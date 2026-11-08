Zapłać do 25 stycznia, a opłata wyniesie 372,60 zł, a nie 414 zł. Za to urządzenie bez zgłoszenia grozi 1035 zł
Abonament RTV miał zniknąć od nowego roku. Tymczasem od 1 stycznia 2027 r. będzie droższy o ok. 13 proc., a kara za niezarejestrowany telewizor przekroczy 1000 zł. Jest jednak sposób, by zapłacić mniej, ale wymaga dotrzymania jednego terminu. Sprawdziliśmy nowe stawki, zasady kontroli i to, kto w Warszawie może w ogóle nie płacić.
Nowe stawki od stycznia: 34,50 zł za telewizor, 10,80 zł za radio
Stawki abonamentu na 2027 r. ustaliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia za używanie telewizora lub telewizora i radia zapłacimy 34,50 zł miesięcznie, czyli o 4 zł więcej niż w 2026 r. Abonament za samo radio wzrośnie z 9,50 zł do 10,80 zł. W skali roku opłata za telewizor wyniesie 414 zł, wobec 366 zł w tym roku.
Abonament płaci się z góry. Kto zapłaci za dłuższy okres, dostaje zniżkę. Tak wyglądają stawki na 2027 r.:
|Okres płatności
|Telewizor lub telewizor i radio
|Samo radio
|1 miesiąc
|34,50 zł
|10,80 zł
|2 miesiące
|67,00 zł
|21,00 zł
|3 miesiące
|99,40 zł
|31,10 zł
|6 miesięcy
|196,70 zł
|61,60 zł
|12 miesięcy
|372,60 zł
|116,70 zł
Termin: 25 stycznia. Po nim zniżka za cały rok przepada
Opłatę wnosi się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu, za który się płaci. Kto chce zapłacić za cały 2027 r. z rabatem, musi wpłacić 372,60 zł najpóźniej do 25 stycznia 2027 r. W ten sposób zaoszczędzi 41,40 zł w porównaniu z płatnością co miesiąc. Przy samym radiu oszczędność to 12,90 zł.
Po 25 stycznia zapłacenie za cały rok z góry z tym rabatem nie będzie już możliwe. Zostaną krótsze okresy, np. kwartalny czy półroczny, ale z mniejszą zniżką. Za spóźnione wpłaty nalicza się odsetki.
Zapłacić można w placówce Poczty Polskiej albo przelewem na indywidualny numer rachunku, który dostaje każdy zarejestrowany abonent. Najwygodniej zrobić to przelewem, bez stania w kolejce na poczcie.
Abonament miał zniknąć. Projekt utknął
Podwyżka może dziwić, bo rząd zapowiadał likwidację abonamentu właśnie od 2027 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt nowelizacji ustawy medialnej, która uchyla ustawę o opłatach abonamentowych. Media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa, kwotą co najmniej 2,5 mld zł rocznie.
Jak pisze portal Infor, projekt od czerwca 2026 r. czeka na Komitecie do Spraw Europejskich Rady Ministrów, a planowany termin skierowania go do Sejmu minął. Ministerstwo Finansów i Gospodarki w opinii z grudnia 2025 r. stwierdziło, że nie widzi możliwości finansowania mediów publicznych z budżetu, dopóki deficyt nie spadnie do 4 proc. PKB. Koszt oszacowało na ok. 25 mld zł w ciągu 10 lat.
Dla abonentów wniosek jest prosty: dopóki ustawa nie zostanie zmieniona, obowiązek płacenia pozostaje. Według projektu nawet po likwidacji zaległości z wcześniejszych lat trzeba będzie spłacić, a ich przedawnienie nastąpi najpóźniej z końcem 2028 r.
Kontrola z Poczty Polskiej. Kara: 30-krotność opłaty
Każdy, kto ma odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, musi go zarejestrować w placówce pocztowej w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Ustawa zakłada, że osoba, która ma taki odbiornik, z niego korzysta. Nie ma znaczenia, czy ogląda telewizję publiczną, czy wyłącznie inne kanały. Płacenie za kablówkę, telewizję satelitarną czy platformę cyfrową nie zwalnia z abonamentu.
Kontrole prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Muszą okazać upoważnienie i legitymację służbową. Gdy stwierdzą używanie niezarejestrowanego odbiornika, nalicza się opłatę równą 30-krotności miesięcznego abonamentu obowiązującego w dniu kontroli. W 2027 r. będzie to:
- 1035 zł za niezarejestrowany telewizor (30 x 34,50 zł),
- 324 zł za niezarejestrowane radio (30 x 10,80 zł).
Kontroler nie może wejść do mieszkania bez zgody właściciela. Niezapłacone opłaty i kary mogą jednak zostać ściągnięte w egzekucji adminstracyjnej, którą prowadzi urząd skarbowy.
Kto nie płaci? Seniorzy 75+ i emeryci z niższą emeryturą
Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje szeroką listę zwolnień. Nie płacą m.in.:
- osoby, które ukończyły 75 lat, automatycznie, bez żadnych formalności, od pierwszego dnia miesiąca po urodzinach,
- osoby, które ukończyły 60 lat i mają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W 2026 r. limit wynosi 4451,78 zł brutto,
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy,
- osoby niesłyszące i niewidome, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci i osoby represjonowane,
- osoby bezrobotne, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
- osoby spełniające kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Limit emerytury na 2027 r. będzie zależał od przeciętnego wynagrodzenia za 2026 r., które GUS ogłosi na początku przyszłego roku. Poza osobami 75+ zwolnienie nie działa automatycznie. Trzeba złożyć oświadczenie na poczcie z dokumentem potwierdzającym uprawnienie, np. decyzją ZUS o wysokości emerytury. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Warszawa: seniorzy mogą zaoszczędzić 414 zł rocznie
Dla wielu warszawskich seniorów zwolnienie to realna kwota: 414 zł rocznie za telewizor. Warto sprawdzić swoją decyzję emerytalną. Jeśli emerytura brutto nie przekracza limitu, a ukończyłeś 60 lat, wystarczy jedna wizyta na poczcie. Osoby po 75. roku życia nie muszą robić nic. Jeśli jednak nadal przychodzą do nich wezwania do zapłaty, warto zgłosić się do placówki pocztowej z dowodem osobistym.
Kto ma zwolnienie z innego tytułu, np. z powodu niepełnosprawności, musi pamiętać o zgłoszeniu zmian. Na poinformowanie poczty, że prawo do zwolnienia wygasło, jest 30 dni.
Abonament RTV 2027. Co zrobić przed 25 stycznia
- Chcesz zapłacić mniej? Wpłać 372,60 zł za telewizor (116,70 zł za samo radio) najpóźniej do 25 stycznia 2027 r.
- Sprawdź indywidualny numer konta abonenta. Najprościej zapłacić przelewem, bez wizyty na poczcie.
- Masz nowy telewizor i nie zarejestrowałeś go? Masz na to 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Rejestracja jest tańsza niż kara 1035 zł.
- Masz 60 lat i niską emeryturę? Złóż na poczcie oświadczenie z decyzją ZUS. Zwolnienie zacznie obowiązywać od kolejnego miesiąca.
- Skończyłeś 75 lat? Nie musisz nic robić. Zwolnienie działa automatycznie.
- Gdy kontroler zapuka do drzwi, poproś o upoważnienie i legitymację służbową. Nie musisz wpuszczać go do mieszkania.
- Nie licz na szybką likwidację abonamentu. Do zmiany ustawy obowiązek płacenia nadal obowiązuje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.