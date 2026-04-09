Księga Wieczysta w mObywatel. Zobacz, jak błyskawicznie pobrać odpis bez wizyty w sądzie.

9 kwietnia 2026 14:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To koniec stania w kolejkach do sądów i żmudnego wypełniania papierowych wniosków. Aplikacja mObywatel zyskała nową, niezwykle praktyczną funkcję dla właścicieli nieruchomości. Teraz odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej możesz zamówić i pobrać bezpośrednio na swój smartfon. Sprawdź, jak działa nowa usługa i ile możesz zaoszczędzić dzięki cyfrowej ścieżce.

Księgi Wieczyste online, co musisz wiedzieć?

Dzięki integracji z systemem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW), użytkownicy mObywatela mogą błyskawicznie sprawdzić stan prawny swojej nieruchomości. Dokumenty pobrane przez aplikację mają taką samą moc prawną jak te wydawane w urzędzie, co jest kluczowe przy procesach kredytowych czy transakcjach sprzedaży.

Rodzaj dokumentu Dostępność w aplikacji Moc prawna
Odpis zwykły Dostępny natychmiast po opłaceniu Pełna (PDF z podpisem cyfrowym)
Odpis zupełny Na żądanie (historia wpisów) Pełna
Wyciąg z księgi Dostępny dla wybranych działów Pełna
Zaświadczenie o zamknięciu Dostępne online Pełna
Instrukcja: Jak pobrać odpis w 3 minuty?Aby uzyskać dokument, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  • Uruchom mObywatel: Zaloguj się i przejdź do sekcji „Usługi”.
  • Wybierz „Księgi Wieczyste”: Wpisz numer księgi wieczystej nieruchomości (znajdziesz go m.in. w akcie notarialnym).
  • Złóż wniosek i zapłać: System przekieruje Cię do płatności online (zazwyczaj ok. 20-30 zł).
  • Pobierz dokument: PDF pojawi się w aplikacji i możesz go od razu wysłać e-mailem do notariusza lub banku.

Fakty o bezpieczeństwie i kosztach

Cyfryzacja ksiąg wieczystych w mObywatelu to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Każdy wygenerowany dokument posiada unikalny identyfikator i podpis elektroniczny Ministerstwa Sprawiedliwości, co wyklucza ryzyko fałszerstwa. Co ważne, opłaty za dokumenty pobierane drogą elektroniczną są niższe niż w przypadku wniosków składanych osobiście w sądzie, a to realna oszczędność dla domowego budżetu.

Wprowadzenie tej funkcji to kolejny krok w stronę „państwa w smartfonie”. Fakt, że w jednym miejscu mamy dostęp do dowodu osobistego, prawa jazdy, a teraz także kluczowych danych o majątku, radykalnie upraszcza obrót nieruchomościami w Polsce. Nie musisz już planować wizyty w wydziale ksiąg wieczystych ani czekać na przesyłkę pocztową. Wszystko, czego potrzebujesz do sfinalizowania umowy u notariusza, masz teraz w kieszeni. W 2026 roku mObywatel staje się narzędziem niezbędnym dla każdego właściciela mieszkania, domu czy działki. Dane są czytelne, proces przejrzysty, a oszczędność czasu bezcenna.

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej instrukcji Ministerstwa Cyfryzacji oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

