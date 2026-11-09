Tanie masło wróciło do Lidla. Tylko dzisiaj dużo taniej, ale obowiązuje limit
Masło za 2,49 zł znów pojawiło się w promocji Lidla. Oferta dotyczy masła ekstra Pilos o zawartości tłuszczu 83 proc., w opakowaniu 200 g. Z niższej ceny można skorzystać tylko dzisiaj, w poniedziałek 9 listopada 2026 roku, z odpowiednim kuponem w aplikacji Lidl Plus. Są jednak dwa warunki dotyczące liczby produktów: trzeba kupić trzy sztuki, a rabat obejmuje maksymalnie trzy opakowania. Za taki zestaw zapłacimy 7,47 zł. Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy kupon jest aktywny, ponieważ sama obecność aplikacji w telefonie nie wystarczy do wykorzystania oferty.
Trzy kostki za 7,47 zł. Cena dotyczy jednej sztuki
Na kuponie widnieje cena 2,49 zł za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Nie jest to zatem kwota za cały komplet. Trzy opakowania po 200 g dają łącznie 600 g masła, za które po naliczeniu rabatu zapłacimy 7,47 zł. W przeliczeniu na kilogram wychodzi 12,45 zł. Takie porównanie przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy obok leżą produkty w innych gramaturach i trudno ocenić ofertę wyłącznie po cenie kostki. W tym przypadku trzeba też zwrócić uwagę na oznaczenie produktu: kupon przedstawia masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g, więc przy półce należy wybrać produkt objęty właśnie tą promocją.
|Warunek oferty
|Szczegóły
|Produkt
|Masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g
|Cena promocyjna
|2,49 zł za sztukę przy zakupie trzech sztuk
|Koszt trzech opakowań
|7,47 zł za 600 g
|Cena w przeliczeniu na kilogram
|12,45 zł
|Limit rabatu
|Maksymalnie trzy sztuki
|Termin
|Tylko 9 listopada 2026 roku
|Jak skorzystać?
|Aktywny kupon i zeskanowanie karty Lidl Plus przy kasie
Limit jest konkretny. Rabat na maksymalnie trzy sztuki
Komunikat o limicie znajduje się bezpośrednio pod ceną: rabat obejmuje maksymalnie trzy sztuki. W połączeniu z warunkiem zakupu trzech opakowań oznacza to, że promocyjny zestaw składa się z trzech kostek. Kupienie jednej lub dwóch nie spełnia wskazanego warunku, a dołożenie kolejnych produktów nie zwiększa liczby sztuk objętych rabatem. Nie należy więc liczyć sześciu opakowań po 2,49 zł na podstawie tego kuponu. Jeśli planujesz większe zakupy, oddziel w swoich obliczeniach zestaw promocyjny od pozostałych produktów i sprawdź cenę naliczoną przy kasie. Limit dotyczy rabatu, a nie samej możliwości kupienia masła.
Najpierw aktywuj kupon, później zeskanuj kartę
Żeby wykorzystać ofertę, trzeba odszukać kupon na masło w Lidl Plus i go aktywować. Prawidłowo włączony kupon ma oznaczenie „Aktywny”. Podczas zakupów należy również zeskanować kod QR karty Lidl Plus przy kasie. Warto przygotować to wcześniej: Lidl w swoim centrum pomocy wyjaśnia, że do aktywowania kuponów potrzebne jest połączenie z internetem, choć samo wyświetlenie zalogowanej karty nie wymaga dostępu do sieci. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu kuponu nie trzeba robić tego dopiero podczas płacenia. Przed zatwierdzeniem zakupów upewnij się, że rabat został uwzględniony i trzy właściwe opakowania kosztują łącznie 7,47 zł.
Co sprawdzić przed zakupem?
Najważniejsze są produkt, liczba sztuk i aktywny kupon. Przy półce porównaj nazwę oraz gramaturę z ofertą w aplikacji, zamiast kierować się wyłącznie podobnym wyglądem opakowania. Sprawdź też termin przydatności i zastanów się, czy wykorzystasz wszystkie trzy kostki: niższa cena jednostkowa wiąże się tutaj z zakupem całego zestawu. Jeśli przy kasie widzisz inną kwotę, wyjaśnij rozbieżność przed zapłatą, pokazując kupon oraz wybrane produkty. To pozwoli sprawdzić, czy przyczyną jest brak aktywacji, niezeskanowana karta, niewłaściwy produkt albo niespełniona liczba sztuk, bez zgadywania, dlaczego promocja się nie naliczyła.
Warto również rozróżniać warunki sąsiednich kuponów. Widoczna w aplikacji oferta 15 zł rabatu przy zakupach za minimum 150 zł jest odrębną promocją. Próg 150 zł nie jest podany na przedstawionym kuponie na masło; tutaj wskazano zakup trzech sztuk i limit rabatu na trzy opakowania. Jeżeli chcesz wykorzystać kilka ofert podczas jednych zakupów, sprawdź ich szczegółowe warunki i zasady łączenia. Pamiętaj też o terminie: ten kupon na masło obowiązuje wyłącznie 9 listopada. Zakupy trzeba zrobić w godzinach otwarcia wybranego sklepu, a terminów innych kuponów nie należy przenosić na tę jednodniową ofertę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.