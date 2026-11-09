Ceny paliw od 10 listopada. Czy LPG może przebić 4 zł?
Kierowcy tankujący benzynę i olej napędowy mogą w najbliższych dniach zobaczyć niższe ceny. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z LPG. Analitycy przewidują, że autogaz na wielu stacjach przekroczy 4 zł za litr, a w najbardziej pesymistycznym wariancie może kosztować ponad 4,30 zł.
Początek listopada przyniósł wyraźne zmiany na stacjach paliw. Benzyna i diesel tanieją, natomiast LPG porusza się w przeciwnym kierunku.
Na ceny benzyny i oleju napędowego wpływa obecnie również rządowy program CPN, który ustala maksymalne ceny detaliczne. Autogaz nie został objęty tym mechanizmem.
Benzyna 95 i diesel mogą być tańsze
Do 9 listopada maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,12 zł za litr. W przypadku benzyny 98 limit to 6,80 zł, a oleju napędowego – 7,83 zł za litr.
Nie oznacza to jednak, że każda stacja musi sprzedawać paliwo dokładnie po takiej cenie. To maksymalny poziom, którego sprzedawcy nie mogą przekroczyć.
Na części stacji benzyna 95 jest już dostępna poniżej 6 zł.
Prognozy na tydzień od 9 do 15 listopada wskazują, że spadki mogą być kontynuowane.
Według e-petrol.pl ceny mają kształtować się w następujących przedziałach:
- benzyna 95 – 5,99-6,15 zł/l,
- benzyna 98 – 6,69-6,82 zł/l,
- diesel – 7,71-7,85 zł/l,
- LPG – 4,19-4,31 zł/l.
Nieco ostrożniejszą prognozę przedstawia Reflex.
Analitycy tej firmy przewidują średnio:
- benzyna 95 – 6,09 zł/l,
- benzyna 98 – 6,65 zł/l,
- diesel – 7,78 zł/l,
- LPG – 4,09 zł/l.
Są to prognozy, a nie gwarantowane ceny na wszystkich stacjach. Ostateczne stawki zależą między innymi od lokalizacji, sieci oraz sytuacji na rynku hurtowym.
LPG idzie w przeciwnym kierunku
Największą zmianę odczują kierowcy samochodów z instalacją gazową.
Jeszcze kilka tygodni temu autogaz był zdecydowanie tańszy. Teraz jego cena rośnie w bardzo szybkim tempie.
Według danych Reflex średnia cena LPG 5 listopada wynosiła już 4,03 zł za litr. W ciągu zaledwie tygodnia wzrosła o 32 grosze.
To rekordowy poziom.
Analitycy spodziewają się dalszych podwyżek. E-petrol.pl prognozuje ceny nawet w przedziale 4,19-4,31 zł za litr.
Oznaczałoby to, że na wielu stacjach psychologiczna granica 4 zł zostanie przekroczona na dobre.
Jeszcze rok wcześniej litr LPG kosztował około 2,60-2,70 zł. Różnica dla osób dużo jeżdżących jest więc bardzo wyraźna.
Dlaczego LPG tak szybko drożeje?
Autogaz nie jest objęty rządowym limitem maksymalnej ceny.
Program CPN obejmuje benzyny i olej napędowy, ale nie LPG.
To oznacza, że ceny gazu znacznie szybciej reagują na sytuację na rynku hurtowym.
W ostatnich tygodniach mocno wzrosły koszty zakupu LPG. Zmiana zaczęła być widoczna również na stacjach.
Analitycy wskazują, że w kolejnych dniach ceny mogą jeszcze rosnąć, choć później tempo podwyżek powinno wyhamować.
Dla kierowców oznacza to coraz mniejszą różnicę pomiędzy kosztem jazdy na gazie i benzynie.
LPG pozostaje tańsze, ale oszczędność nie jest już tak duża jak jeszcze kilka miesięcy temu.
Paliwo premium czasem kosztuje tyle co zwykłe
Na rynku pojawiło się również nietypowe zjawisko.
Na niektórych stacjach różnica pomiędzy paliwem standardowym a wersją premium zmniejszyła się do kilku groszy. Zdarzają się również przypadki identycznych cen.
Przykładowo paliwo premium może kosztować tyle samo co zwykły diesel albo benzyna 95.
Wynika to między innymi z działania maksymalnych cen oraz polityki poszczególnych sieci.
Nie jest to jednak ogólnopolska zasada. Przed tankowaniem warto porównać ceny bezpośrednio na pylonie danej stacji.
Program CPN działa do końca 2026 roku
Rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Obejmuje między innymi obniżony VAT na paliwa oraz mechanizm maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego.
Obecne limity obowiązujące od 7 do 9 listopada wynoszą:
- Pb95 – 6,12 zł/l,
- Pb98 – 6,80 zł/l,
- diesel – 7,83 zł/l.
Kolejne maksymalne stawki są ustalane na podstawie sytuacji na rynku.
Dlatego rzeczywista cena benzyny i diesla w kolejnych dniach może różnić się od prognoz analityków.
Najważniejszy trend pozostaje jednak niezmieniony – benzyna i diesel tanieją, podczas gdy LPG nadal drożeje.
Koniec CPN może zmienić ceny w 2027 roku
Obecne przepisy przewidują zakończenie programu wraz z końcem roku.
Ma to znaczenie nie tylko dla kierowców.
Narodowy Bank Polski w listopadowej projekcji założył, że CPN nie będzie obowiązywał w 2027 roku.
Według przedstawicieli NBP utrzymanie programu mogłoby obniżyć przyszłoroczną inflację o około 0,9 pkt proc.
Centralna projekcja banku zakłada obecnie inflację na poziomie 4,2 proc. w 2027 roku.
Jeżeli program rzeczywiście zakończy się 31 grudnia, ceny na stacjach od początku przyszłego roku ponownie będą znacznie mocniej zależały od sytuacji rynkowej, podatków oraz cen ropy.
Co to oznacza dla kierowców?
W najbliższych dniach sytuacja będzie mocno zależała od rodzaju tankowanego paliwa.
Kierowcy benzynowi mogą zobaczyć ceny w okolicach 6 zł za litr, a diesel może zejść w okolice 7,80 zł.
Największej zmiany należy spodziewać się przy LPG.
Przy prognozie sięgającej 4,31 zł za litr pełne tankowanie 40-litrowego zbiornika mogłoby kosztować około 172 zł.
Jeszcze przy cenie 3,50 zł za litr takie samo tankowanie kosztowałoby 140 zł. Różnica wynosi więc ponad 30 zł na jednym zbiorniku.
Kierowcy korzystający z LPG powinni szczególnie porównywać ceny między stacjami. W przypadku autogazu różnice lokalne mogą być znacznie większe niż przy benzynie objętej rządowym limitem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.