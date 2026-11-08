36 litrów wody dla czteroosobowej rodziny to dopiero początek. Rząd mówi jasno: przygotuj dom na pierwsze 72 godziny
Czteroosobowa rodzina powinna przygotować co najmniej 36 litrów wody na trzy dni. Taki wynik daje zalecenie z rządowego „Poradnika bezpieczeństwa”: minimum 3 litry na osobę na dobę. Do tego potrzebne są jedzenie, które można zjeść bez gotowania, leki, oświetlenie, źródło informacji i sposób kontaktowania się z bliskimi. Zapasy mają pomóc przetrwać pierwsze dni awarii lub innego kryzysu, gdy codzienne usługi przestaną działać. Najwięcej zależy jednak od dopasowania przygotowań do konkretnego domu. Inaczej będzie wyglądał plan rodziny z niemowlęciem, inaczej seniora mieszkającego samotnie, a jeszcze inaczej osoby korzystającej ze sprzętu medycznego.
Dlaczego państwo wskazuje właśnie pierwsze trzy dni?
Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca zgromadzenie zapasów na minimum trzy dni. Chodzi o możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb, kiedy zakupy, dojazd, płatności lub dostawy mediów są utrudnione. Wichura może uszkodzić linię energetyczną, powódź odciąć drogę, a awaria wodociągu pozbawić mieszkańców wody. Te same przygotowania mogą przydać się w różnych sytuacjach. W oficjalnych wyjaśnieniach rząd podkreśla edukacyjny charakter publikacji i dobrowolność korzystania z niej. Zalecenie przygotowania zapasów nie jest nakazem kupienia określonego zestawu sprzętu.
W praktyce 72 godziny należy traktować jako punkt wyjścia do planowania. Nie jest to gwarancja, że dokładnie po trzech dobach wróci prąd albo zostanie przywrócony dojazd do każdej miejscowości. Znaczenie mają rodzaj awarii, pogoda, położenie domu i potrzeby jego mieszkańców. Przygotowanie oznacza też ustalenie, kiedy potrzebna będzie pomoc z zewnątrz. Jeżeli ktoś nie może sam zejść po schodach, wymaga ciągłej opieki lub korzysta z urządzenia zależnego od zasilania, ten problem trzeba rozwiązać wcześniej. Sama półka pełna konserw nie zastąpi wówczas kontaktu z opiekunem i uzgodnionego sposobu działania.
36 litrów wody to 24 butelki po 1,5 litra
Najprostsze obliczenie wygląda tak: liczba domowników pomnożona przez 3 litry, a następnie przez trzy dni. Dla czterech osób daje to 36 litrów, czyli 24 butelki o pojemności 1,5 litra. Jeżeli kupujemy je w zgrzewkach po sześć sztuk, potrzebne są cztery takie opakowania. Dwie zgrzewki zawierają wówczas 18 litrów, więc pokrywają dopiero połowę wskazanego minimum dla czteroosobowej rodziny. Warto policzyć rzeczywistą pojemność zapasu, zamiast oceniać go po liczbie opakowań w szafce. Zgrzewki z mniejszymi butelkami mogą wyglądać podobnie, choć zawierają wyraźnie mniej wody.
|Liczba osób
|Minimum wody na dobę
|Minimum wody na trzy dni
|1 osoba
|3 litry
|9 litrów
|2 osoby
|6 litrów
|18 litrów
|3 osoby
|9 litrów
|27 litrów
|4 osoby
|12 litrów
|36 litrów
|5 osób
|15 litrów
|45 litrów
|6 osób
|18 litrów
|54 litry
Liczba 36 litrów nie oznacza, że taka ilość wystarczy również na normalne kąpiele, zmywanie i spłukiwanie toalety przez trzy doby. W poradniku zalecenie znajduje się w części dotyczącej jedzenia i picia; potrzeby higieniczne wymagają osobnego przemyślenia. Dodatkowo trzeba uwzględnić wodę dla zwierząt oraz sposób przygotowywania posiłków. Jeśli plan awaryjny opiera się na produktach wymagających gotowania, pojawi się kolejne zużycie wody i potrzeba bezpiecznego źródła ciepła. Dlatego minimum z tabeli warto zestawić z rzeczywistymi potrzebami domowników, zamiast traktować je jako pełny bilans całego gospodarstwa.
