do 36 lat, które miały być autorami niepokojących treści publikowanych w internecie.

Zatrzymano 5 obywateli Polski oraz obywatela Ukrainy.

Jak przekazało CBZC, wszystkie te osoby przyznały się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.

W niektórych przypadkach powód był wyjątkowo prozaiczny. Jeden z autorów miał opublikować taki wpis dla żartu.

Zobacz również:

Policja monitoruje internet po wydarzeniach w Krakowie

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że po głośnych wydarzeniach w sieci zaczynają pojawiać się fałszywe informacje.

Niektóre wpisy sugerują kolejne zagrożenia albo informują o zdarzeniach, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Według policji część autorów próbuje w ten sposób zdobyć popularność i zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Problem nie kończy się jednak na samym opublikowaniu wiadomości.

Fałszywe informacje są często udostępniane przez kolejnych użytkowników bez sprawdzania ich źródła. W krótkim czasie mogą dotrzeć do tysięcy osób i wywołać niepotrzebny strach.

Służby reagują na informacje o zagrożeniu

CBZC podkreśla, że szczególną uwagę funkcjonariuszy zwracają treści, z których może wynikać zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Takich informacji policja nie może potraktować jako zwykłego internetowego żartu.

Jednym z zadań funkcjonariuszy jest ustalenie autora wpisu, dotarcie do niego i sprawdzenie, czy zagrożenie jest rzeczywiste.

Dlatego nawet wymyślona wiadomość może uruchomić działania służb.

Reakcja służb jest natychmiastowa na każdą taką sytuację – podkreśla CBZC.

„Anonimowość w sieci jest tylko pozorna”

Policja ostrzega również osoby przekonane, że anonimowe konto pozwala uniknąć odpowiedzialności.

Funkcjonariusze dysponują narzędziami pozwalającymi ustalać autorów publikowanych treści. Dotyczy to również kont, które nie są prowadzone pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

CBZC przypomina, że anonimowość w internecie jest tylko pozorna, a autor nieprawdziwego wpisu sugerującego realne zagrożenie musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Szczególne znaczenie ma to teraz, gdy po wydarzeniach w Krakowie informacje dotyczące bezpieczeństwa są śledzone przez tysiące osób.

Policja apeluje: sprawdzaj źródło przed udostępnieniem

Służby apelują również do użytkowników, którzy sami nie tworzą fałszywych wiadomości, ale przekazują je dalej.

Informacje dotyczące zagrożeń należy sprawdzać przede wszystkim na oficjalnych stronach policji, służb oraz instytucji państwowych.

Nie należy udostępniać wiadomości wyłącznie dlatego, że pojawiły się na popularnym profilu, grupie lub w komentarzach.

Fałszywy wpis może w kilka minut zostać powielony setki razy, nawet jeśli jego autor od początku wiedział, że przekazywana informacja nie jest prawdziwa.

Policja podkreśla, aby w obecnej sytuacji nie działać pod wpływem emocji i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna