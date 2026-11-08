Znana marka od poniedziałku w Biedronce. Warto uzupełnić zapasy w szafie albo kupić na prezent
Puma pojawi się w poniedziałkowej ofercie Biedronki. Od 9 listopada 2026 roku sieć zapowiada skarpety damskie i męskie w trzypakach za 24,99 zł oraz bokserki męskie w dwupakach za 49,99 zł. Wśród skarpet do wyboru będą warianty krótkie i długie, w różnych kolorach, a zakres rozmiarów obejmuje 35–46. Oferta jest zaplanowana do 21 listopada. To propozycja dla osób uzupełniających codzienną garderobę, ale także szukających praktycznego dodatku do prezentu. Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar konkretnego opakowania i przeliczyć cenę na jedną parę lub sztukę.
Trzy pary skarpet Pumy za 24,99 zł. Krótkie lub długie
Podana w ofercie cena 24,99 zł dotyczy opakowania zawierającego trzy pary skarpet. W przeliczeniu daje to dokładnie 8,33 zł za parę. Biedronka zapowiada modele damskie i męskie, krótkie lub długie, a także różne kolory. Przy wyborze warto więc spojrzeć na cały zestaw, nie tylko na pierwszą parę widoczną w opakowaniu. Zakres 35–46 opisuje rozmiarówkę oferty; właściwy przedział dla wybranego kompletu trzeba odczytać z etykiety. To szczególnie ważne przy zakupie dla kogoś innego, ponieważ znajomość numeru buta ułatwi wybór odpowiedniego opakowania.
Bokserki męskie w dwupaku za 49,99 zł
Drugą propozycją marki są bokserki męskie za 49,99 zł za dwie sztuki. Na oficjalnej stronie Biedronki podano rozmiary M–XL. Po podzieleniu ceny opakowania przez dwa koszt jednej sztuki wynosi około 25 zł. Przy wyborze bielizny najlepiej kierować się oznaczeniem na dobrze dopasowanym, używanym już modelu oraz informacjami na nowym opakowaniu. Sama litera rozmiaru nie mówi wszystkiego o kroju i dopasowaniu, dlatego warto sprawdzić również tabelę wymiarów, jeśli została zamieszczona. W przypadku prezentu taka weryfikacja ma większe znaczenie niż samo rozpoznawalne logo.
|Produkt
|Zawartość opakowania
|Cena opakowania
|Cena w przeliczeniu
|Podane rozmiary
|Skarpety damskie lub męskie Puma
|3 pary
|24,99 zł
|8,33 zł za parę
|35–46
|Bokserki męskie Puma
|2 sztuki
|49,99 zł
|Około 25 zł za sztukę
|M–XL
Ile kosztuje większe uzupełnienie garderoby?
Przy cenach podanych w ofercie jeden trzypak skarpet i jeden dwupak bokserek kosztują łącznie 74,98 zł. Za dwa opakowania skarpet, czyli sześć par, trzeba zapłacić 49,98 zł. Jeśli do takiego zakupu dołożymy dwupak bokserek, rachunek za te produkty wyniesie 99,97 zł. To zwykłe zsumowanie cen, a nie dodatkowa promocja wymagająca zakupu kilku opakowań. Takie wyliczenie pomaga ustalić budżet przed wizytą w sklepie i zdecydować, czy potrzebny jest jeden zestaw, czy większy zapas. Przy porównywaniu podobnych ofert warto zestawiać cenę jednej pary skarpet lub jednej sztuki bielizny, ponieważ liczba produktów w opakowaniach może być różna.
Oferta od 9 do 21 listopada. Rozmiar i fason sprawdź w sklepie
Oba produkty znalazły się w dziale tekstyliów Biedronki z terminem od poniedziałku 9 listopada do soboty 21 listopada 2026 roku. To oferta prezentowana dla sklepów stacjonarnych sieci. Przed wybraniem kilku opakowań dobrze sprawdzić każde z nich osobno, zwłaszcza jeśli kupujemy różne rozmiary dla domowników. W przypadku skarpet znaczenie ma także długość: osoba nosząca na co dzień krótkie modele może nie potrzebować zestawu długich, a przy zakupie prezentowym łatwo ten szczegół przeoczyć. Dostępność wybranego wariantu najlepiej sprawdzić bezpośrednio w placówce, w której planujemy zakupy.
Na zapas albo na prezent. Co warto sprawdzić przed zakupem?
Skarpety mogą być praktycznym dodatkiem do prezentu, jeśli znamy rozmiar i upodobania osoby, którą chcemy obdarować. Warto wybrać długość oraz kolory podobne do tych, które już nosi, i obejrzeć skład materiałowy na opakowaniu. Przy zakupie dla siebie dobrze najpierw sprawdzić zawartość szuflady: czy rzeczywiście brakuje skarpet, jakiej długości i w jakich kolorach. Pozwala to uniknąć kolejnego zestawu, który pozostanie nieużywany. Bokserki wymagają jeszcze dokładniejszego dopasowania rozmiaru i kroju, dlatego na prezent najlepiej wybierać je wtedy, gdy znamy preferencje obdarowywanego. Cenę warto oceniać razem z tymi szczegółami, bo przydatność zakupionego kompletu zależy przede wszystkim od dopasowania do osoby, która będzie go nosić.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.