Gdzie trzymać wodę i co zrobić, gdy pojawi się komunikat o skażeniu?
W mieszkaniu zapas można rozdzielić pomiędzy kilka miejsc, do których domownicy mają łatwy dostęp. Nie musi stać w jednym wysokim stosie ani zajmować całej kuchni. Wskazówki sanepidu dotyczące napojów i wody mówią o czystym, chłodnym i suchym miejscu, ochronie przed słońcem oraz oddaleniu od źródeł ciepła. Warunki wskazane na etykiecie producenta trzeba zachować również w domowym schowku. Warto ustawić butelki tak, aby łatwo odczytać terminy, a te z najkrótszą datą zużywać najpierw i zastępować nowymi. Zapas pozostaje wtedy częścią codziennych zakupów, a nie zapomnianym wyposażeniem na wyjątkową okazję.
Przy awarii wodociągu lub powodzi należy śledzić komunikaty dostawcy wody i inspekcji sanitarnej. Informacja o konieczności przegotowania wody nie oznacza tego samego co zakaz używania jej do celów spożywczych. Sanepid przypomina, że gotowanie nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń chemicznych. Nie można więc zakładać, że dowolna niepewna woda po zagotowaniu stanie się bezpieczna. W razie zakazu trzeba korzystać z pewnego źródła, zgodnie z komunikatem służb. Woda z zalanej studni również wymaga odpowiedniego postępowania i badań. To jeden z powodów, dla których gotowy zapas wody pitnej ma tak duże znaczenie.
Jedzenie na trzy dni powinno dać się zjeść bez działającej kuchni
Domowa spiżarnia awaryjna powinna zawierać produkty trwałe, które domownicy rzeczywiście jedzą i mogą spożyć zgodnie z informacją na opakowaniu bez gotowania. Przykładami są konserwy, suchary, pieczywo chrupkie, gotowe pasty, warzywa strączkowe w puszkach, suszone owoce czy bakalie, jeżeli odpowiadają diecie rodziny. Surowy ryż i makaron mogą być częścią zwykłych zapasów, ale podczas jednoczesnego braku prądu i wody ich przygotowanie będzie trudniejsze. Przy puszkach trzeba pamiętać o możliwości otwarcia opakowania, a więc o odpowiedniej zawleczce lub ręcznym otwieraczu. Prosty posiłek nie powinien zależeć od działania kilku urządzeń.
Pomaga rozpisanie konkretnych posiłków na trzy dni. Dla czterech osób oznacza to przygotowanie po 12 porcji śniadania, obiadu i kolacji, przy czym wielkość porcji trzeba dopasować do wieku i potrzeb. Taki plan szybciej ujawni braki niż przypadkowe kupowanie puszek. Trzeba też uwzględnić alergie, ograniczenia żywieniowe i jedzenie dla małych dzieci. Po otwarciu nawet trwały produkt może wymagać lodówki, dlatego praktyczne bywają opakowania, których zawartość zostanie od razu wykorzystana. Zapasu nie warto opierać wyłącznie na słodyczach i przekąskach. Powinien pozwolić ułożyć zwykłe posiłki, które rodzina zna i akceptuje.
Lodówka pełna jedzenia nie zastępuje zapasów poza chłodziarką
Duża ilość żywności w lodówce lub zamrażarce pomaga na co dzień, ale przy dłuższej przerwie w zasilaniu pojawia się problem utrzymania wymaganej temperatury. Poradnik zaleca ograniczenie otwierania obu urządzeń, aby dłużej zachowały chłód. Bezpieczeństwo jedzenia zależy jednak od rzeczywistych warunków przechowywania, a nie od tego, ile kosztowały zakupy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed spożywaniem produktów, które wskutek długiej awarii nie były przechowywane w wymaganych warunkach chłodniczych. Dlatego część rezerwy powinna być niezależna od lodówki. Żywności, która miała kontakt z wodą powodziową, również nie należy traktować jako bezpiecznego zapasu.
