Kaucja na „małpki” do 350 ml. Ministerstwo szykuje zmianę w systemie
System kaucyjny w Polsce może zostać rozszerzony o kolejną grupę opakowań. Jak podaje portalspożywczy.pl Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce objąć kaucją jednorazowe szklane butelki po alkoholu do 350 ml, czyli popularne „małpki”. Projekt przewiduje też co najmniej 90 dni ważności bonów z automatów kaucyjnych.
Zmiany nie obowiązują jeszcze klientów. Resort dopiero przygotowuje nowelizację przepisów, a kierownictwo ministerstwa zaakceptowało wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.
To oznacza, że obecnie zakup małej butelki alkoholu w jednorazowym szkle nie wiąże się jeszcze z pobraniem kaucji na zasadach ogólnopolskiego systemu.
Kaucja ma objąć jednorazowe butelki do 350 ml
Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce rozszerzyć system o jednorazowe szklane opakowania po napojach alkoholowych.
Granica została określona na 350 ml.
W praktyce zmiana obejmie przede wszystkim popularne małe butelki z alkoholem, nazywane potocznie „małpkami”.
Rzecznik resortu Marek Pogorzelski poinformował, że projekt nie ma obejmować wszystkich jednorazowych butelek szklanych.
Plan dotyczy konkretnie opakowań po napojach alkoholowych do 350 ml.
Ministerstwo nie podało jeszcze wysokości kaucji, która miałaby być pobierana przy ich zakupie.
Nie ma również ostatecznej daty rozpoczęcia nowych zasad.
Projekt ma jednak przewidywać odpowiednio długi okres przejściowy, aby sklepy, producenci i operatorzy systemu mogli przygotować się do zmian.
„Małpki” nie są jeszcze objęte systemem
To ważne rozróżnienie dla klientów.
Zapowiedź ministerstwa nie oznacza, że już teraz można zanieść pustą jednorazową butelkę po alkoholu do automatu i otrzymać za nią pieniądze.
Do czasu wejścia nowych przepisów „małpki” pozostają poza ogólnopolskim systemem kaucyjnym.
O objęciu danego opakowania systemem informuje specjalny znak umieszczony na opakowaniu. Wskazuje on również wysokość pobieranej kaucji.
Jeżeli butelka nie ma takiego oznaczenia, nie można oczekiwać zwrotu kaucji na zasadach obowiązujących w systemie.
Bony z automatów mają być ważne co najmniej 90 dni
Druga istotna zmiana dotyczy osób korzystających z automatów do zwrotu butelek i puszek.
Po wrzuceniu opakowań część urządzeń drukuje bon odpowiadający wartości należnej kaucji.
Obecnie przepisy nie określają jednolitego minimalnego okresu ważności takich dokumentów.
W efekcie poszczególne sieci handlowe mogą stosować różne terminy.
Ministerstwo chce to zmienić.
Projekt zakłada, że bon kaucyjny powinien być ważny przez minimum 90 dni.
Niektóre sieci już wcześniej zdecydowały się na wydłużenie terminów po zapowiedziach zmian w prawie.
Warto przy tym pamiętać, że kaucja jest kwotą pieniężną. Klient nie musi przeznaczać otrzymanego bonu na kolejne zakupy. Powinien mieć możliwość wymiany go na pieniądze.
Nie będzie kaucji na opakowania po mleku
Resort odniósł się również do informacji o możliwym rozszerzeniu systemu na kolejne produkty.
Ministerstwo zapewnia, że nie prowadzi prac nad objęciem systemem opakowań po napojach mlecznych.
Nie ma więc planu wprowadzenia kaucji na butelki czy inne opakowania po mleku, jogurtach pitnych lub podobnych produktach w ramach przygotowywanej nowelizacji.
To oznacza, że planowane rozszerzenie ma być znacznie węższe i skoncentrowane przede wszystkim na małych jednorazowych butelkach po alkoholu.
Jak działa system kaucyjny w 2026 roku?
Ogólnopolski system kaucyjny ruszył 1 października 2025 roku.
Obecnie obejmuje trzy podstawowe kategorie opakowań:
- plastikowe butelki jednorazowego użytku do 3 l,
- metalowe puszki do 1 l,
- szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l.
Za plastikową butelkę lub puszkę objętą systemem pobierana jest kaucja w wysokości 50 gr. W przypadku szklanej butelki wielokrotnego użytku wynosi ona 1 zł.
Klient nie musi posiadać paragonu, aby odzyskać pieniądze.
Opakowanie powinno jednak zachować formę umożliwiającą jego identyfikację. Nie należy go zgniatać ani usuwać etykiety ze znakiem kaucyjnym.
Duże sklepy muszą przyjmować opakowania
Sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m², które sprzedają napoje w opakowaniach objętych systemem, mają obowiązek uczestniczyć w ich zbiórce.
Klient nie musi zwracać opakowania dokładnie w tym sklepie, w którym kupił napój.
W przypadku mniejszych placówek zasady zależą od rodzaju opakowania i uczestnictwa sklepu w systemie. Małe sklepy sprzedające objęte systemem szklane butelki wielokrotnego użytku mają również określone obowiązki dotyczące ich zwrotu.
Punkty zbiórki mogą działać zarówno poprzez automaty, jak i w formie ręcznego przyjmowania opakowań.
Co zmiana oznacza dla klientów?
Na razie klienci nie muszą zmieniać swoich przyzwyczajeń przy zakupie „małpek”.
Nowe zasady zaczną mieć znaczenie dopiero po przejściu projektu przez proces legislacyjny i wejściu przepisów w życie.
Jeżeli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, przy zakupie oznaczonej jednorazowej butelki alkoholu do 350 ml zostanie pobrana dodatkowa kaucja.
Po zwróceniu pustego opakowania klient będzie mógł odzyskać pieniądze.
Jednocześnie bony wydawane przez automaty kaucyjne miałyby zachowywać ważność przez co najmniej 90 dni.
Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie wyniesie kaucja za „małpkę” i od którego dnia zacznie być pobierana. Te elementy mają zostać doprecyzowane w dalszych pracach nad nowelizacją.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.