Księga Wieczysta w mObywatel. Zobacz, jak błyskawicznie pobrać odpis bez wizyty w sądzie.
To koniec stania w kolejkach do sądów i żmudnego wypełniania papierowych wniosków. Aplikacja mObywatel zyskała nową, niezwykle praktyczną funkcję dla właścicieli nieruchomości. Teraz odpis, wyciąg lub zaświadczenie z księgi wieczystej możesz zamówić i pobrać bezpośrednio na swój smartfon. Sprawdź, jak działa nowa usługa i ile możesz zaoszczędzić dzięki cyfrowej ścieżce.
Księgi Wieczyste online, co musisz wiedzieć?
Dzięki integracji z systemem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW), użytkownicy mObywatela mogą błyskawicznie sprawdzić stan prawny swojej nieruchomości. Dokumenty pobrane przez aplikację mają taką samą moc prawną jak te wydawane w urzędzie, co jest kluczowe przy procesach kredytowych czy transakcjach sprzedaży.
|Rodzaj dokumentu
|Dostępność w aplikacji
|Moc prawna
|Odpis zwykły
|Dostępny natychmiast po opłaceniu
|Pełna (PDF z podpisem cyfrowym)
|Odpis zupełny
|Na żądanie (historia wpisów)
|Pełna
|Wyciąg z księgi
|Dostępny dla wybranych działów
|Pełna
|Zaświadczenie o zamknięciu
|Dostępne online
|Pełna
- Uruchom mObywatel: Zaloguj się i przejdź do sekcji „Usługi”.
- Wybierz „Księgi Wieczyste”: Wpisz numer księgi wieczystej nieruchomości (znajdziesz go m.in. w akcie notarialnym).
- Złóż wniosek i zapłać: System przekieruje Cię do płatności online (zazwyczaj ok. 20-30 zł).
- Pobierz dokument: PDF pojawi się w aplikacji i możesz go od razu wysłać e-mailem do notariusza lub banku.
Fakty o bezpieczeństwie i kosztach
Cyfryzacja ksiąg wieczystych w mObywatelu to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Każdy wygenerowany dokument posiada unikalny identyfikator i podpis elektroniczny Ministerstwa Sprawiedliwości, co wyklucza ryzyko fałszerstwa. Co ważne, opłaty za dokumenty pobierane drogą elektroniczną są niższe niż w przypadku wniosków składanych osobiście w sądzie, a to realna oszczędność dla domowego budżetu.
Wprowadzenie tej funkcji to kolejny krok w stronę „państwa w smartfonie”. Fakt, że w jednym miejscu mamy dostęp do dowodu osobistego, prawa jazdy, a teraz także kluczowych danych o majątku, radykalnie upraszcza obrót nieruchomościami w Polsce. Nie musisz już planować wizyty w wydziale ksiąg wieczystych ani czekać na przesyłkę pocztową. Wszystko, czego potrzebujesz do sfinalizowania umowy u notariusza, masz teraz w kieszeni. W 2026 roku mObywatel staje się narzędziem niezbędnym dla każdego właściciela mieszkania, domu czy działki. Dane są czytelne, proces przejrzysty, a oszczędność czasu bezcenna.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.