Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla seniorów. Porównujemy zasady w Warszawie i innych dużych miastach
We Wrocławiu i Lublinie wystarczą ukończone 65 lat, w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu trzeba mieć 70 lat. Bezpłatne przejazdy dla seniorów zależą od lokalnych zasad, dlatego ta sama osoba może jednego dnia podróżować bez biletu w jednym mieście, a w drugim potrzebować biletu. Różnice dotyczą również pociągów. Wrocławskie uprawnienie obejmuje określone przejazdy Kolejami Dolnośląskimi i POLREGIO, natomiast bezpłatna jazda gdańskim tramwajem nie oznacza automatycznie darmowej podróży SKM. Porównujemy dziewięć systemów komunikacji i wyjaśniamy, jakie dokumenty trzeba mieć podczas kontroli.
Podstawowe rozróżnienie dotyczy wieku i statusu emeryta. Prawo do bezpłatnego przejazdu po osiągnięciu określonego wieku nie jest tym samym co zniżka dla osoby pobierającej emeryturę. W pierwszym przypadku trzeba potwierdzić przede wszystkim datę urodzenia i tożsamość. W drugim znaczenie ma dokument potwierdzający prawo do świadczenia oraz warunki konkretnej taryfy. Przykładowo w Krakowie osoby, które ukończyły 70 lat, jeżdżą bezpłatnie, natomiast emeryci przed tym wiekiem są wymienieni wśród uprawnionych do przejazdów ulgowych. Samo przejście na emeryturę nie daje więc jednakowego uprawnienia we wszystkich miastach.
Od ilu lat można jeździć bezpłatnie? Porównanie dziewięciu miast
Poniższe zestawienie przedstawia zasady sprawdzone na oficjalnych stronach miast, organizatorów transportu i przewoźników 9 listopada 2026 roku. Porównujemy uprawnienia przysługujące z tytułu wieku. Osobne zwolnienia, na przykład związane z niepełnosprawnością, mogą pozwalać na bezpłatne podróżowanie wcześniej. Nazwa organizatora w ostatniej kolumnie jest istotna: wskazuje system, którego dotyczy uprawnienie. Autobus innego przewoźnika albo pociąg jadący przez to samo miasto może podlegać odrębnym zasadom. Szczegóły wybranych porozumień kolejowych wyjaśniamy pod tabelą.
|Miasto lub system
|Próg wieku
|Dokument potwierdzający uprawnienie
|Zakres bezpłatnych przejazdów
|Warszawa — WTP
|Ukończone 70 lat
|Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia; alternatywnie WKM z wgranym uprawnieniem.
|Autobusy, tramwaje, metro i SKM w strefach 1 i 2. KM i WKD na odcinkach objętych ofertą Wspólny Bilet.
|Kraków — KMK
|Ukończone 70 lat
|Dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić wiek i tożsamość.
|Tramwaje i autobusy Komunikacji Miejskiej w Krakowie, również linie aglomeracyjne w systemie KMK.
|Łódź — lokalny transport zbiorowy
|Ukończone 70 lat
|Dokument potwierdzający tożsamość i wiek.
|Autobusy i tramwaje lokalnego transportu zbiorowego. Uprawnienia honoruje również ŁKA na obszarze określonym porozumieniem.
|Wrocław
|Ukończone 65 lat
|Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.
|Autobusy i tramwaje objęte miejską taryfą. Także KD i POLREGIO w obszarze ograniczonym stacjami z nazwą „Wrocław” oraz przystankiem Iwiny.
|Poznań — ZTM
|Ukończone 70 lat
|Dokument tożsamości potwierdzający wiek; możliwa także karta PEKA lub Aplikacja PEKA z zapisanym uprawnieniem.
|Komunikacja organizowana przez ZTM w strefach A, B, C i D. Linie turystyczne mają odrębną taryfę.
|Gdańsk — ZTM
|Ukończone 70 lat
|Dokument stwierdzający tożsamość i wiek. Uprawnieni posiadacze Karty Mieszkańca mogą zapisać odpowiedni pakiet na karcie lub w aplikacji.
|Autobusy i tramwaje ZTM Gdańsk. Samo uprawnienie 70+ nie zapewnia bezpłatnej podróży SKM ani PKM/POLREGIO.
|Szczecin — ZDiTM
|Ukończone 70 lat
|Dokument stwierdzający tożsamość oraz wiek pasażera.
|Komunikacja autobusowa i tramwajowa organizowana przez ZDiTM Szczecin.
|Lublin — ZDiTM
|Ukończone 65 lat
|Dokument stwierdzający wiek i tożsamość.
|Autobusy i trolejbusy komunikacji organizowanej przez ZDiTM Lublin.
|Katowice i sieć ZTM GZM
|Ukończone 70 lat
|Dokument tożsamości zawierający zdjęcie i datę urodzenia; uprawnienie można też zakodować w systemie Transport GZM.
|Autobusy, tramwaje i trolejbusy komunikacji miejskiej Transport GZM. Koleje Śląskie mają odrębną taryfę.
