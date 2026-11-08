Ranni policjanci, którzy zatrzymali zamachowca z Krakowa, obaj wybudzeni ze śpiączki. Sprawca w stanie krytycznym
Obaj policjanci postrzeleni podczas zatrzymania sprawcy sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zostali wybudzeni ze śpiączki. Ich stan nadal jest ciężki. 24-letni zamachowiec, który ich ranił, jest w stanie krytycznym. Potwierdził to wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Wojewoda potwierdza: obaj policjanci wybudzeni
W niedzielę 8 listopada wojewoda małopolski potwierdził doniesienia mediów, że obaj ranni funkcjonariusze zostali wybudzeni ze śpiączki. Potwierdzam informacje, które pojawiły się już medialnie – powiedział Krzysztof Jan Klęczar.
Policjanci nadal są pod opieką lekarzy, a ich stan jest ciężki. Osoby z zewnątrz nie mogą ich jeszcze odwiedzać i nie można z nimi przeprowadzać czynności śledczych.
Według Wirtualnej Polski chodzi o st. post. Jakuba Kulika i st. post. Artura Morańskiego. Jeden z nich został trafiony 3 kulami. To oni jako pierwsi ruszyli do interwencji i zostali najciężej ranni. Komendant Główny Policji mówił w sobotę, że obaj to młodzi ludzie, którzy mają rodziny.
Lekarz: bez pomocy kolegi policjant by nie przeżył
Dr Michał Pędziwiatr, odnosząc się do działań swojego kolegi, lekarza Mateusza Wierdaka, powiedział: Gdyby nie to, ten policjant pewnie by nie przeżył.
Prezydent Karol Nawrocki zamierza odznaczyć obu policjantów. Potwierdził to szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dokumenty przygotowują Małopolski Urząd Wojewódzki i Komenda Wojewódzka Policji.
Zamachowiec w stanie krytycznym
24-letni sprawca z Ostrowca Świętokrzyskiego został postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania. Jest w stanie krytycznym. Ze względu na jego stan nie został jeszcze formalnie zatrzymany. Jak powiedział PAP prokurator Eryk Stasielak, jeśli mężczyzna przeżyje, prokuratura w poniedziałek zdecyduje o czynnościach z jego udziałem.
Śledztwo prowadzi krakowski wydział Prokuratury Krajowej razem z ABW. Obejmuje zarówno zamach w Krakowie, jak i zabójstwo rodziców i siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według śledczych nie ma wątpliwości, że oba czyny popełnił ten sam mężczyzna. Motyw nadal nie jest znany.
Stan rannych i ofiary
Wojewoda przekazał, że w 6 krakowskich szpitalach przebywa 16 rannych. 14 z nich jest w stanie stabilnym. Klęczar zdementował też pogłoski o kolejnej ofierze śmiertelnej. To nie jest prawda – powiedział. Bilans ofiar w Krakowie wciąż wynosi 6 osób.
Według wojewody wśród zabitych są 3 Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, mężczyzna w wieku ok. 50 lat, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i 51-letnia obywatelka Austrii. Sekcje zwłok zaczną się w poniedziałek i potrwają co najmniej 2 dni. Ranne zostały też 4 konie z dorożek. Dorożkarze zbierają pieniądze dla 4 kolegów, którzy odnieśli poważne obrażenia.
Rynek otwarty, żałoba trwa
Po zakończeniu czynności policji Rynek Główny został ponownie otwarty. W niedzielę i poniedziałek w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa, a w Krakowie potrwa do 11 listopada.
- Miasto uruchomiło całodobową infolinię w związku z zamachem: 12 421 92 82.
- Policja nadal prosi świadków i osoby z nagraniami o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji, także w Warszawie.
- Nie powielaj niesprawdzonych informacji o kolejnych ofiarach. Wojewoda zdementował już takie doniesienia.
- Jeśli wydarzenia z Krakowa mocno na ciebie wpłynęły, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego pod numerem 800 70 2222.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.