Apteczka musi odpowiadać potrzebom osób, które mieszkają w domu
Podstawą są leki przyjmowane stale oraz materiały potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. W oficjalnym wykazie znajdują się między innymi opatrunki, bandaże, gaza, środki antyseptyczne, rękawiczki jednorazowe, termometr, nożyczki i folia termiczna. Własną apteczkę trzeba jednak dopasować do domowników, ich wieku i zaleceń dotyczących leczenia. Warto przechowywać z nią aktualną listę przyjmowanych preparatów, dawek zaleconych przez lekarza i ważnych informacji medycznych. Gdy pomaga inna osoba, taki zapis ogranicza ryzyko pomyłki. Planowany zapas leków i sposób ich uzupełniania najlepiej ustalić wcześniej z lekarzem lub farmaceutą.
Przygotowanie leków oznacza również zadbanie o warunki przechowywania. NFZ zaleca zachowanie oryginalnych opakowań z ulotkami i datami ważności oraz stosowanie się do informacji producenta. Nie każdy preparat powinien trafić do lodówki, a leki wymagające chłodzenia potrzebują odrębnego planu na awarię zasilania. Nie należy improwizować z ich zamrażaniem ani zakładać, że dowolna torba zapewni właściwą temperaturę przez trzy dni. Osoba korzystająca z urządzenia medycznego powinna też wcześniej uzgodnić z opiekunem lub personelem medycznym, jak postąpić przy utracie zasilania. Ta potrzeba może być pilniejsza niż pozostałe zakupy awaryjne.
Latarka, radio i powerbank powinny być sprawdzone przed awarią
Telefon może pełnić funkcję latarki i radia internetowego, ale korzystanie ze wszystkich tych funkcji zużywa jego baterię. Podczas przerwy w zasilaniu trzeba też liczyć się z ograniczeniami sieci i łączności. Osobna latarka oraz radio na baterie lub korbkę zmniejszają zależność od jednego urządzenia. Warto wcześniej sprawdzić ich działanie, dopasować baterie i ustalić miejsce przechowywania. Przydatna jest również latarka czołowa, która pozostawia wolne ręce. W mieszkaniu, po którym trzeba poruszać się po ciemku, ważniejsze od liczby kupionych gadżetów jest to, czy każdy domownik potrafi szybko znaleźć sprawne światło.
Powerbank należy naładować i sprawdzić z telefonem, do którego ma służyć. Samo posiadanie urządzenia w szufladzie nie pomoże, jeśli brakuje pasującego przewodu lub akumulator od dawna nie był uzupełniany. W czasie awarii poradnik zaleca tryb oszczędzania energii. Numery do bliskich i istotne adresy warto mieć również na papierze, a potrzebne instrukcje w wersji dostępnej bez internetu. Służby przekazują informacje różnymi drogami, między innymi przez radio, Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania i bezpośrednie komunikaty. Dlatego dobrze znać lokalne, oficjalne źródła wiadomości i nie opierać decyzji wyłącznie na przypadkowym wpisie w mediach społecznościowych.
Ile gotówki przygotować? Poradnik nie ustala jednej kwoty
Na liście znajduje się gotówka w różnych nominałach, ale bez jednej sumy obowiązującej każde gospodarstwo. Wielkość rezerwy można oszacować na podstawie podstawowych wydatków, które mogą pojawić się w ciągu kilku dni: potrzebnych zakupów, dojazdu lub innych pilnych kosztów. Małe nominały bywają praktyczne, gdy trudno wydać resztę. Gotówka nie gwarantuje jednak, że sklep będzie otwarty i wyposażony w potrzebny towar, dlatego uzupełnia zapasy, a ich nie zastępuje. Rozsądny plan zakłada też, że dokumenty i pieniądze będą dostępne w razie konieczności szybkiego wyjścia, w miejscu znanym osobom, które powinny mieć do nich dostęp.
