Drugi i trzeci stopień alarmowy w woj. mazowieckim. Służby pozostają w gotowości i apelują do mieszkańców
Na Mazowszu obowiązują jednocześnie 2 podwyższone stopnie alarmowe: drugi w całym województwie i trzeci na kolei. Policja, straż, administracja i operatorzy infrastruktury krytycznej pozostają w podwyższonej gotowości, także po sobotnim zamachu w Krakowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kieruje do mieszkańców konkretny apel. Wyjaśniamy, co obowiązuje w Warszawie i regionie, do kiedy i o co proszą służby.
BRAVO w całym województwie, CHARLIE na torach
Podstawą są 4 zarządzenia premiera, podpisane 25 sierpnia 2026 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Jak poinformowało RCB, wszystkie obowiązują od 1 września 2026 r. od godz. 0:00 do 30 listopada 2026 r. do godz. 23:59.
|Zarządzenie
|Stopień
|Gdzie obowiązuje
|Co to oznacza dla Mazowsza
|nr 47
|BRAVO (2. stopień)
|Cała Polska
|Całe województwo mazowieckie, w tym Warszawa, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka
|nr 48
|CHARLIE (3. stopień)
|Linie kolejowe PKP PLK i PKP LHS
|Tory, dworce i przystanki PKP PLK w regionie, w tym węzeł warszawski
|nr 49
|BRAVO (2. stopień)
|Polska infrastruktura energetyczna za granicą
|Bez bezpośredniego wpływu na mieszkańców
|nr 50
|BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni)
|Cała Polska
|Systemy urzędów, banków, energetyki i transportu w całym regionie
W praktyce mieszkańcy Mazowsza żyją więc w warunkach drugiego stopnia alarmowego, a każdy, kto jedzie pociągiem, korzysta z infrastruktury objętej trzecim stopniem. To drugi najwyższy poziom w czterostopniowej skali.
Dlaczego trzeci stopień na kolei? Ślad prowadzi na Mazowsze
Stopień CHARLIE na kolei obowiązuje od listopada 2025 r. Wprowadzono go po aktach dywersji na linii kolejowej Warszawa – Lublin, która w dużej części biegnie przez Mazowsze, m.in. przez powiat garwoliński. Od tego czasu jest regularnie przedłużany, razem ze stopniami BRAVO.
Dla regionu ma to szczególne znaczenie. Przez Mazowsze i węzeł warszawski przebiegają kluczowe trasy na wschód: w kierunku Lublina, Terespola i Białegostoku. To także ważne szlaki transportu wojskowego i pomocy dla Ukrainy.
Służby pozostają w gotowości
Stopnie alarmowe nakładają obowiązki przede wszystkim na instytucje. Urzędy, policja, straż pożarna i operatorzy infrastruktury krytycznej muszą m.in. częściej kontrolować obiekty i ich otoczenie, utrzymywać personel w gotowości do działania i wzmacniać ochrone. Przy stopniu CHARLIE dochodzą m.in. całodobowe dyżury w wyznaczonych instytucjach i całodobowy nadzór nad miejscami, które na co dzień nie są pilnowane.
Jak informowały media, na dworcach i w pociągach na Mazowszu częściej widać patrole Straży Ochrony Kolei i policji, a w niektórych miejscach także wojska. Możliwe są też kontrole bagaży i pozostawionych przedmiotów.
Gotowość służb nie zmieniła się po sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób. Obecne stopnie zostały wprowadzone wcześniej i nie mają z nim związku. Do niedzieli wieczorem rząd nie ogłosił ich podwyższenia. W Warszawie miasto, na rekomendację policji, wprowadziło jednak własne środki: na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stanęły betonowe zapory, a Straż Miejska i służby dyżurne mają zachować szczególną czujność.
Apel do mieszkańców: nie ignoruj tych sygnałów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i administracja apelują do mieszkańców o czujność. Jak podkreśla RCB, pozostawione bez opieki torby, nietypowo zachowujące się osoby czy podejrzane pojazdy należy traktować poważnie. Szczególną uwagę warto zwracać na pojazdy, zwłaszcza dostawcze, zaparkowane w nietypowych miejscach w pobliżu zgromadzeń lub ważnych obiektów.
W razie realnego podejrzenia trzeba powiadomić służby pod numerem 112. Służby zapewniają jednocześnie, że mieszkańcy nie muszą zmieniać codziennych planów. Stopnie alarmowe nie zamykają szkół, nie odwołują imprez i nie ograniczają podróży.
Co dalej po 30 listopada?
Stopnie alarmowe wprowadza się na określony czas, zwykle na 3 miesiące, a potem przedłuża kolejnymi zarządzeniami. Jeśli schemat się powtórzy, decyzja o kolejnym przedłużeniu powinna zapaść pod koniec listopada. Formalnie premier może stopnie utrzymać, obniżyć albo podwyższyć, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA i szefa ABW. O decyzji poinformuje RCB.
Co warto wiedzieć na Mazowszu?
- Stopień BRAVO obowiązuje w całym województwie, a CHARLIE na liniach kolejowych PKP PLK, do 30 listopada 2026 r., godz. 23:59.
- Metro, tramwaje i Warszawska Kolej Dojazdowa nie są objęte stopniem CHARLIE. Obowiązuje tam BRAVO, jak w całym regionie.
- Zgłaszaj pod numer 112 pozostawione bagaże, podejrzane pojazdy i nietypowe zachowania, także przy torach i infrastrukturze kolejowej.
- Na dworcach stosuj się do poleceń SOK, policji i wojska. Kontrola bagażu to standardowy element podwyższonego stopnia.
- Uważaj na fałszywe SMS-y i e-maile podszywające się pod banki i urzędy. Stopień BRAVO-CRP oznacza zwiększone ryzyko cyberataków.
- Informacje o stopniach alarmowych sprawdzaj w komunikatach RCB i MSWiA, a nie w niesprawdzonych wpisach w sieci.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.