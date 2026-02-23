Kultowa Heyah zamyka pewien rozdział. T-Mobile wygasił część usługi. „Nie znika całkowicie”
23 lutego 2026 roku T-Mobile Polska zakończył działalność oferty Heyah 01 – subskrypcyjnego wariantu jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek telekomunikacyjnych w Polsce. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy tej usługi zostali automatycznie przeniesieni do Red Bull Mobile, zachowując swoje numery telefonów. Marka, która przez dwie dekady była synonimem tanich połączeń i odważnego marketingu, kończy pewien rozdział swojej historii. Choć – jak podkreśla operator – nie znika całkowicie.
Milion klientów w 8 tygodni, czyli jak Heyah podbiła Polskę
Marka Heyah pojawiła się na polskim rynku 13 marca 2004 roku jako oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej – firmy, która z czasem stała się T-Mobile Polska. Wejście było spektakularne: ceny połączeń poniżej 1 zł za minutę, sekundowe taktowanie rozmów i nowatorski jak na owe czasy model sprzedaży online, który pozwalał klientom samodzielnie wybierać numer – zwykle zaczynający się od trzech ósemek.
Efekt? Milion użytkowników w ciągu zaledwie 8 tygodni. To był wynik, który zaskoczył cały rynek. Heyah była też pierwszą w Polsce ofertą wyraźnie oddzieloną od głównego brandu operatora – i świadomie nie dołączała do sprzedaży zestawów z telefonami, co wtedy było absolutną nowością. Logo w kształcie pięciopalczastej dłoni – początkowo czerwone, później wielokolorowe – stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych polskiej telekomunikacji.
Z oferty czysto prepaid marka rozwinęła się przez lata w szerszy ekosystem. W 2009 roku dołączyła sprzedaż telefonów, a w 2020 roku powstała Heyah 01 – subskrypcyjny wariant skierowany do użytkowników przyzwyczajonych do aplikacyjnego zarządzania kontem, bez tradycyjnej karty doładowań. To właśnie ten wariant T-Mobile zdecydował się teraz zamknąć.
Sprzedaż wstrzymana już latem 2025 – koniec był zaplanowany
Decyzja T-Mobile nie była nagłą niespodzianką. Jak informuje Telepolis.pl, sprzedaż oferty Heyah 01 została wstrzymana już 27 czerwca 2025 roku – od tego dnia żaden nowy klient nie mógł już wykupić tej usługi. Przez kolejne miesiące T-Mobile stopniowo informował dotychczasowych abonentów o planowanej migracji, rozsyłając e-maile z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Operator tłumaczy decyzję potrzebą konsolidacji oferty i zapewnienia klientom dostępu do nowocześniejszych rozwiązań. Utrzymywanie dwóch niemal identycznych marek subskrypcyjnych – Heyah 01 i Red Bull Mobile – wymierzonych w tę samą młodą grupę docelową, było kosztownym i mało efektywnym rozwiązaniem z punktu widzenia biznesowego.
23 lutego 2026 roku – w dniu, w którym piszemy ten artykuł – migracja jest już faktem dokonanym. Dawni użytkownicy Heyah 01 od dziś korzystają z sieci pod logo Red Bull Mobile.
Jak wyglądało przeniesienie i co się zmieniło?
Całą operację T-Mobile przeprowadził automatycznie, na poziomie systemów bilingowych. Klienci nie musieli podpisywać żadnych dokumentów ani odwiedzać salonu. Dotychczasowe fizyczne karty SIM zachowały pełną funkcjonalność – wymiana nie jest konieczna, choć operator zaoferował bezpłatne przejście na eSIM dla chętnych. W dniu migracji mogły wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do usług.
Zmian jest jednak kilka i warto je znać. Przede wszystkim – aplikacja „Moja Heyah” przestała być użyteczna. Kontem zarządza się teraz wyłącznie przez aplikację Red Bull Mobile, dostępną w Google Play i App Store. Dane logowania pozostają bez zmian – ten sam adres e-mail i hasło co wcześniej.
Zmieniły się też zasady obsługi płatności dodatkowych. W Heyah 01 opłaty za roaming, połączenia międzynarodowe czy usługi Premium były pobierane automatycznie z podpiętej karty płatniczej. W Red Bull Mobile operator wprowadził system o nazwie „Portfel” – wirtualne konto, które użytkownik musi samodzielnie doładować, aby korzystać z płatnych usług dodatkowych. Karta płatnicza podpięta do konta pozostaje ta sama, ale nie obsługuje już automatycznych obciążeń poza abonamentem.
Wyłączona została też automatycznie poczta głosowa. Jej ponowne uruchomienie wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Użytkownika Red Bull Mobile pod bezpłatnym numerem 604 555 555.
