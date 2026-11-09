PILNE: Nie żyje sprawca tragicznych wydarzeń w Krakowie
Sprawca sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie nie żyje. 24-letni mężczyzna z Ostrowca Świętokrzyskiego zmarł w poniedziałek 9 listopada nad ranem w krakowskim szpitalu. Informację przekazała małopolska policja. Mężczyzna zabił w Krakowie 6 osób, a według śledczych wcześniej także rodziców i siostrę. Łącznie liczba ofiar mężczyzny to 9 osób i 16 osób rannych.
Komunikat policji: zmarł nad ranem w szpitalu
Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu – napisała w poniedziałek rano Małopolska Policja w mediach społecznościowych. Śmierć zamachowca potwierdziła też rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z nieoficjalnych informacji wynika także, że do śmierci mężczyzny doszło po 4 rano.
Mężczyzna został postrzelony w sobotę po południu podczas wymiany ognia z policjantami i zatrzymany na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Trafił do szpitala, gdzie w nocy z soboty na niedzielę przeszedł kilka operacji. Lekarze od początku określali jego stan jako krytyczny. Ze względu na stan zdrowia nie został formalnie zatrzymany ani przesłuchany.
Postępowanie wobec sprawcy zostanie umorzone
Śmierć zamachowca oznacza, że nie stanie on przed sądem. Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, gdy oskarżony zmarł. Dotyczy to także podejrzanego. Nie oznacza to jednak końca śledztwa.
Prokuratura Krajowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal mają do wyjaśnienia kluczowe pytania: jaki był motyw, czy ktoś wiedział o planach 24-latka albo mu pomagał, czy broń była przechowywana zgodnie z prawem i czy wszystkie procedury dotyczące pozwolenia na broń były zachowane. Do momentu publikacji prokuratura nie przekazała, jak śmierć sprawcy wpłynie na dalsze czynności.
9 ofiar śmiertelnych w 2 miastach
Zamach zaczął się w sobotę 7 listopada ok. godz. 15:00. Mężczyzna wjechał czarnym subaru od strony ul. Sławkowskiej na płytę Rynku Głównego i strzelał do przechodniów z długiej broni. Potem uciekał pieszo, m.in. ul. Grodzką, i do końca strzelał do policjantów. Ostrzelał też tramwaj linii 1 na placu Wszystkich Świętych.
Na Rynku i w jego okolicy zginęło 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Według wojewody małopolskiego wśród ofiar są 3 Polki, mężczyzna w wieku ok. 50 lat, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i 51-letnia obywatelka Austrii. Według niedzielnych danych w szpitalach przebywało 16 rannych, w tym 2 policjantów. Obaj funkcjonariusze zostali wybudzeni ze śpiączki, ale ich stan jest ciężki.
W sobotę wieczorem w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim kontrterroryści znaleźli ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Śledczy uznali za wysoce prawdopodobne, że zabił ich ten sam mężczyzna, jeszcze przed wyjazdem do Krakowa. Łącznie zginęło więc 9 osób.
Co wiadomo o sprawcy?
- Miał 24 lata i mieszkał z rodziną w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Nie był wcześniej karany ani notowany przez policję.
- Miał pozwolenie na broń do celów sportowych. W Krakowie i Ostrowcu zabezpieczono łącznie 11 sztuk broni, czyli tyle, ile było zarejestrowane na niego i jego ojca.
- Według MON nigdy nie był żołnierzem i nie miał nic wspólnego z wojskiem.
- Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński mówił, że działał sam i miał bardzo radykalne poglądy, a wszystko wskazuje na fascynację ideologiami skrajnie prawicowymi, co ma jeszcze zostać zweryfikowane.
- Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że śledczy mają dowody, które rzucają głębsze światło na sprawę. Szczegółów nie ujawnił.
Motyw zamachu wciąż nie jest znany. Teraz śledczy będą musieli go ustalić bez możliwości przesłuchania sprawcy, m.in. na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, urządzeń elektronicznych i zeznań świadków.
Żałoba w Krakowie do Święta Niepodległości
W poniedziałek trwa drugi dzień żałoby narodowej, ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada. Na Rynku Głównym, który po zakończeniu czynności policji został ponownie otwarty, mieszkańcy zostawiają znicze i kwiaty. Wciąż widać tam ślady po kulach.
Warszawa przed 11 listopada
W Warszawie po zamachu wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stanęły betonowe zapory, a Straż Miejska i służby dyżurne mają zachować szczególną czujność. W środę w stolicy odbędą się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia w całej Warszawie ma obowiązywać zakaz noszenia i przemieszczania broni.
Co warto wiedzieć
- Sprawca zamachu nie żyje. Postępowanie wobec niego zostanie umorzone, ale śledztwo w sprawie okoliczności zamachu trwa.
- Policja nadal prosi świadków i osoby z nagraniami o kontakt z najbliższą jednostką policji, także w Warszawie.
- Miasto Kraków uruchomiło całodobową infolinię w związku z zamachem: 12 421 92 82.
- Nie udostępniaj w sieci danych, zdjęć ani nagrań dotyczących ofiar i rodziny sprawcy.
- Jeśli te wydarzenia mocno na ciebie wpłynęły, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego pod numerem 800 70 2222.
Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu.
— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.