Kurier przyjedzie, zabierze butelki i zapłaci. Wszystko w ramach dostawy. Pierwszy sklep uruchamia odbiór

13 maja 2026 12:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Znany sklep uruchomił usługę odbioru opakowań kaucjonowanych przy dostawie zakupów. Kurier zabiera butelki PET i puszki spod drzwi, a kaucja wraca na konto klienta lub jako kupon zakupowy. To pierwsza taka usługa w Polsce wśród sklepów spożywczych online.

Osoba wrzuca butelkę do butelkomatu. Artykuł porusza temat systemu kaucyjnego. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.
Osoba wrzuca butelkę do butelkomatu. Artykuł porusza temat systemu kaucyjnego. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.

Jak działa odbiór butelek przez kuriera?

Mechanizm proponowany przez Frisco jest prosty. Klient przy pierwszym zamówieniu otrzymuje dedykowane worki na opakowania zwrotne. Przy kolejnej dostawie przekazuje kurierowi zebrane butelki i puszki – limit to 2 worki na jedną wizytę. Jeśli klient nie ma worka Frisco, może użyć dowolnego szczelnie zamkniętego worka zastępczego. Opakowania muszą być opróżnione, niezgniecione i mieć zachowaną etykietę. Paragon nie jest wymagany.

Usługa obejmuje wszystkie opakowania objęte systemem kaucyjnym, nie tylko te kupione we Frisco – wystarczy, że są oznaczone logo systemu kaucyjnego.

Co z pieniędzmi? Kaucja wraca automatycznie

Po weryfikacji zwrotu kaucja 0,50 zł za sztukę jest rozliczana automatycznie – jako kupon na kolejne zakupy lub przelew na konto. Przy regularnym korzystaniu z napojów butelkowanych lub wody mineralnej może to oznaczać kilkadziesiąt złotych miesięcznie bez żadnego dodatkowego wyjazdu.

Gdzie działa usługa?

Odbiór opakowań jest dostępny we wszystkich miastach, w których Frisco prowadzi dostawy za pomocą dedykowanego kuriera a więc w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, aglomeracji śląskiej i Trójmieście.

Jeśli korzystasz z dostaw Frisco i masz w domu zapas butelek PET lub puszek czekających na transport do recyklomatu, możesz oddać je przy następnym zamówieniu bez żadnej dodatkowej wizyty w sklepie. Warto sprawdzić, czy opakowania z innych sieci też mają logo systemu kaucyjnego – jeśli tak, kurier je przyjmie. Limit 2 worków na dostawę oznacza, że przy dużym nagromadzeniu opakowań warto planować zwroty regularnie, a nie jednorazowo.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna