Kupiłeś? Skarbówka może odebrać ci trzy razy więcej, niż zapłaciłeś w podatkach przez całe życie
Większość Polaków odkrywa, że podatek sankcyjny istnieje dopiero wtedy, gdy dostaje pismo z urzędu skarbowego. Nie dlatego, że prawo jest skomplikowane – mechanizm jest dość prosty. Ale dlatego, że żyjemy w przekonaniu, że „oszczędności to prywatna sprawa” i „w domu mam prawo trzymać ile chcę”. Jedno i drugie jest prawdą. Tylko że to nie chroni przed tym podatkiem.
Gdzie trzymasz pieniądze – nieważne. Skąd je masz – to całkowicie inna sprawa
Zacznijmy od rzeczy, którą naprawdę warto zapamiętać: przechowywanie gotówki w domu nie jest w Polsce nielegalne. Możesz trzymać w szafie milion złotych i nikt nie ma prawa ci tego zakazać. Problem zaczyna się, gdy tę gotówkę – albo jakiekolwiek inne środki – wydajesz w sposób, który nie daje się wytłumaczyć twoimi oficjalnymi dochodami.
Urząd skarbowy nie interesuje się tym, gdzie trzymałeś pieniądze. Interesuje go wyłącznie jedno: czy to, co wydajesz, ma pokrycie w tym, co legalnie zarobiłeś i opodatkowałeś. Mechanizm jest zapisany w art. 25b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 ze zm.) – urząd porównuje wartość twoich wydatków i przyrost majątku w danym roku z twoimi udokumentowanymi dochodami. Gdy suma nie wychodzi – wszczyna postępowanie. Gdy nie potrafisz wyjaśnić skąd pochodzi brakująca kwota – stosuje stawkę 75 proc. od całej nieudokumentowanej nadwyżki. Nie ma negocjacji, nie ma progów, nie ma okoliczności łagodzących. Jest jedna stawka i koniec.
Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie badał ten mechanizm – ostatni raz w kontekście łączenia go z odpowiedzialnością karno-skarbową. Za każdym razem orzekał, że to nie kara, ale szczególny rodzaj podatku. Podatnik, któremu fiskus zarzuci nieujawnione dochody, ma odwrócony ciężar dowodu – to nie urząd musi udowodnić, że pieniądze pochodziły z nielegalnego źródła. To podatnik musi wykazać, że były legalne. Tę zasadę potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 6 maja 2025 r. (sygn. I SA/Po 120/25).
2,64 mln działań w rok. Skarbówka pracuje szybciej niż myślisz
To, że podatek 75 proc. istnieje od lat, nie jest tajemnicą. To, co zmienia się na naszych oczach, to skuteczność i skala jego egzekwowania. Krajowa Administracja Skarbowa w 2025 r. przeprowadziła ponad 2,64 mln działań kontrolnych – o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej, a łączna kwota ustaleń wzrosła z 14,76 mld zł do 19,05 mld zł, czyli o blisko 30 proc. Podane dane pochodzą z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Finansów.
Ważna zmiana, którą warto rozumieć: KAS przestawiła się ze spektakularnych formalnych kontroli na masowe „czynności sprawdzające”. To mniej dramatyczne narzędzie niż kontrola skarbowa, ale pod względem skutków – równie groźne. Wiceminister finansów Zbigniew Stawicki wyjaśniał zmianę filozofii działania KAS: czynności sprawdzające mają najpierw „wyjaśnić wątpliwości z podatnikiem”, a pełnoprawna kontrola celno-skarbowa czeka na poważniejsze przypadki. W praktyce oznacza to, że zanim dostaniesz zawiadomienie o kontroli, możesz najpierw dostać pytanie o konkretną transakcję. I jeśli na nie nie odpiszesz albo odpiszesz źle – machina rusza.
Do tego dochodzi dyrektywa DAC7, którą Polska wdrożyła 1 lipca 2024 r. Zobowiązuje ona wszystkie platformy cyfrowe do raportowania danych o użytkownikach, którzy zarobili powyżej 2000 euro lub przeprowadzili więcej niż 30 transakcji w roku. Airbnb, Allegro, OLX, Vinted, Booking – to tylko część podmiotów objętych obowiązkiem. KAS wprost wskazuje, że dane z DAC7 będą głównym narzędziem tropienia niezarejestrowanej działalności w kolejnych latach. Osoby, które przez lata sprzedawały na platformach i nie rozliczały się z tych przychodów, mogą spodziewać się wezwania – nawet za transakcje sprzed 5 lat, bo takie jest ustawowe ograniczenie przedawnienia.