Ceny spadają, gigabajty rosną – migracja korzystna dla portfela
Dobra wiadomość dla klientów: nowa oferta jest finansowo korzystniejsza od poprzedniej. Jak informuje Telepolis.pl, miesięczna opłata subskrypcyjna w podstawowym pakiecie obniżona zostaje z 19,99 zł do 19 zł, a w pakiecie wyższym – z 29,99 zł do 29 zł. Oba plany zawierają nielimitowane rozmowy i SMS-y.
Pakiety danych ulegają podwojeniu: dotychczasowe 20 GB zamienia się w 40 GB, a 40 GB w 80 GB. Nowa taryfa oferuje też 100 GB na start oraz pierwszy miesiąc za darmo. Dochodzi do tego obsługa sieci 5G, której Heyah 01 nie oferowała w standardzie.
Dla klientów, którzy nie chcą przechodzić do Red Bull Mobile, T-Mobile przewidział opcję bezkosztowej rezygnacji – bez żadnych kar umownych. Wystarczy nie opłacić kolejnej subskrypcji, anulować zlecenie poboru środków w banku lub wyłączyć subskrypcję w aplikacji. Usługa wygaśnie samoistnie. Osoby posiadające również klasyczną ofertę „na kartę” mogą przy okazji domagać się zwrotu niewykorzystanych środków z konta.
Heyah „na kartę” zostaje – to nie jest koniec całej marki
Warto sprostować pewne uproszczenie, które pojawiało się w wielu doniesieniach medialnych: marka Heyah nie znika całkowicie z polskiego rynku. Likwidacja dotyczy wyłącznie Heyah 01 – subskrypcyjnego, aplikacyjnego wariantu usługi. Tradycyjna oferta prepaid „Heyah na kartę” nadal funkcjonuje i według komunikatów T-Mobile nie jest zagrożona. Operator zapowiedział, że będzie dla niej wypuszczał nowe pakiety i promocje.
Z punktu widzenia milionów Polaków, którzy przez lata korzystali z karty Heyah z doładowaniami – nic się nie zmienia. Zmiana dotyczy węższej grupy: użytkowników nowoczesnego, subskrypcyjnego modelu Heyah 01, który funkcjonował od 2020 roku i którego sprzedaż wstrzymano już w połowie 2025 roku.
Red Bull Mobile – skąd ta marka i co oferuje?
Red Bull Mobile to marka należąca do Red Bull GmbH – austriackiego producenta napojów energetycznych i organizatora sportowych imprez na całym świecie. W Polsce marka działa w sieci T-Mobile jako wirtualny operator komórkowy (MVNO), skierowany do aktywnych i młodych użytkowników – czyli de facto tej samej grupy, do której przez lata trafiała Heyah.
Obie marki funkcjonują na tej samej infrastrukturze T-Mobile Polska – różnią się jedynie logotypem, aplikacją i komunikacją marketingową. Z technicznego punktu widzenia przejście z jednej na drugą nie oznacza więc żadnej zmiany jakości zasięgu ani usług. Sieć, z której korzystają klienci Red Bull Mobile po migracji, jest dokładnie tą samą siecią, z której korzystali jako użytkownicy Heyah 01.
Co warto zrobić, jeśli jesteś klientem po migracji
- Pobierz aplikację Red Bull Mobile – obsługa konta przeniosła się z „Moja Heyah” do nowej aplikacji dostępnej w Google Play i App Store. Logujesz się tymi samymi danymi co wcześniej.
- Sprawdź nowe warunki umowy. T-Mobile przesłał je e-mailem przed migracją. Jeśli coś jest niejasne – Biuro Obsługi Użytkownika jest dostępne pod bezpłatnym numerem 604 555 555.
- Doładuj „Portfel”, jeśli planujesz korzystać z roamingu lub połączeń międzynarodowych. Automatyczne pobieranie z karty płatniczej za usługi dodatkowe już nie działa – trzeba samodzielnie zasilić konto w aplikacji.
- Włącz pocztę głosową na nowo, jeśli z niej korzystałeś. Migracja ją wyłączyła – przywrócenie wymaga kontaktu z obsługą klienta pod numerem 604 555 555.
- Nie chcesz Red Bull Mobile? Możesz odejść bez kosztów – wystarczy nie opłacić kolejnej subskrypcji lub anulować płatność w banku. Nie grożą za to żadne kary umowne.
- Rozważ bezpłatną wymianę SIM na eSIM, jeśli twój telefon to obsługuje. To jednorazowa okazja – operator oferuje taką wymianę za darmo w związku z migracją.
