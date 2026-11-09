W Europie spadnie nawet 40 cm śniegu. Do Polski również wrócą opady
W Polsce najbliższe dni mają przynieść przede wszystkim powrót deszczu, a zimowe opady głównie w górach i ich sąsiedztwie. Jeżeli wyjeżdżasz to przed wyjazdem trzeba sprawdzić prognozę dla konkretnej trasy. Szczególną uwagę powinny zwrócić na nią osoby planujące podróż przez alpejskie regiony Francji, Szwajcarii, Włoch i Austrii.
Śnieg w Alpach. W prognozie wskazano okres od 12 do 17 listopada
W analizie z 7 listopada DobraPogoda24 opisuje scenariusz, w którym niż rozwijający się nad zachodnim basenem Morza Śródziemnego przyniesie opady w rejon głównej grani Alp. Wskazane obszary obejmują pogranicze Francji i Włoch, południową oraz wschodnią Szwajcarię, północne Włochy, a także część południowo-zachodniej i środkowo-zachodniej Austrii. Najważniejszy przedział to czwartek 12 listopada – wtorek 17 listopada. To prognoza regionalnego epizodu rozłożonego na kilka fal opadów. Warunki mogą więc zmieniać się zarówno podczas kolejnych dni, jak i przy przejeździe pomiędzy dolinami a wyżej położonymi odcinkami dróg.
40 cm śniegu trzeba odnieść do miejsca i czasu
Wartość podawana dla całego epizodu nie oznacza, że taka sama warstwa pojawi się jednocześnie w każdej alpejskiej miejscowości. Przy ocenie prognozy ważne jest, czy mapa przedstawia opady z jednej doby, sumę z kilku dni, czy przewidywaną pokrywę w określonym terminie. Równie istotna pozostaje wysokość terenu. Informacja o śniegu w górach nie pozwala automatycznie ocenić nawierzchni w położonym niżej mieście lub na każdym odcinku autostrady. Dla podróżnego praktyczne znaczenie ma dopiero zestawienie prognozowanych opadów z przebiegiem własnej trasy i godziną przejazdu.
Granica opadów śniegu będzie się zmieniać
W chłodniejszej fazie scenariusza opisanego przez DobraPogoda24 śnieg miałby miejscami pojawiać się już na wysokości około 1200–1300 m n.p.m. Nie jest to jednak stała granica dla całych Alp i wszystkich dni. Lokalny biuletyn Chamonix-Meteo z 8 listopada przewiduje na początek tygodnia znacznie wyższe położenie granicy deszczu i śniegu: około 2400 m w poniedziałek i około 2600 m we wtorek. Dla czwartku i piątku autorzy tego biuletynu zaznaczają niepewność prognozy. To pokazuje, dlaczego przy planowaniu wyjazdu trzeba uwzględnić lokalne warunki i kolejne aktualizacje, zamiast przypisywać jedną wysokość opadów śniegu całemu pasmu górskiemu.
Co czeka Polskę? Front z deszczem, w górach śnieg
IMGW w prognozie na okres 6–12 listopada zapowiada stopniowy wzrost zachmurzenia na początku tygodnia. W poniedziałek 9 listopada słaby deszcz może pojawić się na krańcach północno-zachodnich. We wtorek 10 listopada ma wkroczyć front z opadami deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna tego dnia jest prognozowana od około 2°C na północnym wschodzie do 7°C na zachodzie i 8°C nad morzem. W środę opady deszczu mają utrzymywać się głównie na północy i północnym wschodzie, a w czwartek przelotnie występować na zachodzie. Na najbliższe dni jest to zatem obraz przede wszystkim jesiennej pogody, z zimowymi warunkami zależnymi od regionu i wysokości.
Problemy na drogach mogą wynikać z połączenia śniegu i wiatru
Przy intensywnym śniegu i silniejszych porywach wiatru możliwe są pogorszenie widzialności, nawiewanie śniegu i utrudnienia na podjazdach. To warunki, w których podróż może wyraźnie się wydłużyć, a część dróg może wymagać czasowego ograniczenia ruchu lub odśnieżania. O przejezdności konkretnego odcinka decyduje jednak bieżąca sytuacja. Zapowiedź opadów na kilka dni naprzód nie jest komunikatem o zamknięciu drogi. Osoby jadące w Alpy powinny więc potraktować prognozę jako wskazówkę do przygotowania podróży, a informacje o utrudnieniach sprawdzać bezpośrednio u zarządcy drogi.
Wyjazd w Alpy wymaga sprawdzenia całej trasy
Przed podróżą warto sprawdzić nie tylko pogodę w miejscu noclegu, lecz także warunki na dojazdach i odcinkach położonych najwyżej. Należy porównać prognozę dla dnia wyjazdu z przewidywaną godziną dotarcia w góry oraz terminem powrotu. W Austrii ASFINAG udostępnia informacje o sytuacji na autostradach i drogach ekspresowych, planer tras oraz aplikację z danymi drogowymi. W pozostałych krajach trzeba korzystać z odpowiednich lokalnych serwisów. Jeśli pojawi się ograniczenie lub zamknięcie, wybór objazdu powinien wynikać z oficjalnej organizacji ruchu. Krótsza droga proponowana przez nawigację może prowadzić przez teren wymagający dodatkowego sprawdzenia.
Istotne jest też wyposażenie samochodu. Austriacki portal rządowy przypomina, że w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia samochody osobowe i pojazdy do 3,5 t mogą poruszać się w zimowych warunkach, takich jak śnieg, błoto pośniegowe lub lód, z oponami zimowymi na wszystkich kołach. Przepisy przewidują alternatywę z łańcuchami na co najmniej dwóch kołach napędzanych, ale ich użycie jest związane z odpowiednim pokryciem jezdni śniegiem lub lodem. Przy planowaniu przejazdu trzeba sprawdzić wymagania każdego kraju na trasie oraz lokalne oznakowanie. Warto również wcześniej upewnić się, czy posiadane łańcuchy pasują do kół i czy potrafimy je zamontować.
Praktyczne przygotowanie obejmuje zapas czasu, naładowany telefon, odpowiednią odzież i rzeczy potrzebne na wypadek dłuższego postoju. Jeżeli prognozy i komunikaty drogowe wskazują na trudne warunki w czasie planowanego przejazdu, rozsądne może być przesunięcie godziny wyjazdu lub zmiana planu podróży. Osoby jadące komunikacją zbiorową powinny sprawdzić informacje przewoźnika oraz możliwość zmiany rezerwacji. Ostateczne decyzje najlepiej podejmować na podstawie aktualizacji możliwie blisko terminu podróży. Szczegółowe sumy opadów na kolejne dni warto sprawdzać ponownie, ponieważ mogą się zmieniać wraz z aktualizacją prognozy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.