Gotówka pod materacem przestała być argumentem przed sądem
Przez lata w polskich sądach administracyjnych działało nieformalne „alibi” – „trzymałem oszczędności latami w domu, bo tak lubię”. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył tę praktykę. W orzecznictwie utrwaliło się stanowisko, że samo powołanie się na wieloletnie oszczędności bez żadnej dokumentacji jest niewystarczające – szczególnie jeśli podatnik posiadał w tym czasie rachunki bankowe, bo logicznym jest, że ktoś, kto korzysta z banku, nie trzyma jednocześnie całości oszczędności w gotówce. Jak cytuje portal Prawo.pl w opisach orzeczeń NSA: podatnik musi wykazać, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu – warunek uprawdopodobnienia nie zostanie spełniony przez gołosłowne wskazywanie możliwości.
To zmiana jakościowa. Wcześniej wystarczyło powiedzieć: „zbierałem”. Dziś trzeba pokazać: skąd było to, co zbierałeś. Wyciągi bankowe z lat poprzednich, umowy, potwierdzenia wypłat. Jeśli ktoś odkładał gotówkę z pracy „na czarno”, z handlu na bazarze czy z niezgłoszonych zleceń – te oszczędności, choć fizycznie istnieją, dla fiskusa nie istnieją jako legalne źródło. I nie ma znaczenia, ile lat temu powstawały. Jeśli służą do pokrycia dzisiejszego wydatku, dziś trzeba je udokumentować.
Podatek jest od nadwyżki – ale to i tak może zniszczyć budżet domowy
Ważne jest zrozumienie mechanizmu naliczania, bo często jest błędnie opisywany. Podatek 75 proc. nie dotyczy całej wartości zakupu – dotyczy wyłącznie tej części, której nie potrafisz uzasadnić. Przykład: kupujesz mieszkanie za 400 tys. zł. Masz udokumentowane oszczędności z 3 lat pracy w wysokości 300 tys. zł. Nieudokumentowana nadwyżka to 100 tys. zł – i od tej kwoty zapłacisz 75 tys. zł podatku. Nie od 400 tys.
To brzmi jak ulga w stosunku do potocznego wyobrażenia, ale w praktyce wciąż może być miażdżące. Warszawa małżeństwo, które kupiło nieruchomości za ponad 320 tys. zł i nie udokumentowało 27 tys. zł, zapłaciło ponad 20 tys. zł podatku – jak podawał Dziennik Gazeta Prawna w opisie sprawy rozstrzygniętej przez NSA. Za 27 tys. złotych bez dokumentów zapłacili 20 tys. zł daniny. Przy większych kwotach skala jest proporcjonalnie większa. Do tego dochodzą odsetki za zwłokę, liczone od każdego miesiąca, w którym podatek nie został uregulowany – bo urząd nalicza je wstecz od momentu, gdy „dochód” formalnie powstał. W przypadku transakcji sprzed kilku lat kwota odsetek potrafi być porównywalna z kwotą samego podatku.
Osobną, dotkliwą kwestią są niezgłoszone pożyczki od rodziny. Od 2016 r. pożyczki muszą być sporządzone na piśmie i zgłoszone do urzędu skarbowego – inaczej fiskus może potraktować je jako nieujawniony dochód. Portal rp.pl opisywał przypadek, w którym część pieniędzy na zakup nieruchomości pochodziła z niezgłoszonych pożyczek od wujka i kuzyna – urząd nakazał zapłacić od tej kwoty właśnie 75 proc. podatku.
Kogo szukają algorytmy KAS – i czego nie rozumieją o codziennym życiu
Wyobraź sobie, że regularnie sprzedajesz na Vinted ubrania, które kupiłeś i których nie nosisz. Albo że wynajmujesz komuś pokój przez Airbnb przez kilka tygodni w roku. Albo że sprzedałeś przez OLX stary sprzęt AGD, gitarę, książki. Z perspektywy codziennego życia to drobnostki. Z perspektywy DAC7 i KAS – to potencjalne nieujawnione przychody do wyjaśnienia.
Skarbówka nie ma czasu weryfikować kontekstu każdej transakcji. System widzi liczby i kwoty. Jeśli platforma raportuje, że w 3 lata sprzedałeś towary za równowartość 9 tys. euro, a w twoich PIT-ach nie ma śladu żadnych przychodów z tego tytułu – możesz dostać pytanie. Nawet jeśli sprzedałeś tylko własne używane rzeczy zakupione kiedyś z opodatkowanego dochodu i de facto żadnego zysku nie osiągnąłeś. W takim przypadku trzeba umieć to wyjaśnić i udokumentować – że to była sprzedaż własnego majątku, a nie działalność zarobkowa.