Warszawa: bezpłatnie od 70. urodzin, karta miejska jest opcją
W Warszawie osoba, która ukończyła 70 lat, może korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia. Nie trzeba w tym celu wykazywać pobierania emerytury. Miejski serwis Warszawa 19115 wskazuje również możliwość wgrania uprawnienia na Warszawską Kartę Miejską. Takie uprawnienie jest zapisywane do 31 grudnia 2050 roku i w tym okresie nie wymaga odnawiania. WKM jest wygodna zwłaszcza przy korzystaniu z metra, ponieważ otwiera bramki. Osoba bez karty może skorzystać z windy albo pobrać w Punkcie Obsługi Pasażerów specjalną wejściówkę. Samo wejście na peron nie zastępuje dokumentu potwierdzającego prawo do przejazdu.
Zakres warszawskiego uprawnienia obejmuje także SKM, która należy do systemu Warszawskiego Transportu Publicznego. Inaczej trzeba czytać informację o Kolejach Mazowieckich i WKD: tutaj znaczenie mają odcinki objęte ofertą Wspólny Bilet. Ukończenie 70 lat nie oznacza bezpłatnych przejazdów wszystkimi pociągami KM na całym Mazowszu ani całą trasą WKD. Przy podróży wykraczającej poza obszar porozumienia trzeba sprawdzić zasady zakupu biletu na pozostałą część przejazdu. To szczególnie ważne przy wyjazdach podmiejskich, podczas których jeden pociąg może pokonywać zarówno odcinek objęty wspólną ofertą, jak i dalszą trasę.
Masz 65–69 lat? Bezpłatny przejazd i Bilet Seniora to różne uprawnienia
Wrocław i Lublin mają w tym porównaniu niższy próg: 65 lat. W Warszawie osoba w wieku 65–69 lat może natomiast kupić roczny Bilet Seniora za 50 zł, ważny na liniach dziennych i nocnych w strefach 1 i 2 oraz objęty ofertą Wspólny Bilet. Jest to płatny bilet imienny, wymagający aktywacji i dokumentu potwierdzającego wiek. Nie należy mylić go z uprawnieniem do jazdy bez biletu po 70. urodzinach. Przykładowo 68-letni pasażer może jechać wrocławskim tramwajem bezpłatnie na podstawie dokumentu, ale w Warszawie sam jego wiek nie wystarczy do bezpłatnej podróży tramwajem.
Także Poznań oferuje płatny Bilet Seniora osobom po ukończeniu 65 lat. Aktualny cennik przewiduje 30 zł za 90 dni lub 90 zł za 365 dni w strefie A, a na strefy A+B+C+D odpowiednio 50 zł i 150 zł. Od 6 maja 2026 roku uproszczono formalności: do zapisania uprawnienia w systemie PEKA wystarczy okazanie w Punkcie Obsługi Klienta dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek. ZTM opisał tę zmianę jako odejście od dotychczasowego corocznego potwierdzania uprawnienia przez wykazywanie rozliczania podatku na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniem. Bezpłatne przejazdy z tytułu wieku zaczynają się w poznańskim ZTM dopiero po ukończeniu 70 lat.
Kolej: Wrocław i Łódź mają konkretne granice honorowania uprawnień
We Wrocławiu pasażerowie, którzy ukończyli 65 lat, mogą korzystać bezpłatnie także z pociągów Kolei Dolnośląskich i POLREGIO w obszarze wskazanym przez miasto. Obejmuje on stacje i przystanki z nazwą „Wrocław” oraz przystanek Iwiny. Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość i wiek. Nie jest to zwolnienie z opłat za przejazdy tymi przewoźnikami po całym województwie. Jeżeli podróż prowadzi dalej, trzeba ustalić, na jakim odcinku kończy się honorowanie uprawnienia. Przed wejściem do pociągu warto sprawdzić zarówno nazwę przewoźnika, jak i stację docelową, ponieważ samo odjeżdżanie z Wrocławia nie przesądza o bezpłatności całej podróży.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna również honoruje miejskie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, ale w określonym obszarze. Przewoźnik wskazuje pociągi kategorii ŁKA i ŁKA Sprinter oraz granice wyznaczone przez stacje i przystanki: Łódź Lublinek, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Arturówek i Łódź Andrzejów. Podróżny musi posiadać dokument potwierdzający uprawnienie. Dzięki temu osoba po 70. urodzinach może korzystać z integracji komunikacji miejskiej i kolei na objętym nią odcinku. Nie należy jednak traktować tej zasady jako bezpłatnego biletu na wszystkie połączenia ŁKA w regionie ani na dowolny pociąg zatrzymujący się w Łodzi.
