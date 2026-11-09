Lidl rozdaje owoce gratis! Od poniedziałku wielka promocja. Ceny spadają nawet o 42 procent
Lidl rozpoczyna nowy tydzień od dużych promocji na świeże owoce. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na kaki, a pomarańcze deserowe kupić aż o 42 procent taniej. Za kilogram pomarańczy zapłacą tylko 3,99 zł. Promocje obowiązują przez dwa dni, ale przy jednej z ofert konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
W najnowszej gazetce Lidla znalazły się oferty na owoce, które szczególnie często goszczą na polskich stołach w sezonie jesienno-zimowym.
Sieć przeceniła pomarańcze deserowe, a na kaki przygotowała promocję, dzięki której przy zakupie dwóch sztuk jeden owoc można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Lidl rozdaje kaki gratis. Dwie sztuki za 4,99 zł
Jedną z najciekawszych ofert jest promocja 1+1 gratis na owoce kaki.
Cena jednej sztuki poza promocją wynosi 4,99 zł.
Przy zakupie dwóch owoców klient zapłaci łącznie 4,99 zł zamiast 9,98 zł. Oznacza to, że średnia cena jednego kaki wyniesie około 2,49 zł.
Aby skorzystać z promocji, należy aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus podczas zakupów.
Sieć przewidziała również limit — maksymalnie trzy owoce gratis na kupon. Oznacza to, że w ramach limitu można kupić sześć sztuk, płacąc za trzy.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 9 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
Pomarańcze tańsze aż o 42 procent. Kilogram za 3,99 zł
Druga mocna promocja dotyczy pomarańczy deserowych sprzedawanych luzem.
Cena kilograma została obniżona z 6,99 zł do 3,99 zł.
To rabat wynoszący 42 procent, zgodnie z oznaczeniem w gazetce.
Przy zakupie dwóch kilogramów owoców klient zapłaci 7,98 zł zamiast 13,98 zł.
Oszczędność na dwóch kilogramach wynosi 6 zł.
Promocja obejmuje pomarańcze deserowe i obowiązuje w dniach 9–10 listopada.
Kaki i pomarańcze. Dlaczego warto po nie sięgać?
Kaki, nazywane także persymoną, to owoc o charakterystycznej pomarańczowej skórce i słodkim smaku. Dojrzałe owoce można jeść na surowo, dodawać do sałatek owocowych, jogurtu lub owsianki.
Pomarańcze są natomiast popularnym źródłem witaminy C i błonnika. Można spożywać je jako przekąskę, dodatek do deserów albo składnik domowych napojów.
Kupując owoce na zapas, warto zwracać uwagę na stopień ich dojrzałości. Miękkie kaki najlepiej spożyć stosunkowo szybko, natomiast twardsze owoce można pozostawić na kilka dni, aby dojrzały.
Jakie ceny obowiązują w Lidlu od poniedziałku?
|Produkt
|Cena w promocji
|Warunek
|Kaki, 1 sztuka
|Średnio ok. 2,49 zł
|Zakup 2 sztuk, Lidl Plus
|Kaki, 2 sztuki
|4,99 zł łącznie
|1+1 gratis
|Pomarańcze deserowe, 1 kg
|3,99 zł
|Obniżka o 42%
Oferta tylko na dwa dni
Promocje obowiązują w poniedziałek i wtorek, 9–10 listopada 2026 roku.
W przypadku kaki konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Bez skorzystania z promocji cena jednej sztuki wynosi 4,99 zł.
Oferta na pomarańcze deserowe nie została na przedstawionym fragmencie gazetki oznaczona jako wymagająca kuponu.
Trzeba również pamiętać, że dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy owoców na początek tygodnia, Lidl przygotował dwie propozycje pozwalające ograniczyć wydatki.
Największą korzyść procentową daje promocja 1+1 gratis na kaki, ale wymaga ona zakupu dwóch sztuk oraz aktywowania kuponu Lidl Plus.
Pomarańcze deserowe kosztują natomiast 3,99 zł za kilogram, czyli o 3 zł mniej niż cena wskazana w gazetce przed obniżką.
Na skorzystanie z obu ofert klienci mają czas tylko do wtorku, 10 listopada.
Źródło: gazetka promocyjna Lidl, oferta z 9–10 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.