Kurier z urzędu gminy z rządową przesyłką. Albo odbierzesz list albo pójdziesz do więzienia
Pracownik urzędu gminy z upoważnieniem w kieszeni, listonosz z priorytetem wyższym niż paczki, a jeśli cię nie zastanie w domu – kartka na drzwiach z informacją o konieczności kontaktu. Tak wygląda system doręczania kart powołania do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało nowe rozporządzenie, które zastąpiło przepisy sprzed ponad 20 lat. Za niezgłoszenie się do służby po otrzymaniu powołania grozi minimum 3 lata więzienia. Za celowe, trwałe uchylanie się – co najmniej 5 lat.
Stare przepisy nie nadążały za rzeczywistością. MON napisało je na nowo
Do 2023 roku kwestię doręczania kart powołania na czas mobilizacji regulowało wspólne rozporządzenie trzech ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej oraz infrastruktury, wydane jeszcze w 2002 roku. Gdy jednak Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę, a sytuacja bezpieczeństwa w Europie zaczęła się gwałtownie pogarszać, okazało się, że 20-letnie przepisy nie odpowiadają już wymogom ewentualnej szybkiej mobilizacji. Stare rozporządzenie utraciło moc 24 października 2023 roku, a przez ponad rok trwała przerwa legislacyjna.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 stycznia 2025 roku w sprawie doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2025 poz. 127) weszło w życie 31 stycznia 2025 roku. Nie ma tu żadnej dwuznaczności co do intencji: przepisy mają zapewnić, że w razie ogłoszenia mobilizacji każda osoba podlegająca powołaniu otrzyma stosowny dokument jak najszybciej – bez względu na porę dnia, miejsce pobytu ani okoliczności.
Wójt, listonosz albo policjant. Kto może przynieść ci powołanie
Zgodnie z nowym rozporządzeniem podstawowym organem odpowiedzialnym za doręczanie kart powołania są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. To oni otrzymują karty wystawione przez szefów wojskowych centrów rekrutacji (WCR) i organizują ich dystrybucję na podległym terenie. Dokumenty są przechowywane w urzędach gmin i miast do momentu ogłoszenia mobilizacji – przekazanie następuje po otrzymaniu odpowiedniego hasła od szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Samorządy mogą jednak powierzyć zadanie doręczeń innym podmiotom: dowódcom jednostek wojskowych, Poczcie Polskiej lub policji. W praktyce oznacza to, że karty powołania mogą trafić do adresata przez bardzo różne kanały – w zależności od tego, jakie zasoby będą dostępne w danym momencie w konkretnym rejonie.
Kluczowym novum jest tzw. akcja kurierska – zorganizowany, hierarchiczny system doręczeń uruchamiany na czas mobilizacji. Na kurierów przeznacza się w pierwszej kolejności pracowników urzędów gmin i miast. W sytuacjach kryzysowych, gdy urzędników jest za mało lub akcja kurierska nie może zostać uruchomiona standardową drogą, uprawnienie to przechodzi na inne upoważnione osoby lub na dowódców jednostek wojskowych – na podstawie pełnomocnictwa przekazanego im wcześniej przez szefa WCR.
Każdy kurier działa na podstawie pisemnego upoważnienia. Rozporządzenie precyzuje całą logistykę: plany tras doręczeń z mapami, tabele rozesłania kurierów, spisy numerów telefonów, wykazy zastępców. Plany akcji kurierskiej muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku.
Poczta Polska z priorytetem wyższym niż wszystkie inne przesyłki razem wzięte
Gdy Poczta Polska zostanie zaangażowana do doręczania kart powołania, jej normalne procedury obsługi przesyłek schodzą na dalszy plan. Rozporządzenie nie pozostawia tu miejsca na interpretację: karty powołania doręcza się w pierwszej kolejności przed innymi przesyłkami.
Harmonogram jest precyzyjny: karty przyjęte przez placówkę pocztową do godziny 8:00 trafiają do adresata jeszcze tego samego dnia, najpóźniej do 15:00. Te dostarczone do urzędu pocztowego później muszą dotrzeć do odbiorcy w godzinach popołudniowych, ale nie później niż do północy. Doręczenie odbywa się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a także w miejscu pracy.
Przepisy zakładają też doręczenia nocne – jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej mobilizacji, kurierzy Poczty Polskiej będą dostarczać dokumenty bez względu na porę.
Nie ma cię w domu? Informacja trafi na drzwi lub do skrzynki
Stare przepisy z 2002 roku nie przewidywały żadnej procedury na wypadek nieobecności adresata. Nowe rozporządzenie ten problem rozwiązuje. Jeśli nie zastanie się nikogo pod wskazanym adresem, informacja o próbie doręczenia i konieczności kontaktu z organem prowadzącym akcję kurierską lub szefem WCR może zostać umieszczona w skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję.
To istotna zmiana w porównaniu z dotychczasową praktyką. Karta powołania nie jest zwykłą przesyłką, przy której można zostawić standardowe awizo z informacją o odbiorze na poczcie. Chodzi o to, żeby adresat wiedział, że ma się zgłosić – i jak najszybciej to zrobił.
Doręczenie jest zawsze potwierdzane pisemnie przez odbiorcę. Zgodnie z rozporządzeniem karty wystawia się na podstawie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące – co oznacza, że osoby zameldowane w jednym miejscu, a faktycznie mieszkające gdzie indziej, mogą w pewnych okolicznościach zostać ominięte przez system, jeśli ich faktyczny adres nie jest znany władzom.