Na celowniku są też osoby prowadzące działalność, które oficjalnie wykazują stratę, ale równocześnie kupują drogie samochody, organizują kosztowne wesela czy podróże. Systemy analityczne KAS są skalibrowane na wykrywanie takich rozbieżności – i nie robią różnicy między kimś, kto „pożyczył od teścia”, a kimś, kto rzeczywiście ukrywał przychody. Obie sytuacje wymagają wyjaśnienia.
5 lat wstecz i żadnej taryfy ulgowej dla „nieświadomych”
Ważna kwestia, którą wiele osób ignoruje: ustawowe przedawnienie dla podatku od nieujawnionych dochodów wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek. Oznacza to, że transakcja z 2021 r. może być podstawą do wszczęcia postępowania jeszcze w 2026 r. Transakcja z 2022 r. – do 2027 r. W przypadku sprzedaży przez platformy cyfrowe, objętej DAC7 od 2023 r. – skarbówka może sięgać po dane za poprzednie lata do granic ustawowego przedawnienia.
Warto też wiedzieć, że nieświadomość przepisów nie jest okolicznością łagodzącą w postępowaniu administracyjnym. System nie przewiduje „ulgi dla kogoś, kto nie wiedział”. Jeśli urząd ustali, że istnieje nieudokumentowana nadwyżka – stawka 75 proc. jest stosowana automatycznie. Nie ma procedury „wyjścia awaryjnego” dla kogoś, kto po fakcie twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy z obowiązku dokumentowania. Jedyna realna droga wyjścia – i to wyłącznie na etapie postępowania – to dostarczenie dokumentów, które przekonają urząd, że dana kwota miała legalne i opodatkowane źródło.
Co zrobić, żeby nie musieć tego tłumaczyć – praktycznie i bez zbędnych kosztów
Większości problemów z tym podatkiem można uniknąć bez korzystania z usług doradcy podatkowego i bez specjalnego nakładu pracy. Wystarczy kilka nawyków.
Dokumentuj każdy większy przepływ finansowy już w momencie, gdy do niego dochodzi. Umowa kupna-sprzedaży samochodu, potwierdzenie wypłaty odszkodowania, akt notarialny darowizny, orzeczenie sądowe o podziale majątku – te dokumenty udowadniają źródło środków. Warto je przechowywać nie rok, ale minimum 5 lat od transakcji. Stary wyciąg bankowy z 2021 r. może okazać się kluczowy w 2025 r.
Pożyczka od rodziny – zawsze pisemna i zawsze zgłoszona. Od 2016 r. nie istnieje „pożyczka ustna” w znaczeniu, które chroniłoby podatnika. Pożyczka od rodziców, rodzeństwa, przyjaciół – jeśli nie ma umowy i zgłoszenia do urzędu skarbowego, dla fiskusa nie istnieje jako legalne źródło. W I grupie podatkowej (rodzice, dzieci, rodzeństwo) zwolnienie z podatku od pożyczki obowiązuje, ale tylko po dopełnieniu formalności. Umowa pisemna kosztuje zero złotych, zgłoszenie do urzędu skarbowego – też zero. Brak tych dokumentów może kosztować dziesiątki tysięcy.
Sprzedajesz przez internet – ustal, co jest opodatkowane, a co nie. Sprzedaż własnych używanych rzeczy zakupionych na własny użytek i prywatny co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o ile nie ma charakteru działalności gospodarczej i od pierwszego nabycia minęło pół roku. Ale jeśli kupujesz rzeczy w celu odsprzedaży – to już działalność i powinna być zarejestrowana. Granica jest niewyraźna, ale konsekwencja po jej przekroczeniu – nie.
Nie wpłacaj dużych kwot gotówkowych na konto tuż przed wielką transakcją bez możliwości wyjaśnienia ich źródła. Bank i KAS widzą ten przelew. Jeśli wpłata jest wyjątkowa i jednorazowa – pytania przyjdą. Jeśli gotówka pochodzi z legalnego, ale nieudokumentowanego źródła – to jest właśnie moment, w którym problem się materializuje.
Najważniejsza zasada jest prosta i niezmieniona: wszystko, co wydajesz, musi dać się powiązać z tym, co oficjalnie zarobiłeś lub legalnie otrzymałeś. System nie jest doskonały i nie każda nieudokumentowana transakcja kończy się kontrolą. Ale wobec 2,64 mln działań KAS w ciągu jednego roku i platform przekazujących dane o milionach transakcji – szanse na to, że „nikt nie zauważy”, są coraz mniejsze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.