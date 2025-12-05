#KursNaZYSK – innowacyjny program szkoleniowy
Artykuł sponsorowany przy współpracy z ReloBus.
Nowy zawód? Stała praca? A do tego kasa na start? To możliwe w innowacyjnym programie szkoleniowym ReloBus. Ty poświęcisz nam swój czas, a my za niego zapłacimy. Podobnie jak pokryjemy koszt szkolenia, wymaganych badań i kursu kwalifikacji. ZYSKujesz czas, pieniądze i nowe możliwości. Jedziesz z nami? Zapraszamy.
Akademia Kierowcy
ReloBus od lat jest twórcą innowacji szkoleniowych. Tutaj powstała idea Akademii Kierowcy, Właśnie rusza jej nowa edycja #KursNaZysk. To program skierowany do osób, które posiadają prawo jazdy kat. B, na co dzień jeżdżą autem i mają ukończone 24 lata. Szkolenie trwa 6 tygodni i jest bardzo intensywne: wymaga zaangażowania oraz pełnej dyspozycyjności. I właśnie za ten czas firma wynagradza kandydata. To doskonała oferta dla osób, które w krótkim czasie chcą się przebranżowić, a przy tym nie mogą pozwolić sobie na przerwę finansową. Pieniądze już w trakcie kursu to realny ZYSK dla kandydata.
Jak to działa?
Osoba spełniająca wymogi przystępuje do programu. Przez 6 tygodni uczestniczy w intensywnym szkoleniu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Zajęcia odbywają się on-line oraz w ośrodku szkoleniowym, z którym firma współpracuje od lat. Instruktorzy mają ogromne doświadczenie, a w dniu egzaminu państwowego podstawiany jest autobus szkoleniowy. Wobec czego, kandydat zdaje egzamin dokładnie tym samym autobusem, którym uczył się jeździć. Wiedza, doświadczenie i właśnie podstawienie autobusu sprawiają, że zdawalność sięga 90%. Intensywność programu wymaga pełnego zaangażowania, ale ReloBus to docenia i płaci za poświęcony czas. Podobnie jak za całość kursu i kwalifikację zawodową. Kandydat uczy się i zarabia.
Jeśli ktoś nie może się tak zaangażować, bo np. związany jest dłuższym okresem wypowiedzenia, albo nie ma ukończonych 24 lat, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przystąpić do Akademii Kierowcy w trybie standardowym. Tutaj ReloBus również pokrywa koszty szkolenia i kursu kwalifikacji zawodowej. Szkolenie jest mniej intensywne, co pozwala połączyć szkolenie z obecną pracą. Kandydat może płynnie zmienić miejsce pracy.
Co ZYSKujesz?
Pieniądze już w trakcie szkolenia. ZYSKujesz uprawnienia i kwalifikację zawodową, których zdobycie jest kosztowne. ZYSKujesz pracę – nie każdy chce przyjmować kierowców bez doświadczenia. ZYSKujesz pewność zatrudnienia – ReloBus oferuje umową o pracę na czas niekreślony. ZYSKujesz stabilizację finansową i możliwość rozwoju. ZYSKujesz przyjacielską atmosferę pracy, gdzie grafik jest elastyczny i dostępny z wyprzedzeniem, a nie narzucony z góry lub co gorzej – z dnia na dzień. ZYSKujesz prywatną opiekę medyczną i inne benefity. Czy ReloBus ZYSKuje? Oczywiście: buduje zespół ludzi zaangażowanych i doskonale wyszkolonych. Takich, którym się chce, którzy poważnie tratują swoje obowiązki i z takim samym zaangażowaniem będą wozić ludzi. Wszyscy ZYSKujemy.
Jak zacząć?
Oferta skierowana jest dla osób, które dołączą do zespołu w Warszawie. Ale ReloBus to firma z wieloletnim doświadczeniem, operująca także w Tczewie, Toruniu a od stycznia 2026 również w Gdańsku. W Akademii Kierowcy ReloBus znajdzie się rozwiązanie dla każdego, kto chce dołączyć. Jedziesz z nami? Skontaktuj się pod nr tel. 605 457 457 lub przez e-mail: rekrutacja@relobus.pl i wrzuć #KursNaZYSK.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.