Przy braku ogrzewania najpierw ogranicz straty ciepła
Awaria prądu może wpłynąć również na ogrzewanie, zależnie od instalacji i sposobu zasilania urządzeń. Poradnik na czas blackoutu zaleca zgromadzenie domowników w jednym pokoju oraz oszczędzanie ciepła. W praktyce przydają się dostępne od razu koce, śpiwory, ciepła odzież i zaplanowane miejsce wspólnego pobytu. Warto wcześniej sprawdzić, jak działa własne ogrzewanie i jakie elementy wymagają energii elektrycznej. Alternatywne źródło ciepła musi być przeznaczone do danego zastosowania i używane zgodnie z instrukcją. Zakup przypadkowego urządzenia bez możliwości bezpiecznej eksploatacji może stworzyć nowy problem zamiast rozwiązać istniejący.
Państwowa Straż Pożarna przypomina, aby nie ogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową, nie rozpalać grilla wewnątrz i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Przy urządzeniach spalających paliwo znaczenie mają sprawność instalacji, odprowadzanie spalin i czujka tlenku węgla. Z kolei agregat spalinowy wymaga właściwego miejsca pracy na zewnątrz, z dala od okien i drzwi. Tauron Dystrybucja ostrzega przed uruchamianiem go w garażu lub piwnicy oraz podłączaniem do zwykłego gniazdka w ścianie. Przygotowanie instalacji do zasilania awaryjnego należy do elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. Te zasady warto rozstrzygnąć przed zakupem urządzenia, a nie dopiero podczas awarii.
Brak bieżącej wody to także problem z higieną i toaletą
W zapasach powinny znaleźć się artykuły używane przez konkretną rodzinę: papier toaletowy, środki higieniczne, pieluchy, podpaski, nawilżane chusteczki, worki na śmieci i środki do dezynfekcji stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Poradnik opisuje również rozwiązania awaryjne na wypadek braku możliwości zwykłego korzystania z toalety, z użyciem wiadra z pokrywą i odpowiedniego worka. Sposób pozbywania się nieczystości należy podporządkować komunikatom służb komunalnych. Warto przygotować potrzebne rzeczy w jednym miejscu, zamiast szukać ich dopiero po opróżnieniu spłuczki. Zapas wody pitnej trzeba przy tym chronić przed przypadkowym zużyciem do wszystkich prac porządkowych.
Rodzinny plan powinien działać również bez telefonu
Rząd zaleca uzgodnienie danych kontaktowych oraz miejsc i terminów spotkania w okolicy domu i poza miejscowością zamieszkania. Najważniejsze jest jednak przełożenie tego zalecenia na zrozumiałe ustalenia. Domownicy powinni wiedzieć, gdzie jest punkt spotkania, kiedy z niego korzystają i jaki mają wariant zastępczy, jeśli okolica będzie zagrożona. Miejsce trzeba dobrać tak, aby dzieci i osoby starsze potrafiły je rozpoznać. Plan nie może zakładać przechodzenia przez teren objęty pożarem, powodzią lub zamknięty przez służby. W czasie zdarzenia obowiązują aktualne komunikaty i polecenia, a wcześniejsze ustalenia mają pomagać się odnaleźć.
Przy rodzinie z dziećmi trzeba ustalić również zasady kontaktu ze szkołą lub przedszkolem i sprawdzić procedurę odbioru w sytuacji zagrożenia. Warto uzgodnić z placówką, kto jest upoważniony do odbioru, zamiast zakładać, że w razie kłopotów zrobi to dowolny znajomy. Numery kontaktowe powinny być zapisane na papierze u więcej niż jednej osoby. Dla dzieci i seniorów poradnik zaleca identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz numerem do bliskiego. Taki zapis pomaga dopiero wtedy, gdy wskazany kontakt jest aktualny i ktoś potrafi go odebrać. Plan należy więc przeglądać po zmianie numeru, szkoły, miejsca pracy lub sytuacji opiekuńczej.
