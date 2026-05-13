Kurier przyjedzie, zabierze butelki i zapłaci. Wszystko w ramach dostawy. Pierwszy sklep uruchamia odbiór
Znany sklep uruchomił usługę odbioru opakowań kaucjonowanych przy dostawie zakupów. Kurier zabiera butelki PET i puszki spod drzwi, a kaucja wraca na konto klienta lub jako kupon zakupowy. To pierwsza taka usługa w Polsce wśród sklepów spożywczych online.
Jak działa odbiór butelek przez kuriera?
Mechanizm proponowany przez Frisco jest prosty. Klient przy pierwszym zamówieniu otrzymuje dedykowane worki na opakowania zwrotne. Przy kolejnej dostawie przekazuje kurierowi zebrane butelki i puszki – limit to 2 worki na jedną wizytę. Jeśli klient nie ma worka Frisco, może użyć dowolnego szczelnie zamkniętego worka zastępczego. Opakowania muszą być opróżnione, niezgniecione i mieć zachowaną etykietę. Paragon nie jest wymagany.
Usługa obejmuje wszystkie opakowania objęte systemem kaucyjnym, nie tylko te kupione we Frisco – wystarczy, że są oznaczone logo systemu kaucyjnego.
Co z pieniędzmi? Kaucja wraca automatycznie
Po weryfikacji zwrotu kaucja 0,50 zł za sztukę jest rozliczana automatycznie – jako kupon na kolejne zakupy lub przelew na konto. Przy regularnym korzystaniu z napojów butelkowanych lub wody mineralnej może to oznaczać kilkadziesiąt złotych miesięcznie bez żadnego dodatkowego wyjazdu.
Gdzie działa usługa?
Odbiór opakowań jest dostępny we wszystkich miastach, w których Frisco prowadzi dostawy za pomocą dedykowanego kuriera a więc w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, aglomeracji śląskiej i Trójmieście.
Jeśli korzystasz z dostaw Frisco i masz w domu zapas butelek PET lub puszek czekających na transport do recyklomatu, możesz oddać je przy następnym zamówieniu bez żadnej dodatkowej wizyty w sklepie. Warto sprawdzić, czy opakowania z innych sieci też mają logo systemu kaucyjnego – jeśli tak, kurier je przyjmie. Limit 2 worków na dostawę oznacza, że przy dużym nagromadzeniu opakowań warto planować zwroty regularnie, a nie jednorazowo.