Gdańsk: bezpłatny tramwaj nie daje automatycznie darmowej SKM
W Gdańsku osoba, która ukończyła 70 lat, może podróżować autobusami i tramwajami ZTM na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość. Odrębne zasady dotyczą oferty łączącej komunikację miejską z SKM i PKM/POLREGIO. ZTM wyraźnie zastrzega, że bezpłatne przejazdy kolejowe w ramach tej oferty nie przysługują na podstawie pakietów bezpłatnych przejazdów zapisanych na Gdańskiej Karcie Mieszkańca. Oferta kolejowa jest związana z odpowiednim imiennym biletem okresowym oraz Kartą Mieszkańca lub aplikacją spełniającą wskazane warunki. Senior korzystający z bezpłatnego autobusu powinien więc osobno sprawdzić bilet i ewentualną ulgę na pociąg, którym zamierza jechać.
Co sprawdzić przed wyjazdem do innego miasta?
Najpierw ustal, z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać. Jeśli chodzi o zwolnienie z opłat po osiągnięciu określonego wieku, porównaj swoją datę urodzenia z progiem obowiązującym u organizatora transportu. Liczą się ukończone lata. Jeżeli dopiero za kilka miesięcy skończysz 70 lat, nie możesz korzystać z uprawnienia 70+ wyłącznie dlatego, że urodziny przypadają w tym samym roku kalendarzowym. Gdy nie osiągnąłeś wymaganego wieku, sprawdź osobno zniżkę dla emeryta albo ofertę płatnego biletu senioralnego. Pozwala to dobrać właściwy bilet bez zakładania, że zasady znane z własnego miasta obowiązują również podczas wizyty u rodziny.
Następnie przygotuj dokument wskazany w lokalnych zasadach. W porównanych systemach podstawą uprawnienia z tytułu wieku jest dokument potwierdzający tożsamość i datę urodzenia; część organizatorów wymienia wprost dokument ze zdjęciem. PEKA, Warszawska Karta Miejska czy karta z zapisanym pakietem mogą ułatwiać korzystanie z transportu, ale trzeba odróżniać samą kartę od zapisanego na niej uprawnienia. Jeśli chcesz podróżować z kartą zamiast dokumentu będącego podstawą zwolnienia, wcześniej sprawdź, czy właściwe uprawnienie zostało prawidłowo zapisane i czy ta forma potwierdzenia jest akceptowana w wybranym środku transportu.
Na koniec sprawdź całą trasę, zwłaszcza gdy wymaga przesiadki z autobusu do pociągu albo prowadzi poza miasto. Wyszukiwarka połączeń może pokazać wygodny przejazd kilkoma środkami transportu, ale nie oznacza to automatycznie identycznych zasad odpłatności na każdym etapie. W razie wątpliwości najlepiej podać w punkcie informacji swój wiek, przewoźnika oraz stację lub przystanek początkowy i końcowy. Takie pytanie pozwala ustalić konkretny zakres zwolnienia. Jest znacznie bardziej użyteczne niż ogólne pytanie, czy „seniorzy jeżdżą za darmo”, bo odpowiedź zależy zarówno od wieku, jak i od wybranej sieci oraz odcinka podróży.
Źródła: Warszawa 19115 — przejazdy bezpłatne, Warszawa 19115 — Bilet Seniora, CAM Warszawa — zakres uprawnień senioralnych, MPK Kraków — uprawnienia pasażerów KMK, Łódź.pl — zasady dla seniorów, ŁKA — honorowanie uprawnień miejskich, Wrocław — ulgi i przejazdy bezpłatne, Wrocław — uprawnienia w pociągach, ZTM Poznań — ulgi, ZTM Poznań — cennik, ZTM Poznań — zmiana formalności, ZTM Gdańsk — przejazdy bezpłatne, ZTM Gdańsk — zasady oferty kolejowej, ZDiTM Szczecin, ZDiTM Lublin, ZTM GZM — taryfa przewozu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.