Senior, osoba z niepełnosprawnością i zwierzęta potrzebują własnych ustaleń
Przygotowania powinny obejmować także osobę, która może nie usłyszeć ostrzeżenia, nie przeczyta komunikatu albo nie poradzi sobie ze schodami po zatrzymaniu windy. Poradnik zaleca uzgodnienie sposobu wsparcia, przygotowanie leków oraz baterii do urządzeń wspomagających, na przykład aparatu słuchowego. W praktyce warto ustalić, kto sprawdzi, czy bliski potrzebuje pomocy, i kto przejmie tę rolę, jeżeli pierwsza osoba nie będzie mogła dotrzeć. Z dziećmi trzeba rozmawiać spokojnie, odpowiednio do wieku. Proste przećwiczenie znalezienia latarki i odczytania numeru kontaktowego może być bardziej użyteczne niż przekazywanie wielu trudnych scenariuszy naraz.
Dla zwierząt domowych potrzebne są osobne zapasy karmy, wody i przyjmowanych leków. W jednym miejscu warto trzymać dokumentację zdrowotną i sprzęt do transportu: transporter dla kota lub małego psa, a zależnie od potrzeb także smycz, szelki i kaganiec. Oficjalny poradnik zaleca oznakowanie zwierzęcia, rejestrację czipu w bazie i dołączenie danych kontaktowych właściciela. Praktycznym elementem przygotowań jest również sprawdzenie, czy transporter da się szybko wyjąć i bezpiecznie zamknąć. Nie powinien być zastawiony na końcu schowka. Woda policzona wyłącznie dla ludzi nie obejmuje automatycznie potrzeb psa lub kota.
Zapasy domowe i plecak ewakuacyjny służą innym sytuacjom
Domowy zapas pomaga wtedy, gdy można bezpiecznie pozostać w mieszkaniu. Plecak ma ułatwić opuszczenie go z najpotrzebniejszymi rzeczami. Dla czteroosobowej rodziny samo 36 litrów wody waży około 36 kg, bez opakowań, więc pełnego zapasu nie można traktować jak podręcznego bagażu. W plecaku powinny znaleźć się między innymi woda, leki, dokumenty i ich kopie, gotówka, światło, radio, telefon z powerbankiem, żywność gotowa do spożycia oraz odzież dobrana do pogody. Zawartość trzeba dopasować do możliwości osoby, która ma go nieść. Poradnik zaleca własny plecak również dzieciom, ale jego ciężar i wyposażenie muszą odpowiadać ich możliwościom.
Spakowany plecak warto założyć i sprawdzić, czy da się z nim swobodnie przejść oraz wejść po schodach. Najpotrzebniejsze rzeczy powinny być łatwo dostępne, a dokumenty zabezpieczone przed zamoczeniem. Jeżeli pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, nie wolno opóźniać wyjścia, aby skompletować idealny bagaż. Gdy służby zarządzą ewakuację, należy wykonać ich polecenia. Podobnie nie należy wracać po pozostawiony przedmiot do niebezpiecznego budynku. Przygotowanie plecaka wcześniej ma właśnie ograniczyć liczbę decyzji podejmowanych w stresie i skrócić czas potrzebny na bezpieczne opuszczenie domu.
Oficjalne materiały można wykorzystać do rodzinnego ćwiczenia
Zalecenia są dostępne w internetowej wersji „Poradnika bezpieczeństwa”, a MSWiA rozwijało również materiały edukacyjne w krótkiej formie. W komunikacie z 4 września 2026 roku resort zapowiedział cykl „Minuta dla Twojego bezpieczeństwa”, przygotowany z Telewizją Polską, z premierą 5 września. Wśród tematów znalazły się domowe zapasy, brak prądu, plecak ewakuacyjny i rodzinny plan awaryjny. W domu takie materiały można potraktować jako początek rozmowy, a potem sprawdzić konkretne rzeczy: działanie radia, zawartość apteczki i czytelność ustaleń. Przydatność planu ujawnia się dopiero wtedy, gdy domownicy potrafią z niego skorzystać.
