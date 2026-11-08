Drugi i trzeci stopień alarmowy w woj. mazowieckim. Służby pozostają w gotowości i apelują do mieszkańców

8 listopada 2026 23:34 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Polska i świat | Brak komentarzy

Na Mazowszu obowiązują jednocześnie 2 podwyższone stopnie alarmowe: drugi w całym województwie i trzeci na kolei. Policja, straż, administracja i operatorzy infrastruktury krytycznej pozostają w podwyższonej gotowości, także po sobotnim zamachu w Krakowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kieruje do mieszkańców konkretny apel. Wyjaśniamy, co obowiązuje w Warszawie i regionie, do kiedy i o co proszą służby.

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Fot. Warszawa w Pigułce

BRAVO w całym województwie, CHARLIE na torach

Podstawą są 4 zarządzenia premiera, podpisane 25 sierpnia 2026 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Jak poinformowało RCB, wszystkie obowiązują od 1 września 2026 r. od godz. 0:00 do 30 listopada 2026 r. do godz. 23:59.

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Zarządzenie Stopień Gdzie obowiązuje Co to oznacza dla Mazowsza
nr 47 BRAVO (2. stopień) Cała Polska Całe województwo mazowieckie, w tym Warszawa, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka
nr 48 CHARLIE (3. stopień) Linie kolejowe PKP PLK i PKP LHS Tory, dworce i przystanki PKP PLK w regionie, w tym węzeł warszawski
nr 49 BRAVO (2. stopień) Polska infrastruktura energetyczna za granicą Bez bezpośredniego wpływu na mieszkańców
nr 50 BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni) Cała Polska Systemy urzędów, banków, energetyki i transportu w całym regionie

W praktyce mieszkańcy Mazowsza żyją więc w warunkach drugiego stopnia alarmowego, a każdy, kto jedzie pociągiem, korzysta z infrastruktury objętej trzecim stopniem. To drugi najwyższy poziom w czterostopniowej skali.

Dlaczego trzeci stopień na kolei? Ślad prowadzi na Mazowsze

Stopień CHARLIE na kolei obowiązuje od listopada 2025 r. Wprowadzono go po aktach dywersji na linii kolejowej Warszawa – Lublin, która w dużej części biegnie przez Mazowsze, m.in. przez powiat garwoliński. Od tego czasu jest regularnie przedłużany, razem ze stopniami BRAVO.

Dla regionu ma to szczególne znaczenie. Przez Mazowsze i węzeł warszawski przebiegają kluczowe trasy na wschód: w kierunku Lublina, Terespola i Białegostoku. To także ważne szlaki transportu wojskowego i pomocy dla Ukrainy.

Służby pozostają w gotowości

Stopnie alarmowe nakładają obowiązki przede wszystkim na instytucje. Urzędy, policja, straż pożarna i operatorzy infrastruktury krytycznej muszą m.in. częściej kontrolować obiekty i ich otoczenie, utrzymywać personel w gotowości do działania i wzmacniać ochrone. Przy stopniu CHARLIE dochodzą m.in. całodobowe dyżury w wyznaczonych instytucjach i całodobowy nadzór nad miejscami, które na co dzień nie są pilnowane.

Jak informowały media, na dworcach i w pociągach na Mazowszu częściej widać patrole Straży Ochrony Kolei i policji, a w niektórych miejscach także wojska. Możliwe są też kontrole bagaży i pozostawionych przedmiotów.

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Gotowość służb nie zmieniła się po sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób. Obecne stopnie zostały wprowadzone wcześniej i nie mają z nim związku. Do niedzieli wieczorem rząd nie ogłosił ich podwyższenia. W Warszawie miasto, na rekomendację policji, wprowadziło jednak własne środki: na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stanęły betonowe zapory, a Straż Miejska i służby dyżurne mają zachować szczególną czujność.

Apel do mieszkańców: nie ignoruj tych sygnałów

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i administracja apelują do mieszkańców o czujność. Jak podkreśla RCB, pozostawione bez opieki torby, nietypowo zachowujące się osoby czy podejrzane pojazdy należy traktować poważnie. Szczególną uwagę warto zwracać na pojazdy, zwłaszcza dostawcze, zaparkowane w nietypowych miejscach w pobliżu zgromadzeń lub ważnych obiektów.

W razie realnego podejrzenia trzeba powiadomić służby pod numerem 112. Służby zapewniają jednocześnie, że mieszkańcy nie muszą zmieniać codziennych planów. Stopnie alarmowe nie zamykają szkół, nie odwołują imprez i nie ograniczają podróży.

Co dalej po 30 listopada?

Stopnie alarmowe wprowadza się na określony czas, zwykle na 3 miesiące, a potem przedłuża kolejnymi zarządzeniami. Jeśli schemat się powtórzy, decyzja o kolejnym przedłużeniu powinna zapaść pod koniec listopada. Formalnie premier może stopnie utrzymać, obniżyć albo podwyższyć, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA i szefa ABW. O decyzji poinformuje RCB.

Co warto wiedzieć na Mazowszu?

  • Stopień BRAVO obowiązuje w całym województwie, a CHARLIE na liniach kolejowych PKP PLK, do 30 listopada 2026 r., godz. 23:59.
  • Metro, tramwaje i Warszawska Kolej Dojazdowa nie są objęte stopniem CHARLIE. Obowiązuje tam BRAVO, jak w całym regionie.
  • Zgłaszaj pod numer 112 pozostawione bagaże, podejrzane pojazdy i nietypowe zachowania, także przy torach i infrastrukturze kolejowej.
  • Na dworcach stosuj się do poleceń SOK, policji i wojska. Kontrola bagażu to standardowy element podwyższonego stopnia.
  • Uważaj na fałszywe SMS-y i e-maile podszywające się pod banki i urzędy. Stopień BRAVO-CRP oznacza zwiększone ryzyko cyberataków.
  • Informacje o stopniach alarmowych sprawdzaj w komunikatach RCB i MSWiA, a nie w niesprawdzonych wpisach w sieci.
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