Obwieszczenia na słupach, tablicach i ścianach. Samorządy mają gotowe plany
Mobilizacja nie oznacza tylko indywidualnych kart powołania. Nowe rozporządzenie szczegółowo reguluje też sposób podawania informacji o mobilizacji do publicznej wiadomości. Dzieje się to przez obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej o zarządzeniu mobilizacji przez Prezydenta RP – ogłoszenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
Za rozplakatowanie tych obwieszczeń odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, działający w porozumieniu z szefami wojskowych centrów rekrutacji. Każda gmina i każde miasto ma obowiązek posiadać plan określający liczbę plakatów i miejsca ich rozmieszczenia – tak, by informacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców. W obwieszczeniu znajdą się: wykaz osób zobowiązanych do stawienia się, terminy i miejsca zgłoszenia się oraz konsekwencje za zignorowanie wezwania.
Karta mówi wprost, kiedy masz się stawić. „Drugiego dnia mobilizacji do 12:00”
Nowy wzór karty powołania zawiera nie tylko dane osobowe i informacje o jednostce wojskowej, ale też precyzyjne wskazanie terminu stawiennictwa oraz – co nowe – ostrzeżenia o konsekwencjach prawnych za niezastosowanie się do wezwania.
Karta składa się z 2 części: dla osoby powoływanej i dla szefa wojskowego centrum rekrutacji. Termin stawiennictwa jest określany w dniach mobilizacji – zapis „drugiego dnia mobilizacji do godziny 12:00” oznacza, że liczy się od pierwszego dnia mobilizacji podanego na karcie, a nie od daty jej doręczenia.
Minimum 3 lata za niezgłoszenie się. Minimum 5 za celowe uchylanie się
Sankcje za niestawienie się do służby w czasie mobilizacji i wojny są surowe i nie pozostawiają miejsca na interpretację. Zgodnie z art. 687 ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 ze zm.) osoba powołana do czynnej służby wojskowej, która w czasie mobilizacji lub wojny nie zgłosi się w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.
Kwalifikowana wersja tego przestępstwa – czyli celowe, trwałe uchylanie się od służby – jest zagrożona surowiej: zgodnie z art. 688 tej samej ustawy grozi za to co najmniej 5 lat więzienia. Dotyczy to m.in. niestawiania się na wezwania właściwych organów, ale też takich zachowań jak spowodowanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w celu uniknięcia służby.
Co ważne: przepisy przewidują możliwość działania w przypadku, gdy stawienie się w terminie jest niemożliwe. Osoba powołana jest wtedy zobowiązana niezwłocznie powiadomić dowódcę jednostki wojskowej o przyczynach niemożności stawienia się, a następnie zgłosić się w określonym miejscu natychmiast po ustaniu tych przyczyn. Brak takiego zgłoszenia – a nie samo opóźnienie wynikające z obiektywnych przeszkód – jest tym, co pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Sprawy dotyczące przestępstw z art. 687 i 688 należą do właściwości sądów wojskowych.
Kto podlega powołaniu, a kto jest wyłączony
Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji do służby wojskowej mogą być powołane osoby uznane za zdolne do służby, w tym żołnierze rezerwy. Obowiązek służby wojskowej co do zasady obejmuje osoby do końca roku, w którym ukończą 60 lat, a w przypadku posiadaczy stopnia podoficerskiego lub oficerskiego – do ukończenia 63 lat. Obowiązek dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet spełniających warunki zdolności i wieku.
Ustawa przewiduje jednak wyłączenia – m.in. ze względu na stan zdrowia, ciążę czy opiekę nad małymi dziećmi. Szczegółowe kryteria określają przepisy wykonawcze. Osoby, które nie przeszły kwalifikacji wojskowej, mogą zgłosić się ochotniczo, o ile ukończyły 18 lat i nie przekroczyły odpowiednio 60 lub 50 lat.
Co warto wiedzieć i jak się przygotować – poradnik dla czytelnika
- Sprawdź, gdzie jesteś zameldowany. Karty powołania są wystawiane na podstawie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Jeśli faktycznie mieszkasz gdzie indziej niż wskazuje twój meldunek, system może cię ominąć przy pierwszej próbie doręczenia – a to nie jest alibi, tylko problem logistyczny, który i tak możesz musieć wyjaśniać.
- Pamiętaj, że kartka na drzwiach to też doręczenie. Nowe przepisy przewidują, że informacja o próbie doręczenia może być umieszczona w skrzynce pocztowej lub na drzwiach. To znaczy, że „nie było mnie w domu” nie jest argumentem zwalniającym z obowiązku reagowania. Po znalezieniu takiej informacji trzeba niezwłocznie skontaktować się z organem prowadzącym akcję kurierską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji.
- Jeśli z obiektywnych przyczyn nie możesz się stawić – natychmiast powiadom.. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje taką możliwość: zawiadom dowódcę jednostki o przyczynach niemożności stawienia się i zgłoś się niezwłocznie po ich ustaniu. Kara grozi za zaniechanie, nie za samą przeszkodę.
- Termin na karcie liczy się od dnia mobilizacji, nie od dnia doręczenia. Zapis „drugiego dnia mobilizacji do godziny 12:00” może oznaczać bardzo krótki czas reakcji – zwłaszcza jeśli karta trafi do ciebie w ostatniej chwili. Dlatego warto z wyprzedzeniem wiedzieć, gdzie jest twoja jednostka wojskowa.
- Śledź oficjalne kanały informacji. W razie ogłoszenia mobilizacji informacje podaje Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obwieszczenia pojawią się też na tablicach ogłoszeniowych i w widocznych miejscach publicznych na terenie twojej gminy lub miasta – samorządy mają już gotowe plany rozplakatowania.