Jak zacząć przygotowania bez kupowania wszystkiego naraz?
Najpierw warto przejść po domu i sprawdzić to, co już jest. Policzyć litry wody, obejrzeć terminy żywności, znaleźć sprawne latarki i zebrać pasujące baterie. Na kartce można zapisać liczbę osób oraz rzeczywiste braki na trzy dni. Ten przegląd często pokaże, że część wyposażenia jest gotowa, ale znajduje się w kilku różnych miejscach albo zna je tylko jeden domownik. Wtedy pierwszym krokiem będzie uporządkowanie, a dopiero następnym zakupy. Dobrze wyznaczyć dostępne miejsce na podstawowe rzeczy i pokazać je pozostałym. Zapas schowany tak, że nikt nie potrafi go znaleźć po ciemku, nie spełni swojego zadania.
Kolejny krok to sprawdzenie, czy z posiadanych produktów da się ułożyć trzy dni jedzenia bez używania zwykłej kuchni. Można rozpisać posiłki dla całej rodziny, uwzględniając dzieci, diety i wielkość opakowań, a następnie dokupować brakujące rzeczy przy normalnych zakupach. Produkty z krótszym terminem powinny przechodzić do codziennego jadłospisu, a ich miejsce zajmować nowe. Wodę i żywność trzeba przeglądać co kilka miesięcy, zgodnie z zaleceniem poradnika. Warto zapisać datę kolejnego przeglądu, bo łatwiej utrzymać zapas przez regularne uzupełnianie niż po latach wymieniać wszystko jednocześnie.
Osobnego sprawdzenia wymaga plan na zwykły wieczór, kiedy nagle gaśnie światło. Kto bierze latarkę, kto zajmuje się dziećmi, skąd rodzina uzyska komunikat i czy potrzebne leki są pod ręką? Można spokojnie omówić taki scenariusz bez wyłączania zasilania, zwłaszcza gdy w domu są urządzenia medyczne. Jeżeli odpowiedź na każde pytanie brzmi „sprawdzimy w telefonie”, warto dopisać rozwiązanie na rozładowaną baterię i brak internetu. Po takim krótkim sprawdzeniu lista zakupów staje się konkretna: brakujący kabel, baterie właściwego typu czy ręczny otwieracz. Nie trzeba wybierać sprzętu tylko dlatego, że opisano go jako awaryjny.
Następnie dobrze przećwiczyć sytuację rozdzielenia rodziny. Domownicy powinni własnymi słowami wyjaśnić, gdzie się spotkają i jak skorzystają z papierowej listy kontaktów. Jeżeli starszy rodzic mieszka osobno, trzeba włączyć go do ustaleń i sprawdzić, czy ma własne zapasy oraz wsparcie na miejscu. Nie wystarczy założyć, że ktoś będzie mógł natychmiast przejechać przez całe miasto. Rozsądny plan uwzględnia osobę zastępującą głównego opiekuna i pomoc sąsiedzką uzgodnioną wcześniej. Takie przygotowanie nie wymaga dużych wydatków, ale może rozwiązać problem, którego nie załatwi nawet najlepiej wyposażony plecak.
Na końcu warto sprawdzić, czy przygotowania pasują do obu podstawowych wariantów: bezpiecznego pozostania w domu oraz konieczności szybkiego wyjścia. W pierwszym liczą się zapasy, ciepło, higiena i informacje; w drugim dostępne od razu dokumenty, leki i bagaż możliwy do uniesienia. Dla czteroosobowej rodziny punktem wyjścia pozostaje 36 litrów wody, ale o gotowości decyduje cały sposób działania. Najlepszy efekt da przygotowanie, które rodzina rozumie, potrafi sprawdzić i regularnie aktualizuje. Nawet prosty, przećwiczony plan pozwala szybciej zauważyć braki i podjąć potrzebne działania, kiedy codzienny rytm zostanie przerwany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.